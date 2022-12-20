CanAm為杰弗遜能源碼頭二期項目提供2800萬美元的EB-5 貸款

CanAm Enterprises, a leading EB-5 Regional Center operator Cross Channel Pipelines, Jefferson Energy Terminal

杰弗遜能源碼頭二期項目是CanAm在EB-5新法後完成的第二筆貸款，同時也是與峰堡投資集團的關聯公司進行的第四次合作

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, December 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- 美國美加企業（“CanAm”）高興地宣布，已為杰弗遜能源碼頭二期項目提供了一筆2800萬美元的EB-5貸款。該貸款將用於能源碼頭的進一步擴建，滿足周邊煉油廠的需求。該二期項目將為得克薩斯州博蒙特港地區創造2,000多個就業機會。杰弗遜能源碼頭是一個龐大的石油產品儲存與物流設施，其在原油生產商、煉油廠和全球能源市場最終消費者之間發揮著不可取代的樞紐作用。改擴建項目將進一步釋放該碼頭的儲存、管道運輸和海運能力，並改善該地區的基礎設施，進而支持埃克森美孚公司滿足有關石腦油、柴油和輕循環油業務的長期合同需求。

這標誌著CanAm在2022年5月14日EB-5重啟後，已完成了第二筆貸款投資。今年十月份為羅氏工業公司在費城海軍造船廠的項目提供的貸款是CanAm於新法生效之後提供的第一筆貸款。

CanAm總裁兼首席執行長羅生富（Tom Rosenfeld）表示：『CanAm一直致力於向我們的投資者提供優質EB-5項目機會。為確保投資者的利益，我們僅與可靠的借款方合作，諸如峰堡及其關聯公司等。 ” “隨著EB-5計劃下一階段的正式開始，我們很高興能夠資助杰弗遜能源碼頭擴建項目的推進。』

杰弗遜能源碼頭是一個由峰堡運輸和基礎設施投資有限公司（紐交所代碼：FTAI）資助的能源基礎設施擴建項目。 CanAm和FTAI曾合作進行該能源碼頭項目一期的建設。美國移民局已經批准了杰弗遜能源碼頭一期項目的首個I-526範例申請。

羅生富指出，杰弗遜能源碼頭二期項目是CanAm與峰堡集團及其關聯公司進行的四個合作項目之一。另一個與佛羅里達州東海岸工業公司(FECI)合作進行的Brightline鐵路項目貸款已經全額返還。今年九月，參與Brightline鐵路項目的CanAm投資者已經陸續開始獲得移民局簽發的I-829批准，代表其完成了EB-5移民之旅的最後一步。此外，CanAm和峰堡的另一家關聯公司最近開始在博蒙特港地區合作新的EB-5項目。

我們優越的業績記錄和信譽為我們吸引大量的潛在投資者選擇與我們合作。因此我們很高興與峰堡第五次合作，幫助我們的客戶實現投資和移民目標。』羅生富表示，CanAm為60多個項目提供了融資，返還了超過21.5億美元的EB-5資金，代表了4300多個投資者家庭。

EB-5投資移民計劃由美國移民局（USCIS）管理，符合資格的外國投資者投資80萬美元到美國高失業率地區的企業，就有機會為全家人獲得美國有條件居留許可。

關於美國美加企業(CanAm)

CanAm在美國和加拿大擁有35年經驗。在獲取項目、承銷和推廣投資移民相關基金方面，擁有長期的業績記錄以及良好的信譽。 CanAm已為60多個項目募集了超過30億美元的EB-5資本。迄今為止，CanAm贊助的區域中心已返還了來自4,300多個投資者家庭的21.5億美元的EB-5資金。 CanAm獨家運營著7個美國移民局指定的區域中心，分別位於費城、賓夕法尼亞州、紐約和新澤西的大都市區，以及加利福尼亞州、夏威夷、佛羅里達州和德克薩斯州。更多信息，請訪問www.canamenterprises.com