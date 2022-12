Le Conseil mondial d’optométrie lance une campagne pour l’adoption encadrant la prise en charge de la myopie

Myopia Pledge Logo Dr. Sandra Block

La norme de soins repose sur trois notions clés : atténuation, mesure et prise en charge

ST. LOUIS, MO, UNITED STATES, December 14, 2022 / EINPresswire.com / -- Le Conseil mondial d’optométrie (World Council of Optometry, WCO ) appelle à l’adoption d’une norme de soins pour la prise en charge de la myopie en collaboration avec l’entreprise leader en la matière, CooperVision. À l’heure actuelle, ce sont plus de 40 organismes internationaux de soins ophtalmiques et 26 000 spécialistes qui s’engagent à adopter la norme de soins pour la prise en charge de la myopie.Découvrez la résolution et adoptez-la sur https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/ Le Dr Sandra Block, présidente élue du WCO, explique : « Nous pressons les optométristes du monde entier d’adopter la norme de soins pour la prise en charge de la myopie. Cette pathologie atteint des niveaux épidémiques, et nous savons qu’elle peut entraîner des affections oculaires chez l’adulte. Nous espérons que son diagnostic et sa prise en charge précoces contribueront à réduire les complications à long terme. Adopter la résolution en qualité d’organisme ou de spécialiste, c’est montrer que l’on prend au sérieux le risque que pose la myopie pour la santé publique et que l’on met en place des mesures pour contrôler cette menace. »Le Conseil mondial d’optométrie et CooperVision ont lancé la résolution appelant à une norme de soins pour la prise en charge de la myopie en avril 2021. Cette résolution définissait une norme de soins factuelle basée sur trois éléments clés :• L’atténuation : les optométristes doivent éduquer et conseiller parents et enfants, lors d’examens de la vue précoces et réguliers, sur le mode de vie, l’alimentation et d’autres facteurs pour prévenir ou retarder l’apparition de la myopie.• La mesure : les optométristes doivent évaluer l’état du patient lors d’examens complets réguliers de la vue et de la santé oculaire, par exemple par la mesure de l’erreur de réfraction et de la longueur axiale lorsque cela est possible.• La prise en charge : les optométristes doivent répondre aux besoins immédiats des patients en corrigeant la myopie, tout en proposant des interventions factuelles (p. ex. lentilles de contact, lunettes, produits pharmaceutiques) qui ralentissent sa progression, pour une meilleure qualité de vie et une meilleure santé oculaire aujourd’hui et demain.Le Conseil mondial d’optométrie dispose d’une ressource en ligne pour la prise en charge de la myopie. Retrouvez la résolution en faveur de la norme de soins, la page d’adoption de cette résolution ainsi que des informations et des outils pratiques à l’intention des optométristes à l’adresse https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/ À propos du Conseil mondial d’optométrieLe Conseil mondial d’optométrie (WCO) est une organisation internationale à but non lucratif qui compte parmi ses membres des optométristes, des professionnels de l’industrie et des organisations d’optométrie. Il envisage un monde où l’optométrie permet à tous d’accéder à des soins oculaires et de la vue de bonne qualité. Sa mission est de faciliter le développement de l’optométrie dans le monde entier et d’aider les optométristes à promouvoir les soins oculaires et de la vue en tant que droit de l’homme par la sensibilisation, l’éducation, l’élaboration de politiques et l’action humanitaire. Pour en savoir plus, visitez www.worldoptometry.org ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.