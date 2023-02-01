شركة تيليراديولوجي سوليوشنز تشارك في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 لتسليط الضوء على محفظتها من الحلول المتقدمة
وتساهم تيليراديولوجي سوليوشنز في وصول مؤسسات الرعاية الصحية إلى الخبرات الفنية في مجال الطب الإشعاعي وفق نموذج مركزي، في عالم تلاشت فيه الحدود على الصعيد الرقمي”دبى, DUBAI, الامارات العربية المتحدة, February 1, 2023 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة تيليراديولوجي سوليوشنز، المزود الرائد عالمياً لخدمات تحليل نتائج فحوصات الأشعة وتقديم الرعاية الصحية عن بُعد لأكثر من 150 مستشفى في العالم، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 بصفة الراعي الذهبي لجناح الرعاية الصحية الذكية. وتستعرض الشركة، التي تجمع باقة من أهم الأخصائيين والحلول التقنية الكفيلة بتحويل بيانات الصور إلى معلومات يُمكن استخدامها لإنقاذ حياة الناس، وشركة تيليراد تيك، التابعتان لمجموعة تيليراد، عدداً من الخدمات والعمليات الرائدة التي يقدمانها للارتقاء بأداء القطاع.
— الدكتور أرجون كاليانبور
ويقدم الدكتور أرجون كاليانبور، كبير أخصائيي الأشعة والمدير التنفيذي المؤسس لشركة تيليراديولوجي سوليوشنز، للحاضرين في معرض ومؤتمر الصحة العربي عرضاً تقديمياً بعنوان الطب الإشعاعي عن بعد والذكاء الاصطناعي – تقنيات الرعاية الصحية المستقبلية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور كاليانبور: "يسلط قطاع الرعاية الصحية الضوء اليوم على أهمية التعاون بين القطاعات أكثر من أيّ وقت مضى. وتركز المرحلة التحولية المقبلة على تعزيز سبل الوصول إلى الخبرات الطبية ودمجها بالمزايا التقنية، بالتزامن مع استمرار الإنجازات الناجمة عن التحول التقني الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية؛ حيث تساعد هذه الخطوة على تحسين دقة التشخيص وتسهيل الوصول إلى آراء الأخصائيين وتحقيق نتائج أفضل في نهاية المطاف. وتساهم تيليراديولوجي سوليوشنز في وصول مؤسسات الرعاية الصحية إلى الخبرات الفنية في مجال الطب الإشعاعي وفق نموذج مركزي، في عالم تلاشت فيه الحدود على الصعيد الرقمي".
كما حققت تيليراديولوجي سوليوشنز بالفعل العديد من النجاحات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما من خلال شراكاتها سابقًا مع مجموعة من أبرز المستشفيات ومجموعات الرعاية الصحية، بما فيها مستشفى كينغز كوليدج في لندن ومركز جميرا الطبي وجمعية أصدقاء مرضى السرطان ومستشفى ان ام سي رويال ومستشفى الزهراء وعيادة ومستشفى فاليانت ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ومركز الأشعة الأول ومستشفى كيمز هيلث ومستشفى رويال البحرين. لقد أقاموا مؤخرًا شراكة مع سدرة للطب ومؤسسة حمد الطبية في قطر ، لتوسيع نطاق وجودهم بشكل أكبر وتعزيز جهودهم في المنطقة
ومن جانبه، قال كيشور جوشي، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال لدى تيليراديولوجي سوليوشنز: "يمنحنا معرض ومؤتمر الصحة العربي فرصةً مثاليةً لاستعراض خبراتنا في المجالات التشخيصية والتقنية على حد سواء، لا سيما في ضوء ارتباطها الوثيق في عالمنا الحالي. ويبدو هذا واضحاً فيما يتطلبه تطوير أدوات التصوير الطبية من ضرورة تأهيل خبراء الأشعة وصقل مهاراتهم فيما نواحي التحليل والتشخيص وإعداد التقارير. وتجمع تيليراديولوجي سوليوشنز بكل كفاءة فريقاً متمرساً ومتنوعاً لتقديم آرائهم التعاونية بشأن البيانات قيد التحليل، فيما يسهم في توفير الوقت وتحسين نوعية الاستشارات. كما نوفر في تيليراديولوجي سوليوشنز مجموعةً من الخبراء المؤهلين الخاضعين للتدريب المستمر إلى جانب منصة تقنية تجمع بين الخبرات البشرية ومزايا الذكاء الاصطناعي. ونتطلع قدماً للاستفادة من الشراكات الحالية مع شبكتنا الطبية على مستوى المنطقة والعالم من أجل رسم ملامح منهجية جديدة للتحول الرقمي للقطاع".
