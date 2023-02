Esclusiva: Salvatore Marzano, barbiere della Lazio, parla della sua passione

Intervista esclusiva a Salvatore Marzano, barbiere ufficiale della Lazio: "Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia"

Salvatore "Salvo" Marzano è una figura nota nell'ambiente calcistico e non solo. Con oltre 20 anni di esperienza come barbiere e una passione incontenibile per il suo mestiere, Salvatore è diventato un punto di riferimento per chi cerca un taglio di capelli di altissimo livello. Da quando è diventato il barbiere ufficiale della S.S. Lazio nel 2019, Salvatore ha trasformato il suo salone, il Figaro Barber Salon , situato a Roma Nord, in un luogo di culto per i tifosi del club.Prima di ogni partita si reca al centro sportivo di Formello per curare l'aspetto dei giocatori, e la sua abilità non è passata inosservata. I giocatori e i dirigenti della Lazio hanno elogiato Salvatore per la sua capacità di trasformare l'aspetto dei calciatori; Ciro Immobile, il bomber della squadra, lo ha definito addirittura un "mago".Abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Salvatore per conoscere meglio il suo legame con i giocatori, le sue esperienze con la Lazio e le sue visioni sul futuro."Essere il barbiere ufficiale della S.S. Lazio significa tutto per me - ci ha detto Salvatore - Questo club è stato parte integrante della mia vita per molti anni e aiutare i giocatori ad apparire al meglio dentro e fuori dal campo è un privilegio per me. Ho un forte legame con i calciatori e sono orgoglioso di far parte di questa fantastica famiglia".Come mantiene un legame così stretto con i giocatori? "Per me è importante rispettarli e trattarli come membri della mia famiglia - ha risposto Salvo - Mi prendo il tempo per conoscere ognuno di loro a livello personale e sono sempre disponibile a dare ascolto e consigli. Questo aiuta a creare un legame che va oltre la poltrona del barbiere".Salvatore è anche molto ottimista riguardo al futuro della Lazio. Quando gli abbiamo chiesto le sue opinioni sul club ci ha risposto entusiasticamente: "Sono convinto che il club raggiungerà grandi traguardi! Penso che la squadra sia attualmente in ottime mani con la guida di Mister Sarri. Sono entusiasta di far parte di questo percorso e di vedere cosa riserva il futuro".Salvo non è solo un maestro del suo mestiere, ma è anche un vero professionista, con un approccio unico e una meticolosa attenzione ai dettagli. Non rappresenta solo il barbiere ufficiale per i giocatori della Lazio, ma anche un vero amico e un mentore per molti di loro.Con un futuro brillante davanti a sé, Salvatore sta dimostrando di essere un vero leader del settore barbering, preparato a condividere la sua conoscenza e abilità con la prossima generazione di barbieri. A fine febbraio e inizio marzo, Salvatore terrà una masterclass di due giorni che attirerà oltre 20 studenti provenienti da tutta Italia, desiderosi di apprendere le ultime tecniche da un vero maestro del mestiere.Questa opportunità è unica per i giovani aspiranti barbieri che cercano di perfezionare le loro abilità e diventare i prossimi leader del settore.Scegliete Salvatore Marzano e il suo team di Figaro Barber Salon per un'esperienza barbering di alto livello, sia che siate tifosi della Lazio o semplicemente alla ricerca di un grande barbiere.