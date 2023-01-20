Swapifly 榮獲2022金融科技大獎 之 “傑出人工智能分類平台” 獎項
Swapifly 轉手快科技有限公司， 總部位於香港的分類在線交易平台， 今天宣布在 “2022 金融科技大獎” 中被評選為今年“傑出人工智能分類平台”。2022 金融科技大獎由經濟通、香港數碼港和香港科技園合辦，旨在表彰最佳金融科技及來自香港的傑出金融科技專業人士。
2022 年金融科技大獎是 Swapifly 的一個重要里程碑，Swapifly 是香港一家新創立的公司，旨在展示香港人的實力，不僅體現在業務方面的能力，還展現出我們正以世界級標準進行技術創新。Swapifly 的 A.I. 核心技術旨在為最近遭受新冠疫情影響的企業帶來價值，並與2022年金融科技大獎的主題一致，為現實世界與元宇宙之間的連接做準備。”HONG KONG, January 21, 2023 /EINPresswire.com/ -- Swapifly 轉手快科技有限公司， 總部位於香港的分類在線交易平台， 今天宣布在 “2022 金融科技大獎” 中被評選為今年“傑出人工智能分類平台”。2022 金融科技大獎由經濟通、香港數碼港和香港科技園合辦，旨在表彰最佳金融科技及來自香港的傑出金融科技專業人士。
— Swapifly 轉手快科技有限公司 首席執行官及創始人 – 袁念祖先生
Swapifly 創立於2022年， 由連續創業家及香港電商聯會主席， 袁念袓先生創立。於2022年下半年正式推出其分類在線交易平台 (www.swapifly.com) 目標是讓每個獨立或企業賣家都可以免費發佈他們的商品及產品以尋找合適的潛在買家。
平台大致分為 6 個類別， 包括: 限量絕版、名牌奢侈品、電子產品、家居與美容、汽車、物業等， 收集賣家和優質消費者數據，利用人工智能技術和大數據分析， 為賣家、廣告商和業務合作夥伴等創造對更高價值。Swapifly擁有的大數據， 以人工智能讓賣家能比較所刊登產品的競爭性， 讓賣家以客戶群分類來預測喜好， 並以消費者特性聯繫合適的會員尊享優惠。Swapifly 為平台內的所有賣家創建免費使用客戶資料平台 (CDP) 和 商業智能 (BI)。 與現時許多其他電子商務平台不同，Swapifly 的成立並不是為了分享賣家的利潤，而是希望能通過人工智能為中小企帶來價值。
Swapifly 轉手快科技有限公司 首席執行官及創始人 – 袁念祖先生表示: “2022 年金融科技大獎是 Swapifly 的一個重要里程碑，Swapifly 是香港一家新創立的公司，旨在展示香港人的實力，不僅體現在業務方面的能力，還展現出我們正以世界級標準進行技術創新。Swapifly 的 A.I. 核心技術旨在為最近遭受新冠疫情影響的企業帶來價值，並與2022年金融科技大獎的主題一致，為現實世界與元宇宙之間的連接做準備。 Swapifly 使售賣虛擬物品的賣家能夠通過我們的大數據和區塊鏈技術安全地進行交易。”
袁先生在2007年創立 “數碼戶外電視” (DOTV)， 並於2017年創立了一家租借移動電源的公司 MobiJuce。袁先生擁有強大的本地以至全球電訊行業管理及營銷經驗，在創立 Swapifly 之前，他被任命為國際廣告公司 盟博Interpublic Group 的 IPG Mediabrands 香港及台灣區電商部主管。他的客戶包括: 可口可樂、嘉士伯、戴森、樂高和美國運通…等等。
行政長官2022年施政報告指出，創科是香港經濟高質量發展的重要動力。2022 年金融科技大獎側重於將環境風險和機遇納入日常融資和投資決策，以及對環境目標做出重大貢獻的金融服務和產品的開發。它還涉及使用利用綠色數字金融應用程序的政策方法，以重新調整資金流向低碳和資源節約型經濟體。
袁先生說: “Swapifly 不僅為全球品牌廣告商提供高轉化率的大數據分析，而且還促進了高價值的買賣轉售市場，並有助於減少浪費以維持綠色生活。 Swapifly 計劃與 ESG 公司合作，服務覆蓋至亞洲市場以及華人熱門移居之國家。 Swapifly 的目標是在 18 個月內達到每月20 萬活躍用戶 (MAU)，並在 5 年內成為另一家以香港作為基地的獨角獸。”
Swapifly 近日與總部同樣位於香港的金融科技公司 “圓幣科技 RD Technologies” 達成了戰略合作夥伴關係，旨在建立一個通過信任相互聯繫的商業世界，並使企業在跨境支付和獲得金融服務方面更輕鬆及提高成本效益。
圓幣科技 (RD Technologies) 行政總裁田丹表示: “祝賀 Swapifly 獲得 2022 年金融科技大獎頒發的 “傑出人工智能分類平台” 大獎。在 RD，我們相信未來的商業在於使用智能解決方案，這些解決方案可以讓企業更輕鬆地以更低的成本獲得更好的服務。 我們也很高興我們的企業身份認證服務「易信連」和「圓幣錢包」將有助於 Swapifly 發展成為一個更值得信賴的電子商務平台，全面實現安全、快速和極具有成本效益的商業支付工具。 我們熱切期待與 Swapifly 作更密切的合作，促進數字時代的信任建立和貿易聯繫。”
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關於 轉手快科技有限公司Swapifly
轉手快科技有限公司Swapifly 是一家創立於香港的分類在線交易平台。該平台主要專注於限量、絕版和奢侈品的轉售。利用人工智能技術和大數據分析，為出售之產品提升競爭力、準確預測消費者的行為模式和為客戶提供積分獎賞等。Swapifly為相應的廣告商帶來6個主要類別（限量、絕版、名牌奢侈品、電子產品、健美生活、二手車以及房地產）的優質消費者數據。所收集之高質量數據，將轉化為對高消費品廣告商的媒體價值，成為 Swapifly 的主要收入來源。 平台將通過區塊鏈技術使虛擬產品賣家從元宇宙擴展到現實世界。Swapifly現時主要在香港和亞洲等地提供服務， 其後亦將伸延到華人熱門移居之國家。
Katherine Cheung
Swapifly Limited
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