Programma all'avanguardia per l'apprendimento del Vino grazie all'IA e alle Aziende Vinicole in 3D: Bando per le Cantine

Second Winery Second Winery Platform 3D Chateau Montrose

Ora Second Winery annuncia anche l'apertura del processo di qualificazione delle cantine aderenti.

Siamo entusiasti di portare le migliori cantine del mondo ai nostri utenti e di offrire loro un'esperienza di educazione al vino senza precedenti” — CEO Second Winery

LONDON, UNITED KINGDOM, January 19, 2023 /EINPresswire.com/ -- Il vino esiste a malapena nel mondo digitale e questo deve cambiare. Second Winery, una piattaforma di apprendimento dirompente per i Millennials, i GenZ e gli amanti del vino in generale, rivela con orgoglio il suo approccio innovativo all'accesso al mondo del vino. A differenza delle scuole di vino tradizionali, Second Winery utilizza l'intelligenza artificiale (AI) e la tecnologia 3D proprietarie per fornire un apprendimento immersivo, intuitivo e basato sull'esperienza, promuovendo al contempo le etichette dei vini.

Grazie a questa piattaforma, gli utenti possono esplorare le migliori cantine del mondo all'interno di un ambiente 3D incredibilmente dettagliato, utilizzando le sfide della viticoltura, la teoria dei giochi, l'intelligenza artificiale e l'interazione sociale per imparare attraverso attività come la vendemmia, la selezione e la pigiatura dell'uva, la fermentazione e l'assemblaggio del superbo vino finale: rosso, bianco, rosato, frizzante e liquoroso. Second Winery offre opportunità di branding senza precedenti alle aziende vinicole partecipanti, compresa la possibilità di consegnare i vini per la degustazione.

Che cos'è Second Winery?

Second Winery utilizza ruoli e livelli accuratamente progettati in cui gli iscritti acquisiscono esperienza pratica con la viticoltura e l'industria del vino, come l'operaio della cantina, il responsabile del vigneto, l'enologo e, infine, il diploma di direttore della cantina che gestisce tutti gli aspetti delle operazioni, comprese le decisioni commerciali. Gli utenti contribuiranno effettivamente alla produzione del vino, "lavorando" al tavolo di selezione, nella sala tini o tra le botti. Coloro che superano con successo tutti i ruoli e i livelli riceveranno l'accreditamento come Wine Pro che ha padroneggiato specifici obiettivi di apprendimento.

Questo tipo di esperienza interattiva è necessaria. Come si legge nel Rapporto 2022 sull'industria del vino della Silicon Valley Bank, "il mercato non è in grado di rivolgersi ai giovani consumatori" e "le vendite di vino dipendono eccessivamente dai gruppi di età più avanzata", con un potenziale crollo del 20% nel prossimo decennio a causa del disinteresse dei giovani.

Ciò è dovuto alla mancanza di conoscenza e di impegno. Second Winery colma questo divario offrendo un modo accattivante e accessibile per imparare a conoscere il vino e, al contempo, esperienze memorabili delle cantine associate, del loro terroir e del senso del luogo. Tutto ciò avviene in un contesto divertente, sociale e con la possibilità di degustare il vino. Second Winery si concentra sul divertimento, sull'apprendimento e sulla degustazione dei migliori vini del mondo, piuttosto che sul tradizionale contesto scolastico, con risultati impressionanti.

Le scuole di vino tradizionali possono essere costose, intimidatorie e, francamente, noiose; non riescono a entrare in contatto con ciò che i Millennials e la GenZ cercano, non offrendo le esperienze che apprezzano. Le campagne di formazione sul vino lanciate da cantine, denominazioni o organizzazioni di categoria offrono solo pagine web convenzionali e corsi che i giovani nativi digitali trovano poco stimolanti.

Non sono stati riconosciuti gli importanti cambiamenti richiesti dai dinamici cambiamenti demografici nel mercato del vino. Second Winery offre esperienze interattive di cantine specifiche in tutto il mondo: la possibilità di visitare aziende vinicole reali e di degustare i loro vini in modo accessibile, divertente, sociale ed ecologico. Facilita le visite alle cantine senza le relative emissioni di CO2.

Apre il mondo del vino a una fascia eterogenea di giovani utilizzando una piattaforma accessibile via computer o in realtà virtuale, creando equità nell'apprendimento del vino. I Millennials e la GenZ sono curiosi di conoscere il vino, ma lo considerano elitario, troppo complicato, lontano e persino pedante. Second Winery offre una soluzione dirompente a questo problema, che non solo fonda la conoscenza del vino su esperienze virtuali, ma la rende anche facilmente accessibile e divertente, grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale.

Second Winery rappresenta quindi un cambiamento nel settore vinicolo, rivoluzionando il modo in cui le persone imparano a conoscere il vino e aprendo il mondo del vino a nuove generazioni di appassionati. Second Winery è entusiasta di portare questa nuova alternativa sul mercato e attende di vedere l'impatto che avrà sul futuro dell'industria del vino e dell'apprendimento.

Invito alle cantine

Second Winery ha avviato il processo di selezione delle migliori cantine di tutto il mondo per partecipare alla sua piattaforma. Verranno selezionate in totale 100 aziende vinicole provenienti da diverse regioni vinicole mondiali. I criteri di selezione si baseranno sulla qualità dei vini, sul design architettonico e sul paesaggio della cantina e dei vigneti, attraverso le stagioni, riproducendoli in 3D e consentendo agli utenti di visitare queste strutture mentre imparano a conoscere il vino.

L'ultimo giorno utile per iscriversi è il 28 febbraio 2023.

Le cantine interessate possono registrarsi visitando il sito web call.secondwinery.com

Second Winery offre alle aziende vinicole uno spazio nuovo e innovativo per interagire direttamente con i consumatori, ampliando la portata e arricchendo la loro proposta di valore con un'esperienza interattiva, simile a un gioco e ricca di informazioni, che attrae le nuove generazioni.

- Aggiunge nuovi flussi di entrate per le aziende vinicole

- Supporta lo sviluppo di una strategia ESG

- Apre nuovi canali di comunicazione (compresi eventi virtuali per partner e/o consumatori).

- Aumenta notevolmente la conoscenza e il valore del marchio per gli abbonati.

- Fornisce uno strumento di marketing che mette l'azienda in contatto immediato con i consumatori, i quali conosceranno il marchio, l'azienda e il vino.

"La nostra piattaforma rende il mondo del vino più accessibile e piacevole per tutti, indipendentemente dal loro livello di conoscenza del vino. Non vediamo l'ora di vedere l'impatto che la nostra piattaforma avrà sul futuro dell'educazione al vino e dell'industria vinicola nel suo complesso", afferma Second Winery.

Second Winery, costituita nel Regno Unito, è stata fondata nel 2022.

Demo Chateau Montrose / Barrel Room