Senate Floor Calendar: Wednesday, February 8, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
7TH LEGISLATIVE DAY
Wednesday, February 8, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 6/ec HERMITS PEAK-CALF CANYON FIRE RECOVERY FUNDS (CAMPOS /CASTELLANO)
(2) SENATE BILL 71/a/ec ORGAN DONATION DISCRIMINATION/ SJC AMENDED (BRANDT/JONES)
(3) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 31 GUARDIANSHIP CHANGES (DUHIGG/LOPEZ)
(4) SENATE BILL 29 MEDICAL AND GERIATRIC PAROLE (O’NEILL)
(5) SENATE CONSERVATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 21/a PROHIBIT PRESCRIBED BURNING DURING SPRING (GRIGGS)
(6) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 1 REGIONAL WATER SYSTEM RESILIENCY (WIRTH/STEFANICS)
(7) SENATE BILL 200/a REGIONAL WATER PROJECT PROCUREMENT (INGLE/MUÑOZ)
(8) SENATE CONSERVATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 53/a/ec STORAGE OF CERTAIN RADIOACTIVE WASTE (STEINBORN/MCQUEEN)
(9) SENATE BILL 47/a DRIVER’S LICENSE SUSPENSION PENALTIES/
SJC AMENDED (WIRTH/CHANDLER)
(10) SENATE BILL 44 PROHIBIT FIREARMS AT POLLING PLACES (WIRTH)
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO, IN RECOGNITION (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL EDUCATION (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3 “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY” (NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 9 “HIROSHI H. MIYAMURA, IN HONOR” (MUÑOZ)
(5) SENATE MEMORIAL 10 NM NATIONAL BOARD CERTIFIED TEACHERS DAY (JARAMILLO)
(6) SENATE MEMORIAL 15 LOREN & BARBARA NELSON, RECOGNITION (HEMPHILL)
(7) SENATE MEMORIAL 17 “EARTH CITIZENS DAY” (RODRIGUEZ)
(8) SENATE MEMORIAL 21 “NM SPEECH-LANGUAGE & HEARING ASSOC. DAY” (BRANDT)
(9) SENATE MEMORIAL 22 “NEW MEXICO MESA DAY” (CAMPOS)
(10) SENATE MEMORIAL 24 “FFA DAY’ (DIAMOND)
(11) SENATE MEMORIAL 25 “JAG-NM DAY” (TALLMAN)
(12) SENATE MEMORIAL 26 “NMSU AGGIES FOOTBALL TEAM DAY” (MUÑOZ)
(13) SENATE MEMORIAL 28 “SENATOR JOHN PINTO DAY” (PINTO)
(14) SENATE MEMORIAL 31 NM SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER NETWORK (CAMPOS)
(12) SENATE MEMORIAL 32 “NM ATHLETIC TRAINER DAY” (HEMPHILL)
(13) SENATE MEMORIAL 33 EQUALITY NEW MEXICO 30TH ANNIVERSARY (STEFANICS/STEWART)
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