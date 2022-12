Armada Group Tourism eröffnet zwei neue Niederlassungen in Antalya

Armada Tour Flughafen Transfer Armada Tour Antalya Flughafen Transfer Antalya Flughafen Belek Transfer

GERMANY, December 11, 2022 / EINPresswire.com / -- Armada Group Tourism eröffnet zwei neue Niederlassungen in AntalyaFortsetzung der Umsetzung seiner Strategie zur Erweiterung seines Filialnetzes in ganz AntalyaANTALYA, MURATPASA, TüRKIYE, 11. Dezember 2022Fortsetzung der Umsetzung seiner Strategie zur Erweiterung seines Filialnetzes in ganz AntalyaBETRIEBLICHE DIENSTLEISTUNGENMit dem Ziel, seine Präsenz in der TÜRKEI zu verbessern, qualitativ hochwertigen Kundenservice und einfachen Zugang zu seinem vielfältigen Produktportfolio zu bieten, hat die Armada Group Tourism Automotive Foreign Trade Company ihre neuesten Niederlassungen in Lara und Oldtown Antalya eröffnet. Die Eröffnung steht im Einklang mit der strategischen Expansions-Roadmap des Unternehmens für das Jahr, die darin besteht, unsere Dienstleistungen und Produkte näher an die Kunden zu bringen.Metin SIRMA, CEO der Armada Group Tourism Automotive Foreign Trade Company, kommentierte die Markteinführung wie folgt: „Wir freuen uns, unsere neuen Niederlassungen in Lara und Oldtown Antalya zu eröffnen, wo wir versuchen, unsere umfassende Palette von Dienstleistungen für die bestehenden und potenzielle Kunden. Das wachsende Filialnetz der Armada Group Tourism Automotive Foreign Trade Company ist von grundlegender Bedeutung und ergänzt unsere laufenden Bemühungen, unsere Dienstleistungen den Besuchern von Antalya näher zu bringen.“„Aufgrund ihrer strategischen Lage werden die neuen Niederlassungen näher an ihren Kunden in der Region Lara und in der Altstadt von Antalya sein und einen schnellen und einfachen Zugang zu unseren innovativen Tourismustransporten, privaten Taxidiensten, täglichen Touren und Flughafen transfer in Antalya gewährleisten. Wir unternehmen konzertierte Anstrengungen, um mit der Unterstützung unserer gut ausgebildeten Mitarbeiter in unserem gesamten Filialnetz einen hervorragenden Kundenservice zu erreichen.“Mit den neuen Niederlassungen werden wir nicht nur vom Antalya Flughafen , sondern auch von Lara und Oldtown Hotels zum Flughafen und allen Tourismuszentren in der Antalya Tourismusprovinz Lara, Konyaalti, Belek, Kemer, Side, Manavgat, Alanya, Olympos, Tekirova, Camyuva bedienen Tourismuszentren als Flughafentaxi.Die neuen Filialen zeichnen sich durch ihr Design und ihre hochmoderne Ausstattung aus, die die Identität und Geschäftsphilosophie der Armada widerspiegeln. Die Branche verfügt über hochqualifizierte Mitarbeiter, die ihre Talente einsetzen, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Kunden des Unternehmens durch einen schnellen Reaktionsmechanismus erfüllt werden. Die Filialen werden auch VIP-Vans, VIP-Minibusse, neueste Reisebusse und Luxuslimousinen für den Komfort von Kunden bedienen, die ein Taxi zum Flughafen benötigen.Die Armada Group Tourism Automotive Foreign Trade Company ist bestrebt, die Zufriedenheit ihrer Kunden zu steigern, indem sie ihnen weitreichende touristische Transportdienste anbietet und dabei moderne Technologien und hochwertige Fahrzeuge in ihrem Filialnetz in der Region Lara, in der Altstadt von Antalya und am Flughafen AYT Antalya einsetzt. Das Unternehmen festigt seine Position als Zentrum für Innovationen im Tourismus-Transportwesen und setzt seine Bemühungen fort, „erstklassige“ Tour- und Transferdienste sowie Gesundheitstourismus-Transporte für Einzelpersonen und Unternehmen durch einen „Kunden-zuerst“-Ansatz anzubieten.