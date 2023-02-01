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مؤتمر "ليب23" يشهد إطلاق مسابقة "روكت فيول" وهاكاثون "علي بابا كلاود" بمجموع جوائز 6 ملايين ريال

RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, February 1, 2023 /EINPresswire.com/ -- أعلن مؤتمر «ليب 23» العالمي المزمع إقامته خلال الفترة 6 - 9 فبراير المقبل بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، عن إطلاق مسابقة "روكت فيول" وهاكاثون "علي بابا كلاود" بجوائز نقدية تصل إلى 6 ملايين ريال، في خطوة لتحفيز الشركات الناشئة وإبراز المشاريع الريادية والإسهام في تطوير وبناء حلول مبتكرة تعالج التحديات التقنية.

ويأتي مؤتمر ليب 23 بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ، وشركة تحالف، بمشاركة كبرى الجهات الحكومية والخاصة، وشركات التقنية والاتصالات، حيث تستضيف المملكة مجموعة من ألمع المبتكرين والمستثمرين، والمهتمين بالتقنيات المستدامة من جميع أنحاء العالم.

وتهدف مسابقة "روكت فيول" المدعومة من البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات NTDP ومؤسسة مسك، إلى دعم الشركات الناشئة وإبراز المشاريع الريادية والإسهام في تطوير وبناء حلول مبتكرة تعالج التحديات التقنية، حيث ستتنافس 90 شركة ناشئة عالمية للحصول على فرصة لتكون واحدة من 15 شركة ناشئة يتم اختيارها لعرضها أمام لجنة تحكيم.

وتقدم المسابقة جوائز نقدية تبلغ 4 ملايين ريال، وتنقسم الجوائز للشركات الناشئة على 6 فئات وتشمل جائزة ليب والتي ستذهب لأقوى وأبرز شركة منافسة والبالغ قدرها 250 ألف دولار، وجائزة النجم الصاعد 150 ألف دولار والتي ستكون من صالح أفضل شركة ناشئة ذات بداية أقوى، وجائزة أفياتريكس وقيمتها 150 ألف دولار والتي جرى تخصيصها لأفضل شركة ناشئة مبدعة بقيادة نسائية، وجائزة التقنية من أجل الإنسانية والتي ستخصص لأفضل شركة ناشئة تخدم الإنسانية بقيمة 150 ألف دولار، وجائزتي نحو آفاق جديدة والذكاء الاصطناعي وتبلغ قيمتهما 300 ألف دولار، وتُعنى الأولى بأفضل شركة ناشئة تعمل في مجال الميتافيرس والويب 3، فيما ستكون الثانية من نصيب أفضل شركة ناشئة تقدم حلول رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما يهدف هاكاثون "علي بابا كلاود" إلى تعزيز التقنيات السحابية في المملكة والذي ترعاه شركة الاتصالات السعودية STC، عبر عدد من التحديات المتنوعة والتي سيتم إقامتها قبيل انطلاقة المؤتمر، مستهدفاً من خلالها الهواة، والمحترفين المحليين والعالميين بمسارات مختلفة تشمل التقنيات التعليمية والصحية، الحكومية، الخدمات اللوجستية، التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والتي تبلغ جوائزها الـ 2 مليون ريال، ويمكن التسجيل في المسابقة بزيارة الرابط التالي: https://alibabacloud.sa/leap/hackathon

Pragati Malik
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مؤتمر "ليب23" يشهد إطلاق مسابقة "روكت فيول" وهاكاثون "علي بابا كلاود" بمجموع جوائز 6 ملايين ريال

Distribution channels: Business & Economy, Energy Industry, Science, Technology


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