SCW.AI, Panoramic Ventures liderliğinde gerçekleşen Seri A turunda 10 milyon dolar yatırım aldı

SCW.AI, bu yatırım ile üreticilerin, otonom tedarik zincirlerine ulaşmaları için gereken geleceğin akıllı ve dijital fabrikalarını kurmalarına yardımcı olacak.

SCW.AI, bu yatırım ile üreticilere yönelik sunduğu dijital fabrika platform yazılımlarını ve stratejisini daha da geliştirecek.” — Şirket Kurucusu ve CEO, Evren Ozkaya, Ph.D.