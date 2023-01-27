Голда (Татьяна Амирова) отправляется в первое гастрольное турне по Северной Америке
Голда (Татьяна Амирова), амбассадор еврейской музыкальной культуры, идеолог мюзикла «Yiddish Jazz», отправляется в гастрольное турне по Северной Америке.NEW YORK, NY, USA, January 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- Голда (Татьяна Амирова) – финалистка вокального конкурса «Голос Країни» (2016), амбассадор еврейской музыкальной культуры, идеолог мюзикла «Yiddish Jazz», – отправляется в первое гастрольное турне по Северной Америке.
Двухчасовой музыкальный спектакль «Голда: Голос мира» – это история еврейской девушки, отправившейся из Одессы в путешествие по всему свету. Города, люди, разные культуры, разные песни… Исполнительница расскажет о своих корнях, о том, где она выросла, что ее окружало, и как она пронесла это через свою жизнь с помощью песен. В программу вошли любимые многими одесские мелодии, хиты, которые стали визитной карточкой певицы, а также новые авторские песни. Жанр, в котором работает Голда, представляет собой сочетание джаза и еврейского фолклора.
По мнению журналистов, Голда – обладательница самого чистого и красивого голоса еврейской культуры. Ее музыка стала номером один по запросам русскоязычных/украинских радиостанций в США. Татьяну Амирову по праву называют «главным еврейским голосом Украины».
Организацией концертов Голды занимается US Concert Entertainment LLC., – одно из самых уважаемых агентств культурных мероприятий в США. Свою известность агентство получило благодаря успешной организации гастролей таких коллективов как: «Brio Sonores» (квартет из Республики Молдова, занимающийся эстрадным, танцевальным и классическим кроссовером), комик-дуэта «Кролики» (народных артистов Украины Владимира Данильца и Владимира Моисеенко), и 17-й американский гастрольный тур комика Яна Левинзона (Израиль).
Date and Venues of the Performances are:
Дата и место проведения концертов
Mарт 25, 2023
Oceana Theater
1029 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
Mарт26, 2023
Christian Heritage Academy
315 Waukegan Rd., Northfield, IL 60093
Mарт 28, 2023
Richmond Hill Centre for the Performing Arts
10268 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C3B7, Canada
Mарт 29, 2023
KleinLife
10100 Jamison Avenue, Philadelphia, PA 19116
Mарт 30, 2023
The Elaine Wolf Theatre
350 S Dahlia St, Denver, CO 80246
Mарт 31, 2023
Oshman Family JCC
3921 Fabian Way, Palo Alto, CA 94303
Aпрель 1, 2023
TBA
San Francisco, CA
Aпрель 2, 2023
Eisenhower Community Center
1001 State HWY7 Hopkins, MN 55305
Aпрель 4, 2023
Europa
30519 Pinetree Rd, Pepper Pike OH 44124
билеты можно купить:
RAconcert.com
eventcartel.com
vesnatickets.com
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