منصة TheUpsideSpace تدمج التقنية بالتقاليد لتطوير منظومة الفن
رسالتها تتمثل في وضع الأعمال الفنية في متناول الجمهور عبر تحديث عناصر الفن الحيويةدبى, الامارات العربية المتحدة, December 8, 2022 /EINPresswire.com/ -- شهد اليوم قطاع تقنيات الفنون إطلاق منصة TheUpsideSpace، السوق المختصة بالرموز غير القابلة للاستبدال، والتي تسلّط الضوء على الفن والفنانين من مناطق جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، وتعمل على وضع تصوّرات مبتكرة لمنظومة فنية جذابة تتسم بالعدالة ويمكن للمهتمين الوصول إليها بسهولة عبر الفضاء الرقمي. ومن المنتظر أن تنفّذ منصة TheUpsideSpace تجارب تنظيمية رقمية ريادية جديدة ومؤثرة لمعارض الأعمال الفنية، وتدعم حضور الفنانين وتوضّح عملية الشراء لهواة جمع الأعمال الفنية.
مؤسسو TheUpsideSpace
وُضع نموذج منصة TheUpsideSpace على أيدي ليزا راي وعايشة خان اللتين التقتا لأول مرة في العام 2020. ولطالما أشبعت ليزا، التي تحظى بتكريم عالمي لمسيرتها المهنية المتنوعة في قطاع الترفيه، شغفها بالفنون المعاصرة، إلى درجة أنها، وهي في السادسة عشرة من العمر، أنفقت أجرها الأول على عمل فني، وواصلت منذ ذلك الحين بناء مجموعتها من الأعمال الفنية. أما عايشة، فخبيرة معتمدة في تثمين الأعمال الفنية وجامعة فنون ومحسنة تساهم في عمل الخير. وسرعان ما توطّدت العلاقة بين هذا الثنائي المحبّ للفنون بسبب رغبتهما المشتركة في الارتقاء بصورة الفنانين في بلديهما، وفي مناطق أخرى أُغفلت في سياق الحوار السائد في مشهد الفنّ العالمي.
ورأت ليزا راي الشريك المؤسس لمنصة TheUpsideSpace أن سعي الفنانين الدائم وراء الابتكار، سواء في أساليب الفنّ التقليدية أو الرقمية، نابع من حرصهم على إحراز التطوّر المهني، مشيرة إلى أن الرموز غير القابلة للاستبدال (NFC) والبلوك تشين "أدوات يستخدمها الفنانون لإحداث تأثير بالغ في التعبير الفني". وقالت: "ندرك الدور الحيوي الذي يلعبه إشراك المجتمع وقطاع التعليم في إثراء المشهد الفني، لذا ترحب TheUpsideSpace بالفنانين، المخضرمين منهم والمبتدئين، في عالم الفن الرقمي، حيث نحرص على تدوير عجلات الإبداع في ظلّ التغيّر المتواصل في العالم وفي أشكال الفنون المختلفة، ما يجعلنا متفائلين بالاتجاه التصاعدي".
سرد قصصي في العالم الرقمي بإشراف قيّمين
تتعاون منصة TheUpsideSpace مع مجموعة من القيّمين انطلاقًا من إيمانها بقوة السرد القصصي عبر الفنّ. ويُنتظر أن يعكس هؤلاء القيّمون وجهات نظر ثقافية فريدة من خلال معارضهم، في سياقات تساهم في إظهار التقدير لأهمية الرموز غير القابلة للاستبدال في عالم الفن الرقمي لعشاق الفن من كل التوجهات ومستويات الاهتمام، مع ضمان السعي لإثراء روح الفن وتعزيز الغرض منه، بالاستعانة بأحدث التقنيات.
ويبسّط القيّمون بخبرتهم فهم نموذج الأعمال الفنية القائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال، ويقدّمون هذه الأعمال في سياقاتها، في حين أن الأعمال الفنية المتاحة بهذه التقنية تقدّم حلولًا لمشاكل دائمة في النظام الفني التقليدي كحقوق الملكية والأصالة. وتيسّر منصة TheUpsideSpace عملية الشراء عبر ضمان تجربة تقنية خالية من التلامس. ويمكن للمشترين ربط محافظهم الحالية بالمنصة التي تقبل سداد قيمة الأعمال الفنية بالعديد من العملات الرقمية، كما تقبل السداد ببطاقات الخصم المباشر والائتمان.
من جانبها، قالت عائشة خان الشريك المؤسس لمنصة TheUpsideSpace، إن أنظمة شراء الفن التقليدي قد تكون غامضة ونخبوية وتتسم بصعوبة التعامل معها، لافتة إلى أنها "تأخرت كثيرًا في إحداث التحوّل". وأضافت: "نرى في TheUpsideSpace أن إزالة الحدود الجغرافية والمادية في عالم الفن يمكن أن تثير الكثير من الإبداع الإنساني".
