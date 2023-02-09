نمو استثمارات رأس المال الجريء في مصر للسنة الخامسة على التوالي

Egypt VC Report 2023 Philip Bahoshy, CEO of MAGNiTT MAGNiTT logo

استثمارات رأس المال الجريء في مصر ارتفعت بنسبة 35.7% في 2022 عند استثناد الصفقات التمويلية الضخمة والتي غابت في العام الماضي

على الرغم من التحديات التي واجهها العالم في العام 2022، نجح قطاع الشركات الناشئة المصري في جذب المزيد من الاهتمام من مستثمري رؤوس الأموال الجريئة” — فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنيت