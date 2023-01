CMMS Dashboard GoMAX CMMS Mobile mobile cmms

Maxpanda CMMS Software now fully Italian. Use Maxpanda CMMS or GoMAX mobile with English, Spanish, French and now Italian local language settings.

WINNIPEG, MANITOBA, CANADA, January 20, 2023 / EINPresswire.com / -- Maxpanda CMMS Software now fully Italian. Use Maxpanda CMMS or GoMAX mobile with English, Spanish, French and now Italian local language settings.Software per la manutenzione degli ordini di lavoroMaxpanda viene fornito completo di tutti i campanelli e fischietti che ti aspetteresti di trovare in un CMMS. La differenza? Il nostro sistema di ordini di lavoro basato sul Web è facile da usare, vanta una navigazione intuitiva e non richiede lunghi download per funzionare o armeggiare con i dischi e lo spazio sul disco rigido. Il tuo team non vede l'ora di ricevere ed elaborare i lavori di manutenzione con la stessa facilità con cui navighi sul web. Poiché il nostro sistema di ordini di lavoro è basato sul Web, l'accesso è su richiesta, tramite smartphone, tablet o desktop. Anche l'installazione è semplice e veloce, con accesso illimitato all'assistenza e alla formazione. Inizia a ottimizzare invece di gestire i tuoi lavori di manutenzione con il software del sistema di gestione degli ordini di lavoro e smetti di fare affidamento su fogli di calcolo goffi, documenti che possono essere facilmente persi ed e-mail ridondanti. Migliora i tempi di risposta per mantenere le tue operazioni senza intoppi e i costi sotto controllo. Sarai in grado di dedicare meno tempo all'elaborazione e all'archiviazione dei documenti, generare facilmente report e tenere traccia di parti, fatture, carico di lavoro del personale e costi del lavoro del fornitore. Suona bene finora, giusto?Con il nostro CMMS basato sul Web, la tua azienda o organizzazione può anche aspettarsi processi semplici per: Manutenzione preventiva : automatizza il processo degli ordini di lavoro programmando date ricorrenti per la generazione automatica degli ordini di lavoro. Le e-mail e le notifiche push vengono create per le parti assegnate, consentendo loro di sapere esattamente quando è stato creato un ordine di lavoro di manutenzione preventiva o il suo stato è stato modificato. Il nostro pianificatore automatico imita il tuo calendario di Outlook per aiutarti con la familiarità. Pre-approva e pre-assegna automaticamente gli ordini di lavoro a personale, fornitore, appaltatore o qualsiasi e-mail correlata. Gestione dell'inventario: mantieni livelli di inventario snelli, aiuta a identificare gli sprechi e controlla i costi. I vantaggi dell'utilizzo del software di gestione dell'inventario includono la possibilità di tenere traccia dei costi delle parti per tutta la vita di qualsiasi apparecchiatura. L'inventario viene sottratto automaticamente dai totali dell'inventario quando l'ordine di lavoro è completo. Puoi anche accedere facilmente a dettagli importanti sulle parti, come informazioni sul fornitore, specifiche e numeri di identificazione, nonché rapporti di esecuzione automatica per aiutarti a rimanere aggiornato sui costi. Gestione delle risorse: il nostro modulo Asset Manager migliora la contabilità, il monitoraggio e la manutenzione delle risorse. Tiene traccia delle risorse assegnabili, il che lo rende perfetto per entità come istituti scolastici, organizzazioni governative e strutture sanitarie, in cui risorse importanti possono cambiare posizione. Puoi anche monitorare quando è il momento di riutilizzare o ritirare una risorsa, nonché le posizioni delle risorse e le persone a cui sono assegnate. Inoltre, puoi archiviare informazioni importanti come date di installazione delle risorse, date di ritiro, tag, allegati, posizioni, documentazione della procedura e altro.Perché scegliere il software del sistema di gestione degli ordini di lavoro Maxpanda per eseguire la manutenzione?Sappiamo che le pressioni del mondo reale stanno spingendo i fornitori di CMMS a ripensare e rivedere non solo le offerte di prodotti, ma anche il modo in cui noi, come industria dei servizi, possiamo aiutare i clienti a ridurre i costi di manutenzione. Quella mentalità è certamente il punto di partenza della nostra visione ed è ciò che continua a guidarci oggi. Il nostro CMMS è ricco di funzionalità, funzionale e si distingue nel mercato globale. Ottieni un prodotto su misura per le esigenze specifiche della tua azienda o organizzazione. Con Maxpanda, puoi contare su efficienza ed economicità sotto lo stesso tetto.Prova il nostro software del sistema di gestione degli ordini di lavoro, senza rischi Sappiamo di offrire ai nostri clienti del sistema di ordini di lavoro elettronico un ottimo prodotto. Tuttavia, non ci aspettiamo che tu ci creda sulla parola. Preferiremmo che vedessi di persona. Connettiti con noi in modo che possiamo portarti sulla strada per una migliore gestione della manutenzione, oggi!