EXHIBITION – CHRISTOFOROS SAVVA: UNBOUND

Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου

7 Δεκεμβρίου 2022 – 21 Ιανουαρίου 2023

Εγκαίνια: Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022, 19:00

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Το Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου – Πολιτιστικές Υπηρεσίες και το Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου συνδιοργανώνουν στο Λονδίνο την έκθεση Christoforos Savva: Unbound, σε επιμέλεια της Μαρίνας Χριστοδουλίδου.

Η έκθεση Christoforos Savva: Unbound εστιάζει στα χρόνια του καλλιτέχνη στο Λονδίνο (1947-55) και στους τρόπους με τους οποίους η μεγαλούπολη ενέπνευσε το έργο και τη δράση του σε μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη. Ο Σάββα βρέθηκε στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια μιας πληθωρικής δεκαετίας, η οποία χαρακτηρίστηκε από την εμφάνιση νέων καλλιτεχνικών και κοινωνικών κινημάτων, καθώς και τη δράση πολλών πρωτοπόρων καλλιτεχνών. Κατά την περίοδο αυτή φοίτησε στην ανεξάρτητη σχολή καλών τεχνών Heatherley School of Fine Art (1947-53). Την ίδια περίοδο, μαζί με μια ομάδα συμφοιτητών του, ίδρυσαν την κολεκτίβα καλλιτεχνών Pimlico Group (από την περιοχή Pimlico όπου βρισκόταν η σχολή, καθώς και άλλα εμβληματικά κέντρα τέχνης, συμπεριλαμβανομένης της Tate Gallery). Από τη δράση της κολεκτίβας αυτής προέκυψε το ιστορικό συλλογικό τετράδιο ιχνογραφίας του Pimlico Group, καθώς και μια σειρά έργων από το κοινό ταξίδι του Σάββα με τον συνάδελφο και στενό του φίλο Roddy Maude-Roxby στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1954.

Η έκθεση παρουσιάζει, επίσης, μια περιεκτική ενότητα έργων που ο Σάββα δημιούργησε κατά τη δεκαετία του 1960 με την επιστροφή του στην Κύπρο και τα οποία συνδέονται μέσω του χαρακτηριστικά ελεύθερου (unbound) στοιχείου της δουλειάς του. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει έργα των οποίων η τεχνοτροπία εκτείνεται από τη ζωγραφική στα ανάγλυφα με καρφίτσες, και από τις υφασματογραφίες στα ανάγλυφα με τσιμέντο. Μέσα από αυτή την αλληλουχία, η έκθεση στοχεύει στην ανάδειξη της ευρηματικής σύζευξης των υλικών και τεχνοτροπιών, και του εκπληκτικού εύρους των θεμάτων και αναφορών που διακρίνουν το έργο του καλλιτέχνη. Τα χαρακτηριστικά αυτά, σε συνδυασμό με την υπόλοιπη δράση του, καθιστούν τον Σάββα έναν από τους πρωτοπόρους Κύπριους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, με καταλυτική επίδραση στην εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή της Κύπρου από τη δεκαετία του πενήντα και του εξήντα μέχρι και σήμερα.

Η έκθεση Christoforos Savva: Unbound αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας που είχε ξεκινήσει το 2019 με μία μεγάλης κλίμακας αναδρομική έκθεση του Χριστόφορου Σάββα στη νέα Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ στη Λευκωσία, καθώς και τη μεταθανάτια έκθεση των έργων του στο πλαίσιο της επίσημης συμμετοχής της Κύπρου στην 58η Μπιενάλε Βενετίας. Η τρίτη αυτή έκφανση της σειράς δίνει συνέχεια στην πολυεπίπεδη έρευνα που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα γύρω από το έργο και την παρακαταθήκη του Σάββα, ως μια σημαίνουσα μορφή στην ιστορία της Κυπριακής Τέχνης. Κεντρική επιδίωξη στη συνεχιζόμενη αυτή έρευνα είναι η επανεξέταση του έργου του καλλιτέχνη από μια σύγχρονη οπτική, που ταυτόχρονα υποβοηθά στην ανάγνωση –και αναγνώριση– του κυπριακού μοντερνισμού ως ενός ακόμα ξεχωριστού κεφαλαίου στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης του 20ού αιώνα, με φόντο τη δραματική μετάβαση του νησιού από την αποικιοκρατία στην Ανεξαρτησία.

