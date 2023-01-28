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Senate Committee Schedule: Monday, January 30, 2023

STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023

SENATE CALENDAR
4TH LEGISLATIVE DAY
Monday, January 30, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.

ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
     A. Bills
     B. Joint Resolutions
     C. Resolutions
     D. Joint Memorials
     E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:

BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3      LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO, IN RECOGNITION      (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE MEMORIAL 2      “PB&J DAY”      (PADILLA/ORTIZ y PINO)
(3) SENATE MEMORIAL 3      “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”      (NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 5      MTO SHAHMAGHSOUDI SCHOOL DAY      (TALLMAN)
(5) SENATE MEMORIAL 9      “HIROSHI H. MIYAMURA, IN HONOR”     (MUÑOZ)
(6) SENATE MEMORIAL 10     NM NATIONAL BOARD CERTIFIED TEACHERS DAY     (JARAMILLO)
(7) SENATE MEMORIAL 12      “UNM DAY”        (ORTIZ y PINO/MOORES)
(8) SENATE MEMORIAL 13      “ALS AWARENESS DAY” (JARAMILLO/MAESTAS)
(9) SENATE MEMORIAL 14      “CHILDREN’S CANCER FUND OF NEW MEXICO DAY”      (SEDILLO LOPEZ)

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