وتُعد الحلول الطبية القائمة على التقنية أحد أسرع القطاعات تطوراً، وتشمل مصطلحات مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنية النانو والاتصال عن بعد والمراقبة عن بعد وغيرها الكثير من التقنيات التي تتكيف مع التطبيقات المعتمدة حالياً في قطاع الرعاية الصحية. وتتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طليعة مساعي اعتماد الحلول الطبية القائمة على التقنية بوصفها أهم وسيلة لتحسين فرص الوصول إلى الرعاية الصحية والارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، في حين تتخطى كثير من دول المنطقة دورات الابتكار التقليدية التي مرت بها بقية الأسواق.
وتوقعت دراسة بحثية أجرتها مؤسسة ألايد ماركت ريسيرش نمو سوق التصوير الطبي العالمية من 37,97 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 56,53 مليار دولار أمريكي في عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب عند 5.8% . كما كشفت دراسة لمؤسسة تيك ساي ريسيرش استمرار نمو سوق التصوير التشخيصي في دولة الإمارات بين 2023 و2027، نتيجة ارتفاع الطلب على حلول التشخيص المبكر وزيادة الأمراض المزمنة وارتفاع نسبة المسنين بين السكان .
وتتواجد تيليراديولوجي سوليوشنز في جناح الرعاية الصحية الذكية ضمن معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، الذي يقام بين 30 يناير و02 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي. ويستعرض الجناح خدمات الطب الإشعاعي المعززة بالذكاء الاصطناعي لحالات الاستخدام المستقلة ومتعددة المواقع، فضلاً عن باقة متنوعة من المنتجات المناسبة للتصوير التشخيصي لأمراض وتطبيقات سريرية محددة.
-انتهى-
لمحة حول تيليراديولوجي سوليوشنز:
تأسست شركة تيليراديولوجي سوليوشنز في عام 2022، لتصبح إحدى أبرز مزودي خدمات تحليل نتائج فحوصات الأشعة وتقديم الرعاية الصحية عن بُعد على مستوى العالم. وقامت الشركة الرائدة بتحليل الصور الطبية لأكثر من 6 ملايين مريض في العالم، وحصلت على لقب الشركة الوطنية الأولى في قطاع الطب الإشعاعي عن بُعد في الولايات المتحدة، وسُميت الشركة الأفضل ضمن فئتها من قبل واحدة من أبرز شركات أبحاث سوق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. كما حصلت تيليراديولوجي سوليوشنز على اعتماد اللجنة المشتركة لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشرة أعوام، وتُعد أول مؤسسة تحصل على اعتماد وزارة الصحة السنغافورية خارج سنغافورة. وتُقدم تيليراديولوجي سوليوشنز حلول تحليل الصور غير الجراحية وعمليات إعادة التركيب ثلاثي الأبعاد لصور الأشعة المقطعية لأكثر من 150 مستشفى في 25 دولة في العالم، بما فيها الولايات المتحدة وسنغافورة ودول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى في الهند.
حازم بشر
ريدهيل الشرق الأوسط وأفريقيا
+971 502601541
email us here