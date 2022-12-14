مفاجأة من خلال مبيعات الكتبأول مرة المؤلف 3 أسابيع

First Book

Second Book

تنشر كتابين في نفس الوقت

AUSTIN, TEXAS, UNITED STATES, December 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- كتابة رواية ، تكتب صاحبة المشروع كل رواية في 10 أيامبعد أن اقترحت على ابنها.

2026 ، حدث مستوى الانقراض ، رقم 2026 (Amazon eBook ، $ 5.95 ؛ ISBN 979-8-9872806-0-7) ، تكرر رواية الخيال العلمي التهديد المتزايد باستمرار لتغير المناخ. في هذه الرواية ، طورت الشخصية الرئيسية للمؤلف كاميلا فيرغسون ، وهي طالبة معتدلة الأسلوب ، نظرية تربط بين التذبذبات الشمسية والتسبب في كارثة دفيئة جامحة. في نهاية المطاف تحويل الأرض من عصر الهولوسين إلى عصر الأنثروبوسين.

الغريب أن رواية الخيال العلمي التي كتبت قبل الأحداث الأخيرة تعتبر نبوية بشكل ملحوظ. تجفيف نهري الراين وبو (ص .149) ، موجة حر شرق القارة القطبية الجنوبية ، مارس 2022 (ص 80) ، نهر اليانغتسي ، أغسطس 2022 (ص 127).

كيف لا تقتل ماما ، #MAMA (كتاب أمازون الإلكتروني ، 4.95 دولار ؛ ISBN 979-8-9872806-3-8) تسلط الضوء على الأحداث المضطربة التي تسببت في حدوث جائحة وظروف اقتصادية. انطلق بنتلي ، الشاب الذي يعتني بأمه المريضة ، فجأة لاتخاذ قرارات غيرت حياته. عاطل عن العمل ، بعد تلقي رسالة ، تفقد والدته مخصصات المساعدة الحكومية. يستثمر أموالها في أسواق العقود الآجلة للنفط والغاز ، ويخلق ثروة. من خلال "عملية عسكرية خاصة" على الجانب الآخر من الكوكب ، فإنه يستفيد من تحويل مدخراتها التافهة للضمان الاجتماعي إلى أكثر من مليار دولار.

Matteo Gravina
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مفاجأة من خلال مبيعات الكتبأول مرة المؤلف 3 أسابيع

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مفاجأة من خلال مبيعات الكتبأول مرة المؤلف 3 أسابيع
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