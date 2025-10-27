Written statement by the Government Spokesman of the Republic of Cyprus, Mr Konstantinos Letymbiotis, on the usurpation of Greek Cypriot properties in the occupied areas of the Republic of Cyprus
Ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας δεν αντιμετωπίζεται ούτε παθητικά ούτε με ανοχή.
Σε ένα ευνομούμενο και συντεταγμένο Κράτος, που αντιμετωπίζει την οδυνηρή πραγματικότητα της τουρκικής κατοχής, κυριαρχεί το καθήκον της ανάδειξης του μεγέθους της παρανομίας, επιβάλλεται η εφαρμογή του νόμου, και απαιτείται η προστασία του εθνικού συμφέροντος.
Η σημερινή ομόφωνη απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για επιβολή ποινής φυλάκισης ύψους πέντε (5) ετών, κατόπιν σχετικής παραδοχής από κατηγορούμενο πρόσωπο, για διάπραξη αδικημάτων που σχετίζονται με τον σφετερισμό, καταδεικνύει τη σοβαρότητα του εν λόγω αδικήματος.
Ταυτόχρονα, η απόφαση στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει σε όσους επιχειρούν να εμπλακούν ή εμπλέκονται ήδη σε τέτοιου είδους συναλλαγές και στη σχετική διεθνή αλυσίδα σφετερισμού.
***************
