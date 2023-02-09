نمو استثمارات رأس المال الجريء في مصر للسنة الخامسة على التوالي
استثمارات رأس المال الجريء في مصر ارتفعت بنسبة 35.7% في 2022 عند استثناد الصفقات التمويلية الضخمة والتي غابت في العام الماضي
على الرغم من التحديات التي واجهها العالم في العام 2022، نجح قطاع الشركات الناشئة المصري في جذب المزيد من الاهتمام من مستثمري رؤوس الأموال الجريئة”CAIRO, EGYPT, February 9, 2023 /EINPresswire.com/ -- * للحصول على التقرير الكامل: http://bit.ly/3x21H65
— فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنيت
دبي/القاهرة – 9 فبراير 2023:
أصدرت "ماجنيت" – أكبر منصة بيانات موثّقة تقوم بتتبّع استثمارات رؤوس الأموال الجريئة في أسواق الشركات الناشئة، اليوم تقريرها السنوي لاستثمارات رأس المال الجريء والمشاريع الناشئة في جمهورية مصر العربية – نسخة 2023، وذلك بالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
ويتضمن التقرير تحليلًا معمّقًا لمشهد استثمار رأس المال المغامر والجريء في الشركات التكنولوجية الناشئة التي يقع مقرها الرئيسي في مصر، حيث سجّلت التمويلات خلال العام 2022 نموًا إجماليًا بنسبة 3.2% لتحقق مستوى قياسي بلغ 517 مليون دولار أمريكي (15.65 مليار جنيه مصري)، وذلك بالرغم من غياب صفقات تمويلية ضخمة (الصفقات التي تبلغ 100 مليون دولار فأكثر) خلال عام 2022، وبإجمالي 160 صفقة في 2022 مقارنة بـ165 في العام 2021، بما يضع مصر في صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثانية في قارة أفريقيا بعد نيجيريا من حيث عدد الصفقات لرأس المال الجريء للعام 2022.
وقال المهندس أحمد الظاهر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون تطوير بيئة الأعمال: «سعداء بعودة الشركات الناشئة المصرية مرة أخرى إلى الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستحواذهم على أكبر عدد من الصفقات التمويلية، ويؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الكوادر الشابة المصرية هي نقطة القوة الرئيسية في قطاع الشركات الناشئة، حيث تزخر مصر بالمؤهلات البشرية ووفرة الشباب الماهر ورواد الأعمال الموهوبين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبارعين في اكتشاف الفرص وتطويع التكنولوجيا لخدمة مختلف القطاعات.»
وأضاف الظاهر أن الهيئة ستواصل دعمها لتعزيز نمو الشركات الناشئة وتهيئة مناخ وبيئة أعمالهم المزدهرة في مصر مشيرا إلى الجهود المبذولة لنشر مراكز الإبداع في مختلف أنحاء الجمهورية تحت اسم "كرياتيفا" والتي تستهدف الوصول إلى قاعدة أكبر من الشباب والمواهب وتعمل على بناء قدرات رواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة.
من جانبه أوضح فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنيت":
«على الرغم من التحديات التي واجهها العالم في العام 2022، نجح قطاع الشركات الناشئة المصري في جذب المزيد من الاهتمام من مستثمري رؤوس الأموال الجريئة، فعند استثناء الصفقات الضخمة نجد أن قطاع الاستثمار الجريء المصري حقق نموًا كبيرًا في التمويلات بنسبة 35.7% في 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، علاوة على تجاوزه التمويلات الإجمالية للعام 2021 حتى عند احتساب جولة التمويل الضخمة التي حققتها شركة "حالاً" في 2021».
وأوضح بحوشي أن مصر تعد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتتمتع بعدد من المزايا منها حجم السوق الضخم ووفرة الكفاءات الشابة والخبرات المتنوعة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف العمليات، والتطور المستمر في البيئة التنظيمية، بما يجعلها أرضا خصبة لرواد الأعمال المبتكرين.
وأضاف: «هذه التوجهات التي نشهدها في البيانات تظهر مدى حجم القيمة التي يحصل عليها عملاؤنا – من حكومات وهيئات تنظيمية ومستثمرين ومؤسسي الشركات الناشئة – عبر التحليلات الفورية والبيانات المعمقة والموثقة التي نوفّرها عبر منصة "ماجنيت"، وإننا إذ نؤكد التزامنا للعمل مع شركائنا مثل "إيتيدا" لدعم تطوير السياسات وعمليات اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات التي تسلّحهم بنفاذ البصيرة.»
