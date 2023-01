Голда (Татьяна Амирова) отправляется в первое гастрольное турне по Северной Америке

Ukrainian Jazz and Jewish Folk Singer Gold

NEW YORK, NY, USA, January 27, 2023 / EINPresswire.com / -- Голда (Татьяна Амирова) – финалистка вокального конкурса «Голос Країни» (2016), амбассадор еврейской музыкальной культуры, идеолог мюзикла «Yiddish Jazz», – отправляется в первое гастрольное турне по Северной Америке.Двухчасовой музыкальный спектакль «Голда: Голос мира» – это история еврейской девушки, отправившейся из Одессы в путешествие по всему свету. Города, люди, разные культуры, разные песни… Исполнительница расскажет о своих корнях, о том, где она выросла, что ее окружало, и как она пронесла это через свою жизнь с помощью песен. В программу вошли любимые многими одесские мелодии, хиты, которые стали визитной карточкой певицы, а также новые авторские песни. Жанр, в котором работает Голда, представляет собой сочетание джаза и еврейского фолклора.По мнению журналистов, Голда – обладательница самого чистого и красивого голоса еврейской культуры. Ее музыка стала номером один по запросам русскоязычных/украинских радиостанций в США. Татьяну Амирову по праву называют «главным еврейским голосом Украины».Организацией концертов Голды занимается US Concert Entertainment LLC., – одно из самых уважаемых агентств культурных мероприятий в США. Свою известность агентство получило благодаря успешной организации гастролей таких коллективов как: «Brio Sonores» (квартет из Республики Молдова, занимающийся эстрадным, танцевальным и классическим кроссовером), комик-дуэта «Кролики» (народных артистов Украины Владимира Данильца и Владимира Моисеенко), и 17-й американский гастрольный тур комика Яна Левинзона (Израиль).Date and Venues of the Performances are:Дата и место проведения концертовMарт 25, 2023Oceana Theater1029 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235Mарт26, 2023Christian Heritage Academy315 Waukegan Rd., Northfield, IL 60093Mарт 28, 2023Richmond Hill Centre for the Performing Arts10268 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C3B7, CanadaMарт 29, 2023KleinLife10100 Jamison Avenue, Philadelphia, PA 19116Mарт 30, 2023The Elaine Wolf Theatre350 S Dahlia St, Denver, CO 80246Mарт 31, 2023Oshman Family JCC3921 Fabian Way, Palo Alto, CA 94303Aпрель 1, 2023TBASan Francisco, CAAпрель 2, 2023Eisenhower Community Center1001 State HWY7 Hopkins, MN 55305Aпрель 4, 2023Europa30519 Pinetree Rd, Pepper Pike OH 44124билеты можно купить:RAconcert.comeventcartel.comvesnatickets.com