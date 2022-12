L'ÉMISSION SPÉCIALE 'KEEP WALKING AFRICA TOP 30 : THE ROUND TABLE' SERA DIFFUSÉE SUR TRACE

Cinq géants de la culture africaine - dont la star de l'afrobeats, D'Banj et l'artiste-producteur, Tresor - sont les vedettes de l'émission Keep Walking Africa Top 30 : The Round Table qui sera diffusée sur les chaînes Trace dans toute l'Afrique le 9 décembre. Dans l'émission Keep Walking Africa Top 30 : The Round Table, le panel s'engage dans une discussion passionnante sur l'avenir de la culture africaine et de l'industrie créative Dans l'émission Keep Walking Africa Top 30 : The Round Table, le panel s'engage dans une discussion passionnante sur l'avenir de la culture africaine et de l'industrie créative Dans l'émission Keep Walking Africa Top 30 : The Round Table, le panel s'engage dans une discussion passionnante sur l'avenir de la culture africaine et de l'industrie créative Cinq géants de la culture africaine - dont la star de l'afrobeats, D'Banj et l'artiste-producteur, Tresor - sont les vedettes de l'émission Keep Walking Africa Top 30 : The Round Table qui sera diffusée sur les chaînes Trace dans toute l'Afrique le 9 décembre.

ABIDJAN, CôTE D'IVOIRE, December 9, 2022 / EINPresswire.com / -- Cinq géants de la culture africaine - dont la star de l'afrobeats, D'Banj et l'artiste-producteur, Tresor - sont les vedettes de l'émission Keep Walking Africa Top 30 : The Round Table qui sera diffusée sur les chaînes Trace dans toute l'Afrique le 9 décembre.Dans l'émission Keep Walking Africa Top 30 : The Round Table, le panel s'engage dans une discussion passionnante sur l'avenir de la culture africaine et de l'industrie créative, tout en présentant les créatifs identifiés sur la liste Keep Walking : Africa Top 30, une vision commune de Johnnie Walker™ et Trace, pour identifier la prochaine génération de créatifs africains dans la musique, le cinéma, les médias, la mode et l'art.Aux côtés de D'Banj et de Trésor, on retrouve l'experte en médias et mode, et ancienne rédactrice en chef du magazine Elle Côte d'Ivoire, Frédérique Leininger ; l'aficionado du cinéma et directrice de la société de vente et de distribution AAA Films, Mayenzeke Baza, et le chef de la marque House of Walker, Adrian De Wet, ainsi que l'expert de l'industrie musicale et modérateur du spectacle, Munya Chanetsa."J'ai toujours dit que lorsque l'espoir sera rendu visible en Afrique, notre culture recevra l'attention mondiale qu'elle mérite. Pour moi, la culture est notre or et je suis constamment étonné par la profondeur du talent que nous avons en Afrique, incarné par ceux qui figurent sur la liste du Top 30", déclare D'banj, dont le tube "Oliver Twist" a été le premier disque afrobeats à atteindre la première place des hit-parades en Europe.La liste inaugurale Keep Walking : Africa Top 30 comprend des créatifs (dont certains ont eu un impact mondial) de tout le continent, de l'Angola à la Côte d'Ivoire, en passant par le Cameroun, l'Éthiopie, le Ghana, le Gabon, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie."Bien qu'il soit impossible de prévoir l'avenir, la culture africaine est sans aucun doute sur une trajectoire de croissance phénoménale, stimulée non seulement par la consommation locale mais aussi par l'attrait mondial tant attendu. L'émission est une plongée profonde mais amusante dans ce domaine et donne aux téléspectateurs un aperçu de certains créateurs africains de la prochaine génération vraiment uniques", a déclaré le modérateur, Munya Chanetsa, fondateur de Masters of The Industry (une plateforme en ligne de transfert de compétences dans l'industrie de la musique) et directeur général de l'Afrique pour Empire Publishing.Les sujets abordés dans le cadre de Keep Walking Africa Top 30 : The Round Table vont de l'avenir de l'identité musicale africaine aux tendances émergentes de l'esthétique de la mode africaine, en passant par l'impact de la technologie sur l'art, l'évolution des médias et la manière dont les histoires africaines font des vagues sur un marché cinématographique mondial plus diversifié."Provenant de tout le continent, la liste Keep Walking : Africa Top 30 reflète la meilleure et la prochaine génération d'innovateurs culturels africains et Keep Walking Africa Top 30 : The Round Table révèle à quel point la culture peut rassembler le continent. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes", déclare Valentine Gaudin-Muteba, directrice générale de Trace pour l'Afrique australe.Adrian De Wet, chef de la marque House of Walker, ajoute : "La profondeur du talent parmi les finalistes du Top 30 nous a donné une réelle inspiration et il est clair que les créatifs africains suivent leur propre chemin avec audace et confiance. Keep Walking Africa Top 30 : The Round Table révèle également à quel point la culture africaine est dynamique tout en conservant un sens si fort de l'identité partagée."Keep Walking Africa Top 30 : The Round Table est diffusé sur Trace Africa, Trace Toca, Trace Mutzika et Trace Africa Anglophone le 9 décembre ainsi que sur Trace Radio en Côte d'Ivoire à 21h00 G.M.T. ; 19h00 C.A.T. ; 23h00 W.A.T. ; 21h00 E.A.T.- #JohnnieWalker #KeepWalking #AfricaTop30FIN