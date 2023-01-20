Swapifly 榮獲2022金融科技大獎 之 “傑出人工智能分類平台” 獎項

Swapifly Limited 轉手快科技有限公司 Swapifly wins 2022 Fintech Award Dr Tao Charm present Fintech Award to Swapifly CEO Joseph Yuen

Swapifly 轉手快科技有限公司， 總部位於香港的分類在線交易平台， 今天宣布在 “2022 金融科技大獎” 中被評選為今年“傑出人工智能分類平台”。2022 金融科技大獎由經濟通、香港數碼港和香港科技園合辦，旨在表彰最佳金融科技及來自香港的傑出金融科技專業人士。

2022 年金融科技大獎是 Swapifly 的一個重要里程碑，Swapifly 是香港一家新創立的公司，旨在展示香港人的實力，不僅體現在業務方面的能力，還展現出我們正以世界級標準進行技術創新。Swapifly 的 A.I. 核心技術旨在為最近遭受新冠疫情影響的企業帶來價值，並與2022年金融科技大獎的主題一致，為現實世界與元宇宙之間的連接做準備。” — Swapifly 轉手快科技有限公司 首席執行官及創始人 – 袁念祖先生