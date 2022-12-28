مؤتمر شركاء هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا يختتم أعماله بتجربة استثنائية في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
دبي, الإمارات العربية المتحدة , December 28, 2022 /EINPresswire.com/ -- اختتمت هايسنس، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، مؤتمر شركائها في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي أقيم في دولة قطر. وشهد المؤتمر حضور أكثر من 150 موزعاً وشريكاً مع كبار المسؤولين التنفيذيين من هايسنس في الدوحة، بالتزامن مع إقامة مباريات الدور نصف النهائي من كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، باعتبار هايسنس إحدى الجهات الراعية الرسمية للبطولة.
Jason Ou, President of Hisense Middle East & Africa addresses attendees at the MEA Partners Conference
وأقيم مؤتمر شركاء هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار تجاوز التوقعات، بهدف إلهام الحضور نحو تحقيق مزيدٍ من النمو ودعم طموحات هايسنس لتصبح إحدى أبرز شركات توزيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالتجزئة في المنطقة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "حققت هايسنس نجاحاً مبهراً خلال عام 2022، ونسعى إلى تقديم أفضل أداء ممكن في جميع الأسواق خلال العام القادم. وساهمت المنهجية الاستراتيجية الشاملة لهايسنس في تعزيز مكانة العلامة وقدرتها التنافسية، مما انعكس إيجاباً في ارتفاع الطلب على منتجاتنا. كما لعب عقد رعاية البطولة مع FIFA دوراً كبيراً في دعم سمعة العلامة وحضورها في المنطقة، والذي أتاح لنا فرصةً هائلة لتحقيق الريادة في السوق". ويمثل تعزيز القدرات التشغيلية لهايسنس إنجازاً إضافياً، حيث نجحت في تأسيس 66 شركة منتشرة حول العالم و23 مركزاً للبحث والتطوير و31 قاعدة إنتاج من خلال دمج الثقافة المحلية لكل منطقة مع فلسفة الإدارة التي تعتمدها هايسنس، ما حقق نجاحاً كبيراً في الأسواق العالمية.
وحضر القادة الإقليميون لهايسنس مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا، بمن فيهم إسماعيل الحوراني، مدير العمليات لدى هايسنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ولونا نورتي، نائبة المدير العام لشركة هايسنس في جنوب أفريقيا؛ ودينيس أوستير، المدير الأول لشركة فيدا الدولية؛ وأنجيلا، المديرة العامة لقسم منتجات الأجهزة المنزلية لدى هايسنس إنترناشيونال؛ وألين بي، المدير العام لقسم منتجات مكيفات الهواء لدى هايسنس انترناشيونال؛ وفضل الرحمن، مدير التسويق لدى هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا. واستعرض القادة خلال المؤتمر رؤية الشركة للسنوات الثلاث القادمة ومخطط منهجيتها الاستراتيجية، مع تسليط الضوء على خطط هايسنس لتسريع نمو العلامة وتطويرها وتعزيز زخم أعمالها.
وكشف المشاركون أن القدرة التنافسية لمنتجات الشركة تمثل إحدى أهم ركائز النمو الرئيسية، والتي تسعى هايسنس إلى تعزيزها من خلال إطلاق منتجات تكنولوجية مبتكرة تساعد على توسيع مجموعة المنتجات الحالية، مع التركيز على تعزيز حضورها في سوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وترسيخ انتشار العلامة في المناطق الرئيسية. وتواصل هايسنس بناء سمعة علامتها التجارية وتعزيز مكانتها من خلال مبادرات التسويق المختلفة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الحالية للشركة، وإنشاء قواعد إنتاج ومراكز بحث وتطوير مخصصة لتوسيع شبكة خدماتها، وافتتاح متاجر إضافية للعلامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة.
وحظي الشركاء الحاضرون خلال المؤتمر بفرصة الاطلاع على أحدث تقنيات العرض من هايسنس، بما فيها التلفاز الليزري ومجموعة متميزة من تلفزيونات ULED والأجهزة المنزلية الذكية، بالإضافة إلى أحدث طراز من تلفاز Mini-Led بدقة K8.
وفي ختام فعاليات مؤتمر شركاء الشرق الأوسط وأفريقيا، تلقى 150 من الشركاء الحاضرين دعوةً لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا من داخل الاستاد، والتي كانت تجربةً استثنائيةً لجميع الشركاء.
Arohi Beri
Action Global Communication
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