ملامح قطاع الاستثمار الجريء في مصر
استحوذ سوق رأس المال الجريء المصري في عام 2022 على 26% من إجمالي الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و23% من إجمالي الصفقات في قارة أفريقيا، وذلك بواقع 160 صفقة استثمارية في الشركات الناشئة المصرية التي تتخذ من مصر مقرًا لها. أما بالنسبة للتمويلات فجاءت مصر في المركز الثالث في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية) وقارة أفريقيا (بعد نيجيريا وكينيا).
وعلى الرغم من توافق السوق المصرية مع بقية الأسواق الناشئة للاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان وتركيا (MEAPT) من حيث هيمنة قطاعات التكنولوجيا المالية Fintech والتجارة الإلكترونية E-commerce والنقل والخدمات اللوجستية على التمويلات وعدد الصفقات، أتمّت الشركات الناشئة المصرية في قطاع التجارة الإلكترونية أكبر عدد من الصفقات في العام 2022 بنسبة 23% من الإجمالي في حين احتلت صفقات شركات التكنولوجيا المالية المركز الثاني بنسبة 18%، بعكس الترتيب السائد لهذين القطاعين في سائر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعظم الأسواق الناشئة بشكل عام.
ومع ذلك فقد واصل قطاع التكنولوجيا المالية استحواذه على حصة الأسد من إجمالي التمويلات في السوق المصرية خلال عام 2022 وبنسبة 42%. أما قطاع النقل والخدمات اللوجستية فجاء في المركز الثالث من حيث عدد الصفقات وحجم الاستثمار وذلك بنسبة 11.3% و12% على التوالي.
واستعرض تقرير شركة "ماجنيت" أهم جولات تمويل الشركات المصرية الناشئة في عام 2022 ومنها: 50 مليون دولار في الفئة "ب" جمعتها شركة Paymob في مايو 2022، و40 مليون دولار في تمويل قبل الفئة "ب" و31 مليون دولار في الفئة "ب" جمعتها كل من شركة "مكسب" MaxAB وشركة MoneyFellows في أكتوبر 2022، و25 مليون دولار في جولة ما قبل التمويل المبدئي جمعتها شركة Brimore في يناير 2022، و25 مليون دولار في الفئة "أ" جمعتها شركة "لاكي" Lucky في مارس 2022.
صفقات التخارج في مصر تضاعفت إلى مستويات قياسية وحصتها 24% من المنطقة
من جهة أُخرى تضاعفت صفقات التخارج من الاستثمارات الجريئة في مصر بين عامي 2021 و2022، محققة رقمًا قياسيًا غير مسبوق بلغ 17 صفقة تخارج، وهي تمثل 24% من إجمالي صفقات التخارج المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2022 والبالغ عددها 70 صفقة تخارج.
وعلى الرغم من أن مستويات التخارج عادة ما تكون مؤشرًا لنضج قطاع الاستثمار الجريء، إلا أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت التخارجات في المنطقة هي نتيجة لظروف التمويل الصعبة حالياً بشكل عام، أم أنها نتيجة لنجاح الشركات الناشئة بدفع العوائد لمستثمريها بالفعل.
وبالنظر إلى بقية الأسواق الناشئة للتمويل الجريء للمشاريع، تُظهر بيانات منصة "ماجنيت" بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لازالت تواصل جذب الاهتمام بشكل كبير، حيث تخطّت مستويات تمويلاتها للعام 2021 وتجاوزت حاجز الـ 3 مليارات دولار في العام 2022 للسنة الثانية على التوالي.
وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بقفزة بنسبة 72٪ في تمويل الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية، في حين أن مصر تصدّرت عدد الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 160 صفقة. وشهدت أفريقيا قرابة 3 مليارات دولار في تمويلات الاستثمار الجريء أيضًا، حيث نجحت الشركات الناشئة النيجيرية في جمع 29٪ من التمويلات وإغلاق 198 صفقة، بينما تصدرت تركيا معاملات أسواق الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بشكل إجمالي من حيث عدد الصفقات، والتي بلغ عددها 295 صفقة في العام 2022.
-انتهى-
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