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Голда (Татьяна Амирова) отправляется в первое гастрольное турне по Северной Америке

Ukrainian Jazz and Jewish Folk Singer Gold

Голда (Татьяна Амирова), амбассадор еврейской музыкальной культуры, идеолог мюзикла «Yiddish Jazz», отправляется в гастрольное турне по Северной Америке.

NEW YORK, NY, USA, January 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- Голда (Татьяна Амирова) – финалистка вокального конкурса «Голос Країни» (2016), амбассадор еврейской музыкальной культуры, идеолог мюзикла «Yiddish Jazz», – отправляется в первое гастрольное турне по Северной Америке.

Двухчасовой музыкальный спектакль «Голда: Голос мира» – это история еврейской девушки, отправившейся из Одессы в путешествие по всему свету. Города, люди, разные культуры, разные песни… Исполнительница расскажет о своих корнях, о том, где она выросла, что ее окружало, и как она пронесла это через свою жизнь с помощью песен. В программу вошли любимые многими одесские мелодии, хиты, которые стали визитной карточкой певицы, а также новые авторские песни. Жанр, в котором работает Голда, представляет собой сочетание джаза и еврейского фолклора.

По мнению журналистов, Голда – обладательница самого чистого и красивого голоса еврейской культуры. Ее музыка стала номером один по запросам русскоязычных/украинских радиостанций в США. Татьяну Амирову по праву называют «главным еврейским голосом Украины».

Организацией концертов Голды занимается US Concert Entertainment LLC., – одно из самых уважаемых агентств культурных мероприятий в США. Свою известность агентство получило благодаря успешной организации гастролей таких коллективов как: «Brio Sonores» (квартет из Республики Молдова, занимающийся эстрадным, танцевальным и классическим кроссовером), комик-дуэта «Кролики» (народных артистов Украины Владимира Данильца и Владимира Моисеенко), и 17-й американский гастрольный тур комика Яна Левинзона (Израиль).
Date and Venues of the Performances are:

Дата и место проведения концертов

Mарт 25, 2023

Oceana Theater

1029 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235

Mарт26, 2023

Christian Heritage Academy

315 Waukegan Rd., Northfield, IL 60093

Mарт 28, 2023

Richmond Hill Centre for the Performing Arts

10268 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C3B7, Canada

Mарт 29, 2023

KleinLife

10100 Jamison Avenue, Philadelphia, PA 19116

Mарт 30, 2023

The Elaine Wolf Theatre

350 S Dahlia St, Denver, CO 80246

Mарт 31, 2023

Oshman Family JCC

3921 Fabian Way, Palo Alto, CA 94303

Aпрель 1, 2023

TBA

San Francisco, CA

Aпрель 2, 2023

Eisenhower Community Center

1001 State HWY7 Hopkins, MN 55305

Aпрель 4, 2023

Europa

30519 Pinetree Rd, Pepper Pike OH 44124


билеты можно купить:
RAconcert.com
eventcartel.com
vesnatickets.com

Michael Levitis
Alpha PR Pro
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Голда (Татьяна Амирова) отправляется в первое гастрольное турне по Северной Америке

Distribution channels: Business & Economy, Culture, Society & Lifestyle, Media, Advertising & PR, Music Industry, World & Regional


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