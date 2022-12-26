هايسنس تتعاون مع مجموعة المتبولي المتحدة لتعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية
دبي, الإمارات العربية المتحدة , December 26, 2022 /EINPresswire.com/ -- كشفت هايسنس، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة المتبولي المتحدة، إحدى الشركات السعودية المرموقة والمتخصصة بتوزيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في المملكة، ما يتيح لهايسنس الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة في سوق المملكة العربية السعودية.
وتهدف هايسنس من خلال هذا التعاون إلى توسيع شبكتها من المشاريع التجارية مع الوصول إلى العملاء في المملكة لتزويدهم بأحدث التقنيات والمنتجات. وتدعم المجموعة، بعد اختيارها لتكون الموزع الرسمي لمنتجات هايسنس في المملكة، علامة هايسنس التجارية من خلال ما تتميز به من إمكانات التواصل التجارية وخبراتها في التوزيع والتخزين وخدمات ما بعد البيع وتطوير التواصل في مساحات البيع بالتجزئة لتعزيز المبيعات. ووقّع الاتفاقية كل من السيد جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ والسيد عدنان المتبولي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المتبولي المتحدة، خلال مؤتمر شركاء هايسنس السنوي لعام 2022 في قطر وبحضور كبار المسؤولين الإداريين لشركات التوزيع والبيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ينطوي تعزيز حضور هايسنس في منطقة الشرق الأوسط على أهمية بالغة باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في سوق الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، ما يتيح لجميع العملاء الوصول إلى منتجاتها المتنوعة، لا سيما في ضوء المكانة المتميزة التي وصلت إليها العلامة خلال بطولة كأس العالم FIFA™. وتؤكد شراكتنا مع مجموعة المتبولي المتحدة التزامنا بالتوسع في أسواق المنطقة وتعزيز إمكاناتنا لتوفير أفضل تجارب العلامة لعملائنا وشركائنا التجاريين. كما نتطلع إلى التعاون مع المجموعة لتعزيز جهودنا وخبراتنا المشتركة بهدف تحقيق النمو والاستدامة في السوق".
وتأسست مجموعة المتبولي، إحدى الشركات العائلية الرائدة في توزيع الإلكترونيات، في أوائل تسعينيات القرن الماضي ونجحت منذ ذلك الحين في تحقيق نمو لافت لتصبح إحدى الشركات الرئيسية في سوق الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في المملكة. وأثبتت المجموعة قدراتها كشريك استراتيجي لبعض شركات تصنيع الإلكترونيات العالمية من خلال شبكتها المكونة من 11 فرعاً تتميز بمواقع استراتيجية ومرافق تخزين متطورة و11 مركز خدمة وأسطول من السيارات الحديثة و23 معرضاً في مختلف أنحاء المملكة.
ومن جهته، قال عدنان المتبولي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المتبولي المتحدة: "تؤكد هذه الشراكة التزامنا المتبادل بإرساء تعاون طويل الأمد. وانطلاقاً من دورنا كموزع رسمي لمنتجات هايسنس من الأجهزة المنزلية والترفيهية في المملكة، نضمن تعزيز إمكانات التوسع في السوق والارتقاء بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار وخدمات التخزين لتلبية متطلبات العملاء والشركات على حد سواء. وينسجم هذا التعاون مع مهمتنا الرامية إلى استقطاب علامات تصنيع الإلكترونيات الرائدة عالمياً والمنتجات عالية الجودة إلى المملكة العربية السعودية".
وتعد الشراكات الاستراتيجية إحدى الركائز الأساسية لعملية توسع هايسنس في منطقة الشرق الأوسط، حيث تظهر خصائص الإتقان والموثوقية والثقة والاستدامة للارتقاء بقطاع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التنافسي. ومن جانبه، قال اسماعيل الحوراني، مدير العمليات في هايسنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تزخر مجموعة المتبولي المتحدة بسجل حافل من الشراكات مع أبرز شركات القطاع، ويسرنا التعاون مع هذه المجموعة لترسيخ حضورنا في المملكة. وساهمت بطولة كأس العالم FIFA™ في زيادة الوعي بعلامتنا، ما يجعل الفترة الحالية مثالية لإطلاق أعمالنا في المنطقة".
Arohi Beri
Action Global Communication
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