إنشاء منظومة إبداعية للدعم المتبادل
ويُنتظر من القيّمين الفنيين في كل معرض أن يتعاونوا مع الفنانين التشكيليين التقليديين الذين يتطلعون إلى الدخول إلى عالم فن الرموز غير القابلة للاستبدال، ومع نظرائهم من الفنانين الذين اقتحموا هذا المجال أصلًا، ويبتكرون أعمالًا فنية باستخدام الأدوات الرقمية. وبمجرد اختيار فنان للمشاركة في معرض ما، ستتاح أمامه فرصة الاستفادة من المعرفة والدعم من فريق TheUpsideSpace، والحصول على المساعدة في نمذجة عمله الفني في شكل رمز غير قابل للاستبدال، والوصول به إلى الفضاء العالمي عبر Web3، لبلوغ جماهير جديدة من جميع أنحاء العالم. وتساعد هذه العملية الفنانين الذين لا يمتلكون المساحة اللازمة للحضور في المشهد الفني التقليدي، إذ سيحظون بالإرشاد والتوجيه عبر المنظومة.
أسماء بارزة من القيمين والفنانين في الافتتاح
تلتزم TheUpsideSpace بالتنوع والعدالة وتضمن تقديم وجهات نظر جديدة، كما تعمل مع قيّمين بخلفيات متنوعة بينهم التقليديون والمختصون بصالات العرض والقيمون العاملون في مجالات موازية كالموسيقى والموضة والإعلام.
وتشمل قائمة أبرز الأسماء في التشكيلة الافتتاحية للقيمين، الممثل والفنان كيلي دورجي من بوتان، والقيّمة مينا موكرجي من الهند، وشركة "مورو كوليكتيف" من الإمارات، والفنان الباكستاني عمر نبي، والصحفية والناشطة في مجال الاستدامة باندانا تيواري من بالي الإندونيسية، والاستوديو الإبداعي "تو نيو إنتيتيز" من سنغافورة.
وتتضمّن المعارض الافتتاحية 8 موضوعات تنظيمية يشارك فيها أكثر من 80 فنانًا يعرضون أفكارًا تدور حول الوطن والانتماء والجمال والإدراك وغيرها، من خلال أعمال الفنانين المخضرمين والناشئين.
ويستفيد من الخدمة التعليمية في TheUpsideSpace فنانون موهوبون بينهم الفنان البارز رانبير سينغ كاليكا، الذي تُعرض أعماله في عدة مجموعات مهمة بينها متحف سنغافورة وجمعية آسيا في نيويورك ومتحف فيكتوريا اند ألبرت في العاصمة البريطانية لندن. وسيبتكر الفنان من خلال المنصة أول عمل فني قائم على الرموز غير القابلة للاستبدال. كذلك ستُعرَض أعمال الفنان العراقي الأصل حليم الكريم، أحد ستة فنانين عُرضت أعمالهم في الجناح العراقي في بينالي البندقية الرابع والخمسين، والذي كان أول جناح يُقام للعراق منذ 36 عامًا في المعرض الفني الدولي الشهير. وتوجد أعمال الكريم ضمن مجموعات فنية في متاحف كبرى، بينها مجموعة "ساتشي" في لندن، ومعهد العالم العربي في باريس، ومتحف موري للفنون في طوكيو، والمتحف العربي للفن الحديث في الدوحة.
ويضمّ المجلس الاستشاري لمنصة TheUpsideSpace كلًا من الدكتور أمين جعفر المؤرخ الفني البارز والكاتب والقيّم الحالي على مجموعة آل ثاني، وآرون سيزار المدير المؤسس لمؤسسة "دلفينا" وعضو لجنة التحكيم في جائزة "تيرنر 2021" - في مجلسها الاستشاري. هذا، وتتعاون المنصة أيضًا مع "إي داو"، إحدى المنظمات المستقلة اللامركزية في مجال الإعلام والترفيه.
"ذا بريلينت رزيلينت"
أقامت TheUpsideSpace حديثًا معرضًا ماديًا رقميًا بعنوان "ذا بريلينت رزيلينت"، أول معرض في سريلانكا للفنون الرقمية القائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال"، وذلك تمهيدًا للإطلاق الرسمي للمنصة. وقد أحدث هذا المعرض، الذي أقيم بالاشتراك مع المفوض السامي الكندي ديفيد ماكينون، أصداء واسعة في مجتمع الفنون وجامعي الأعمال الفنية في البلاد، إذ أعطى المجتمع الإبداعي السريلانكي دفعة قوية خلال الأزمة التي ألمّت بالبلاد.
يمكن الرجوع إلى الملحق أ: "القيّمون الفنيون والفنانون"، للاطلاع على القائمة الكاملة بالمنسّقين والفنانين المشاركين في TheUpsideSpace. كذلك يمكن الاطلاع على كتالوغ بمجموعة الأعمال الفنية المعروضة.
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حازم بشر
Redhill
hazem.beshr@redhill.asia