منصة TheUpsideSpace تدمج التقنية بالتقاليد لتطوير منظومة الفن

Bissu by Ben Mulyo Wicaksono (Indonesia | Southeast Asia) The Realm of Silence by Kourosh Salehi - Iran I Middle East The Upside Space (TUS)

رسالتها تتمثل في وضع الأعمال الفنية في متناول الجمهور عبر تحديث عناصر الفن الحيوية