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Hitman: Freelancer (杀手: 自由职业者) 已在Keymailer上线

Keymailer's Hitman: Freelancer

UNITED KINGDOM, January 25, 2023 /EINPresswire.com/ -- 这是针对 喜爱刺客任务游戏系列的媒体和 网路红人们的好消息。备受万众瞩目的《杀手：自由职业者》现已上线，并且正在接受网红们和媒体的评测。评测密钥 将提共 现称作 杀手系列：杀手世界， 总价值约50美元的精选合集。这包含了杀手系列的所有三款游戏，以及全新的单人游戏模式。被选中的媒体和网红们将有机会获得观众赠品。

继杀手3 之后，自由职业游戏模式 将呈现出新的Roguelike元素、客制化的基地，并且需要玩家更多的战略规划。它将于 2023 年 1 月 26 日上架。

杀手系列是由 IO Interactive 制作的潜行游戏。您将会控制一名被称为 杀手47的克隆人刺客，而他的任务便是消灭全球各地被国际合同机构指定的目标。

是时候成为自由人了。


关于 Keymailer & Game.Press
Keymailer 是游戏网路红人营销领域的市场领导者，便可直接接触到全球超过 50,000 名经过验证的网红们。连同其姐妹网站 Game.Press（提供新闻媒体可进行测评的游戏资源），他们总共拥有 34 亿消费者。

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Thomas Brumpton

营销主管。
电话：07376 448856

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