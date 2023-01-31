Senate Floor Calendar: Tuesday, January 31, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
5TH LEGISLATIVE DAY
Tuesday, January 31, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO, IN RECOGNITION (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL EDUCATIO (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 2 “PB&J DAY” (PADILLA/ORTIZ y PINO)
(4) SENATE MEMORIAL 3 “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY” (NEVILLE)
(5) SENATE MEMORIAL 5 MTO SHAHMAGHSOUDI SCHOOL DAY (TALLMAN)
(6) SENATE MEMORIAL 9 “HIROSHI H. MIYAMURA, IN HONOR” (MUÑOZ)
(7) SENATE MEMORIAL 10 NM NATIONAL BOARD CERTIFIED TEACHERS DAY (JARAMILLO)
(8) SENATE MEMORIAL 13 “ALS AWARENESS DAY” (JARAMILLO/MAESTAS)
(9) SENATE MEMORIAL 14 “CHILDREN’S CANCER FUND OF NEW MEXICO DAY” (SEDILLO LOPEZ)
(10) SENATE MEMORIAL 15 LOREN & BARBARA NELSON, RECOGNITION (HEMPHILL)
(11) SENATE MEMORIAL 17 “EARTH CITIZENS DAY” (RODRIGUEZ)
(12) SENATE MEMORIAL 19 “SCHOOL BOARD APPRECIATION DAY” (SOULES)
(13) SENATE MEMORIAL 20 “NM STUDENT NURSES DAY” (STEFANICS)
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