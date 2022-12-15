مذكرة تفاهم بين الاتحاد لائتمان الصادرات وراكز لدعم التجارة الخارجية غير النفطية في رأس الخيمة وتسريع التنويع الاقتصادي
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, December 15, 2022 /EINPresswire.com/ --
(5th from left) Massimo Falconi, CEO of Etihad Credit Insurance and (6th from left) Ramy Jallad, Group CEO of Ras Al Khaimah Economic Zone, with the representatives of ECI and RAKEZ during the signing ceremony
وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) لدعم مسار الإمارة نحو التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز التجارة الخارجية غير النفطية.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الجهود الرامية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات المستمرة لدعم استراتيجية رأس الخيمة لتعزيز أنشطتها التصديرية المزدهرة. كما قامت الاتحاد لائتمان الصادرات في نوفمبر 2022 بتسهيل معاملات تجارية غير نفطية مضمونة بقيمة 261 مليون درهم للشركات العاملة في الإمارة.
وقع الاتفاقية كل من رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وصرح رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: " ، تأتي هذه الشراكة تماشيًا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات لتعزيز أطر العمل المشترك والتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات من أجل جعل إمارة رأس الخيمة وجهة استثمارية عالمية رائدة وجعل أنشطة التصدير محركًا رئيسياً لاقتصادها، حيث ستعمل هذه الخطوة على دعم الشركات العاملة في راكز وتعزيز الاستراتيجية الصناعية للإمارة ودعم العلامة التجارية للمنتجات المصنوعة في الإمارات في جميع أنحاء العالم".
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "تؤكد هذه الشراكة حرص الاتحاد لائتمان الصادرات على دعم الشركات باختلافها في رأس الخيمة، مما يساهم في توفير فرص ممتازة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الإمارة وتسهيل وصول الشركات إلى التمويل التجاري المدعوم من الدولة. من ناحية أخرى، ستساهم أيضًا هذه الشراكة بشكل مباشر في التنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات وفتح الآفاق نحو تنمية الأعمال والتوسع باتجاه أسواق جديدة“.
وستوفر الاتحاد لائتمان الصادرات لأعضاء راكز من خلال هذه الشراكة إمكانية الحصول على تمويل التجارة المرن المدعوم من الدولة. كما ستوفر لهم معلومات عن السوق من خلال الندوات وورش العمل لدعم أهداف توسع نطاق أعمالها في الخارج.
علاوة على ذلك، ستقوم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتعيين خبير متخصص في تأمين الائتمان التجاري في رأس الخيمة لتلبية احتياجات أعضاء راكز من حلول التصدير. ومن جانبها، ستقوم راكز بتسهيل عمليات تطبيق حلول الاتحاد لائتمان الصادرات وإنشاء مكتب دائم ضمن مقرها من أجل تقديم خدمات الاتحاد لائتمان الصادرات لأعضائها .
تعد راكز منطقة اقتصادية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة أنشأتها حكومة رأس الخيمة. وتعمل بشكل متواصل على جذب فرص استثمارية متنوعة وتستوعب حاليًا أكثر من 15000 شركة تعمل في أكثر من 50 قطاع.
تزود راكز روّاد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية بتشكيلة واسعة من حلول الأعمال والتي تشمل تراخيص المناطق الحرة والكيانات المحلية والمرافق القابلة للتخصيص وفقاً لاحتياجات الشركات والعديد من الخدمات الحديثة والشاملة.
Vince Ang
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