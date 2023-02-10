Senate Floor Calendar: Friday, February 10, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
8TH LEGISLATIVE DAY
Friday, February 10, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 200/a REGIONAL WATER PROJECT PROCUREMENT
(INGLE/MUÑOZ)
(2) SENATE CONSERVATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 53/a/ec STORAGE OF CERTAIN RADIOACTIVE WASTE
(STEINBORN/MCQUEEN)
(3) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 133 CATALYTIC CONVERTER SALES RECORDS (STEWART/JARAMILLO)
(4) SENATE BILL 47/a DRIVER’S LICENSE SUSPENSION PENALTIES/SJC
AMENDED (WIRTH/CHANDLER)
(5) SENATE BILL 56 DISTRIBUTED GENERATION FACILITY
SUPPLY CAP (SOULES)
(6) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 9 CREATE LEGACY
PERMANENT FUNDS (NEVILLE/WIRTH)
(7) SENATE BILL 102/a IMPROPER USE OF TRAVEL LANE / SJC
AMENDED (MUÑOZ)
(8) SENATE BILL 81 IMMUNIZATION INFO CERTIFICATION (HICKEY)
(9) SENATE BILL 44 PROHIBIT FIREARMS AT POLLING PLACES
(WIRTH/SZCZEPANSKI)
(10) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 84 PROBATION & PAROLE VIOLATION CHANGES (O’NEILL/MAESTAS)
(11) SENATE CONSERVATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 58 INTERSTATE STREAM COMMISSION MEMBERS (WIRTH/McQUEEN)
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO, IN RECOGNITION (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL EDUCATION (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3 “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
(NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 9 “HIROSHI H. MIYAMURA, IN HONOR”
(MUÑOZ)
(5) SENATE MEMORIAL 10 NM NATIONAL BOARD CERTIFIED TEACHERS DAY (JARAMILLO)
(6) SENATE MEMORIAL 15 LOREN & BARBARA NELSON, RECOGNITION
(HEMPHILL)
(7) SENATE MEMORIAL 21 “NM SPEECH-LANGUAGE & HEARING ASSOC. DAY” (BRANDT)
(8) SENATE MEMORIAL 22 “NEW MEXICO MESA DAY” (CAMPOS)
(9) SENATE MEMORIAL 24 “FFA DAY’ (DIAMOND)
(10) SENATE MEMORIAL 26 “NMSU AGGIES FOOTBALL TEAM DAY” (MUÑOZ)
(11) SENATE MEMORIAL 28 “SENATOR JOHN PINTO DAY” (PINTO)
(12) SENATE MEMORIAL 31 NM SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER NETWORK (CAMPOS)
(13) SENATE MEMORIAL 32 “NM ATHLETIC TRAINER DAY” (HEMPHILL
(14) SENATE MEMORIAL 33 EQUALITY NEW MEXICO 30TH ANNIVERSARY (STEFANICS/STEWART)
(15) SENATE MEMORIAL 34 “CHILE DAY” (DIAMOND)
(16) SENATE MEMORIAL 35 “CITY OF SANTA FE DAY” (STEFANICS/STEWART)
(17) SENATE MEMORIAL 36 “COMMUNITY COLLEGE DAY” (SOULES)
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