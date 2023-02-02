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Senate Floor Calendar: Thursday, February 2, 2023

STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023

SENATE CALENDAR
6TH LEGISLATIVE DAY
Thursday, February 2, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.

ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
     A. Bills
     B. Joint Resolutions
     C. Resolutions
     D. Joint Memorials
     E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 29     MEDICAL AND GERIATRIC PAROLE     (O’NEILL)
(2) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 31     GUARDIANSHIP CHANGES     (DUHIGG/LOPEZ/HEMPHILL)

BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3      LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO, IN RECOGNITION      (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6     YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL EDUCATIO     (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 2      “PB&J DAY”      (PADILLA/ORTIZ y PINO)
(4) SENATE MEMORIAL 3      “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”      (NEVILLE)
(5) SENATE MEMORIAL 5      MTO SHAHMAGHSOUDI SCHOOL DAY      (TALLMAN)
(6) SENATE MEMORIAL 9      “HIROSHI H. MIYAMURA, IN HONOR”     (MUÑOZ)
(7) SENATE MEMORIAL 10     NM NATIONAL BOARD CERTIFIED TEACHERS DAY     (JARAMILLO)
(8) SENATE MEMORIAL 15     LOREN & BARBARA NELSON, RECOGNITION     (HEMPHILL)
(9) SENATE MEMORIAL 17     “EARTH CITIZENS DAY”     (RODRIGUEZ)
(10) SENATE MEMORIAL 19     “SCHOOL BOARD APPRECIATION DAY”     (SOULES)
(11) SENATE MEMORIAL 20     “NM STUDENT NURSES DAY”     (STEFANICS)
(12) SENATE MEMORIAL 21     “NM SPEECH-LANGUAGE & HEARING ASSOC. DAY” (BRANDT)
(13) SENATE MEMORIAL 22     “NEW MEXICO MESA DAY”     (CAMPOS)
(14) SENATE MEMORIAL 23     “VALENCIA COUNTY DAY”     (SANCHEZ/BACA/STEFANICS)
(15) SENATE MEMORIAL 24     “FFA DAY’     (DIAMOND)


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