Senate Floor Calendar: Tuesday, January 24, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
3RD LEGISLATIVE DAY
Tuesday, January 24, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO, IN RECOGNITION (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE MEMORIAL 2 “PB&J DAY” (PADILLA/ORTIZ y PINO)
(3) SENATE MEMORIAL 3 “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY” (NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 4 “ROBERTO GRIEGO, IN RECOGNITION” (PADILLA/CAMPOS)
(5) SENATE MEMORIAL 5 MTO SHAHMAGHSOUDI SCHOOL DAY (TALLMAN
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