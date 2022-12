EVENTO "A FESTA DA TRACE” CELEBRA ARTISTAS E CRIATIVOS MOÇAMBICANOS

Em parceria com Johnnie Walker™, a A Festa Da Trace terá como host a estrela de hip-hop Dygo, com uma programação musical que inclui artistas moçambicanos de topo: DeHermes, DJ Ellputo, DJ Barata, DJ Nelasta, Freddy the Stupid e Mano Tstotsi. A Luxury Rec Os destinatários da lista Keep Walking: Africa Top 30, de Moçambique, bem como o pioneiro artista musical, DeHermes, e o estilista de moda de celebridades, Luxury Recycle, serão homenageados no evento "A Festa Da Trace". Os destinatários da lista Keep Walking: Africa Top 30, de Moçambique, bem como o pioneiro artista musical, DeHermes, e o estilista de moda de celebridades, Luxury Recycle, serão homenageados no evento "A Festa Da Trace". Em parceria com Johnnie Walker™, a A Festa Da Trace terá como host a estrela de hip-hop Dygo, com uma programação musical que inclui artistas moçambicanos de topo: DeHermes, DJ Ellputo, DJ Barata, DJ Nelasta, Freddy the Stupid e Mano Tstotsi. A Luxury Rec Em parceria com Johnnie Walker™, a A Festa Da Trace terá como host a estrela de hip-hop Dygo, com uma programação musical que inclui artistas moçambicanos de topo: DeHermes, DJ Ellputo, DJ Barata, DJ Nelasta, Freddy the Stupid e Mano Tstotsi. A Luxury Rec

MAPUTO, MOZAMBIQUE , December 8, 2022 / EINPresswire.com / -- Os destinatários da lista Keep Walking: Africa Top 30, de Moçambique, bem como o pioneiro artista musical, DeHermes, e o estilista de moda de celebridades, Luxury Recycle, serão homenageados no evento " A Festa Da Trace", no elegante restaurante de praia South Beach, em Maputo, no dia 9 de Dezembro.Em parceria com Johnnie Walker™, a A Festa Da Trace terá como host a estrela de hip-hop Dygo, com uma programação musical que inclui artistas moçambicanos de topo: DeHermes, DJ Ellputo, DJ Barata, DJ Nelasta, Freddy the Stupid e Mano Tstotsi. A Luxury Recycle também apresentará uma colecção de moda personalizada, de trinta peças.A lista Keep Walking: Africa Top 30 é uma visão inovadora do Johnnie Walker™ e do Canal Trace Toca, e foi concebida para identificar a próxima geração de artistas, criativos africanos, e visionários que estão a empurrar corajosamente para a frente, a cultura do continente através da música, cinema, media, moda e arte.Anunciada recentemente, a lista inaugural do projecto Keep Walking: Africa Top 30, inclui artistas e criativos de todo o continente, de Angola à Costa do Marfim, Camarões, Etiópia, Gana, Gabão, Quénia, Moçambique, Nigéria, Ruanda, África do Sul, Tanzânia e Zâmbia."Tanto DeHermes como Luxury Recycle são artistas incríveis e merecedores do seu lugar na lista Keep Walking: Africa Top 30. Eles encarnam a nossa visão de reconhecer e celebrar pioneiros criativos e visionários que estão a ajudar a levar a cultura africana para o próximo nível, através da genuinidade, perseverança e visão", diz Adrian De Wet, gestor da marca House of Walker.Juntamente com outros interesses, incluindo arquitectura e moda, como artista musical, DeHermes é conhecido pelo seu álbum de estreia, “Love Hurts” (2021), que experimentou sons do pop ao hip-hop/trap e RnB. Apresentando a cantora brasileira Ana B., e produzido por Ellputo, Beatoven e Eastdrrty, singles como “Rebola” e “Beijo de Anjo” chegaram a várias estações de rádio e TV. O seu festival de hip-hop realizado anualmente em Maputo, tem definido a música e o seu impacto em Moçambique.O estilista de imagem e moda Hélio Manjate, vulgo Luxury Recycle, está a ajudar a esculpir uma estética africana moderna, tendo estilizado, entre outros, a estrela angolana Edmazia Mayembe, Ellputo, a atriz Anele Zondo, e a premiada cantora sul-africana Kelly Khumalo, além de ter co-estilizado o DJ Tárico Nelson Ft Nelson Tivane & Burna Boy-Yaba Buluku Remix em 2021. Conhecido por criar looks africanos modernos e de alta moda, Manjate também tem estilizado inúmeros anúncios, vídeos musicais e tapetes vermelhos."DeHermes e Luxury Recycle são extraordinários artistas moçambicanos que, juntamente com todos os que integram a lista Keep Walking: Africa Top 30, mostram como é o futuro cultural do nosso continente: vibrante, atencioso e dinâmico. Esta vai ser uma noite divertida de celebração!” diz Valentine Gaudin-Muteba, director-geral da Trace, África Austral.A mesa-redonda Keep Walking, também estreará no Trace Toca esta noite, numa discussão convincente sobre o futuro da cultura africana e da indústria criativa, ao mesmo tempo que apresenta os artistas e criativos identificados na lista Keep Walking: Africa Top 30. O painel inclui os músicos D'Banj e Tresor.Os bilhetes para o "A Festa Da Trace" estão disponíveis na South Beach antes do evento.A mesa-redonda Johnnie Walker Top 30 vai estrear no Trace Toca às 23h em Angola e às 24h em Moçambique no dia 09 de Dezembro de 2022.#FIM#