Introduction de Yassine Ohid, un Champion du Maroc de Tennis de Table hors du commun

Yassine Ohid, Champion du Maroc de Tennis de Table s'entraînant durement à la salle de sport Yassine Ohid, Champion du Maroc de Tennis de Table exhibant sa musculature après une séance de musculation Yassine Ohid, Champion du Maroc de Tennis de Table déterminé à l'entraînement de séance physique

Interview exclusive avec Yassine Ohid, Champion du Maroc de Tennis de Table qui lance des services innovants de nutrition sportive.

CASABLANCA, MOROCCO, January 1, 2023 / EINPresswire.com / -- "En tant que champion du Maroc de Tennis de Table , je comprends l'importance de se fixer et d'atteindre des objectifs. C'est pourquoi, je suis ravi d'offrir des programmes nutritionnel et d'entraînement personnalisés pour aider les autres à atteindre leur plein potentiel, à la fois physiquement et mentalement", a déclaré Yassine Ohid , Fondateur de Aesthetic Managery.Nous avons le plaisir d'annoncer le lancement de nos services de nutrition sportive, axés sur l'offre de programmes nutritionnel et d'entraînement personnalisés afin que les individus puissent atteindre leurs objectifs de mise en forme. Fondée par l'entrepreneur belgo-marocain Yassine Ohid, Aesthetic Managery est sur le point d'avoir un impact significatif sur le marché nutraceutique en pleine croissance grâce à son approche innovante.En tant que champion du Maroc de Tennis de Table, Ohid connaît le dévouement et la discipline nécessaires pour exceller dans le sport. Il est ravi d'apporter son expertise et sa passion pour le bien-être à Aesthetic Managery, offrant des plans de nutrition et d'entraînement personnalisés basés sur les besoins et les objectifs spécifiques de chaque client."Je crois que tout le monde a le potentiel de réaliser ses rêves, que ce soit dans le sport ou dans la vie", a déclaré Ohid. "C'est pourquoi nous avons conçu nos programmes pour qu'ils soient adaptés à chaque individu, les aidant à atteindre leur plein potentiel de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible."En plus de ses programmes personnalisés, Aesthetic Managery proposera également à long terme une gamme de suppléments et de produits nutritionnels de haute qualité. Des poudres et barres protéinées aux vitamines et minéraux, les offres d'Aesthetic Managery seront conçues pour favoriser une performance et une récupération optimales."Nous nous engagerons à fournir à nos clients les meilleurs produits et services pour les aider à atteindre leurs objectifs", a déclaré Ohid. "Nous pensons qu'avec la bonne combinaison de nutrition et d'entraînement, n'importe qui peut atteindre son plein potentiel et mener une vie saine et active."Pour plus d'informations sur Aesthetic Managery et ses programmes nutritionnels et d'entraînement personnalisés, suivez-les sur Instagram à @kingyass99 . Toute demande de renseignements peut être adressée à aestheticmanagery@gmail.com.Management : aestheticmanagery@gmail.comPays : MarocContact : https://www.instagram.com/kingyass99/