Η έκθεση θα συνοδεύεται από την ομώνυμη έκδοση Christoforos Savva: Unbound, νέα προσθήκη στις εκδόσεις που προέκυψαν μέσα από την εκθεσιακή τριλογία. Η έκδοση θα περιλαμβάνει μια ιστορική αναδρομή στα χρόνια του Σάββα στο Λονδίνο, καταγράφοντας και πρόσφατα ευρήματα έργων του καλλιτέχνη, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς ανάγλυφων από τσιμέντο τα οποία εντοπίστηκαν ξανά το 2021 στο κέντρο διασκέδασης Perroquet στην κατεχόμενη, περίκλειστη πόλη του Βαρωσίου.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου στις 19:00, από τον Υφυπουργό Πολιτισμού της Κύπρου, Δρα Γιάννη Τουμαζή, παρουσία του Γενικού Πρόξενου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, κ. Οδυσσέα Οδυσσέως.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου στο Λονδίνο, κ. Ανδρέα Σ. Κακουρή.

Ο Χριστόφορος Σάββα (1924-1968, Μαραθόβουνος) έζησε και εργάστηκε στη Λευκωσία. Αφού υπηρέτησε στο Κυπριακό Σύνταγμα του Βρετανικού Στρατού κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου φοίτησε αρχικά στα Saint Martin’s School of Art και Central School of Art και στη συνέχεια στο Heatherley School of Art, παρακολουθώντας μαθήματα μέχρι και το 1953. Κατά την επόμενη διετία πέρασε αρκετό χρόνο στην Κύπρο, όπου παρουσίασε τις πρώτες του ατομικές εκθέσεις, εντάχθηκε ενεργά στην εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή και υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων. Το 1956 επέστρεψε στο Λονδίνο, ενώ αργότερα μετακόμισε στο Παρίσι για να συνεχίσει τις σπουδές του στην Académie Montparnasse υπό την καθοδήγηση του André Lhote. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας ο Σάββα εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία, όπου δεν άργησε να αναγνωριστεί ως ένας από τους πρωτοπόρους καλλιτέχνες μιας δυναμικής καλλιτεχνικής σκηνής, τόσο μέσα από την εικαστική του παραγωγή όσο και μέσα από τις δράσεις της Γκαλερί Απόφαση. Η Απόφαση, την οποία ίδρυσε το 1969 σε συνεργασία με τον Ουαλό καλλιτέχνη Glyn Hughes, υπήρξε το πρώτο ανεξάρτητο πολιτιστικό κέντρο της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως χώρος ανάπτυξης δημιουργικής συνέργειας και ανταλλαγής, η Απόφαση σύντομα εξελίχθηκε σε επίκεντρο της πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στο νησί, φιλοξενώντας πολυάριθμες εκθέσεις, διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις, περφόρμανς και κινηματογραφικές προβολές. Το 1968, ο Σάββα ήταν ένας από τους έξι καλλιτέχνες που επιλέγηκαν για να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην πρώτη της επίσημη συμμετοχή στην Μπιενάλε Βενετίας. Λίγες εβδομάδες αργότερα, πέθανε ξαφνικά στο Σέφιλντ του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023

15:00 Παρουσίαση της έκδοσης Christoforos Savva: Unbound και συζήτηση με τους Roddy Maude-Roxby & Μαρίνα Χριστοδουλίδου (στα αγγλικά)

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023

12:00 Ξενάγηση από τη θεωρητικό τέχνης, Ιουλίτα Τουμαζή (στα αγγλικά)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

16-18 Paddington Street,

Marylebone,

Λονδίνο W1U 5AS

Ηνωμένο Βασίλειο

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα-Σάββατο: 11:00-17:00

Πέμπτη: 11:00-20:00

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@helleniccentre.org

Ιστοσελίδα: www.helleniccentre.org

Facebook: The Hellenic Centre

Instagram: helleniccentre

The Hellenic Centre, London

7 December 2022 – 21 January 2023

Opening: Tuesday, 6 December 2022, 19:00

REGISTRATION IS FREE

The Cyprus Deputy Ministry of Culture – Cultural Services and the Hellenic Centre in London co-organise the exhibition Christoforos Savva: Unbound in London, curated by Marina Christodoulidou.

The exhibition Christoforos Savva: Unbound centres on the years Savva spent in post-war London (1946-54) and the ways in which the city shaped his approach to his practice and a life wholly dedicated to art. This was an ebullient decade in the art-world, marked by the emergence of various seminal artists and movements. During this period, Savva studied at the Heatherley School of Fine Art (1947-54), and together with a group of fellow students he formed the artists’ collective ‘Pimlico Group’ (named after Pimlico Street where the school and a number of art hotspots, including the Tate Gallery, were located). Among others, the collective produced the iconic Pimlico Group sketchbook, as well as a series of works from the road trip of Savva and his fellow artist and friend Roddy Maude-Roxby to Cyprus, in the summer of 1954.

The show also presents a comprehensive collection of works the artist created following his return to Cyprus in 1960, offering a glimpse into his signature body of work, and includes works as diverse in style as paintings and pin reliefs, or yfasmatographies and cement reliefs. Through this sequencing, the exhibition aims to highlight the ingenious coexistence of media and genres and the inimitable range of themes and references that appear in the artist’s work. This exhibition is a continuation of the research around Savva’s work and legacy as a fundamental figure in the history of Cypriot art, given his groundbreaking contributions and highly influential role in the local art scene from the fifties and sixties to the present.

Christoforos Savva: Unbound is the last iteration of a three-fold project which started in 2019 with a large-scale survey show of Christoforos Savva at the new State Gallery of Contemporary Art – SPEL in Nicosia, and continued with his posthumous exhibition in the Cyprus Pavilion at the 58th Venice Biennale. This third manifestation in London keeps ‘unbounding’ the manifold research carried out to date around Savva. At the core of this ongoing survey lies the need to revisit Savva’s work from a contemporary perspective, while also to unravel – and acknowledge – Cypriot modernism as yet another distinct chapter in the world history of 20th-century art, against the backdrop of the island’s dramatic transition from colonialism to Independence.

The exhibition will be accompanied by the homonymous publication Christoforos Savva: Unbound, the latest addition to a series of publications produced during this line of research. The book will provide a historical retrospective of Savva’s years in London, while also documenting recent !nds of the artist’s works, including a number of cement reliefs rediscovered in 2021 at Perroquet nightclub in the secluded city of Varosha, in occupied Famagusta.

The exhibition will be inaugurated on 6 December at 19:00 by the Deputy Minister of Culture, Dr Yiannis Toumazis, in the presence of the Consul General of the Republic of Cyprus to the UK, Mr Odysseas Odysseos. The exhibition is placed under the auspices of the High Commissioner of the Republic of Cyprus in the UK, Mr Andreas S. Kakouris.

Christoforos Savva (1924-1968, Marathovounos) lived and worked in Nicosia. After serving in the Cypriot Regiment of the British Army during World War II, he moved to London for studies at Saint Martin’s School of Art and the Central School of Art, before enrolling at Heatherley School of Art where he studied until 1953. During the next two years he spent time in Cyprus, where he presented his first solo exhibitions and became involved in the local artistic milieu, while also being one of the founders of the Pancyprian Union of Art Votaries. In 1956, he returned to London and later moved to Paris for further studies at the Académie Montparnasse, under André Lhote. The end of the decade found Savva settling in Nicosia where he quickly established himself as one of the leading artists in a vibrant art scene, both through his own art practice and through the activities of “Apophasis” [Decision] Gallery, Nicosia. “Apophasis” which he founded in 1960 in collaboration with Welsh artist Glyn Hughes, was the first independent cultural centre of the newly founded Republic of Cyprus. As a space where creative synergy and exchange could take place, the gallery was soon to become the epicentre of intellectual and cultural activity on the island, hosting numerous exhibitions, lectures, plays and film screenings. In 1968, Savva was one of the six artists selected to represent Cyprus in its inaugural Pavilion at the Venice Biennale. Just a few weeks after the opening, he died suddenly in Sheffield, UK.

EXHIBITION PROGRAMME

Saturday 14 January 2023

15:00 Book launch of Christoforos

Savva: Unbound and discussion with

Roddy Maude-Roxby & Marina Christodoulidou

Saturday 21 January 2023

12:00 Guided tour by art theorist, Ioulita Toumazi

THE HELLENIC CENTRE

16-18 Paddington Street,

Marylebone,

London W1U 5AS (UK)

Opening hours

Monday-Saturday:

11:00-17:00

Thursday: 11:00-20:00

Email address: info@helleniccentre.org

Website: www.helleniccentre.org

Facebook: The Hellenic Centre

Instagram: helleniccentre