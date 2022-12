Paralímpicos y guerreros heridos de EE. UU. participarán en The Hartford Ski Spectacular, evento organizado Move United

Paralympian Orlando Perez monoskiing at the 2021 The Hartford Ski Spectacular.

BRECKENRIDGE, CO, UNITED STATES, December 2, 2022 / EINPresswire.com / -- Move United realizará del 4 al 10 de diciembre la trigésima quinta versión anual de The Hartford Ski Spectacular en Beaver Run Resort y Breckenridge Ski Resort en Breckenridge, Colorado. El evento reunirá a más de 800 atletas, desde esquiadores principiantes hasta atletas adaptados de élite que tendrán la oportunidad de participar en seis deportes adaptados.“Siendo el festival deportivo adaptado de invierno más importante para los jóvenes y adultos con discapacidades, The Hartford Ski Spectacular demuestra el poder que tienen los deportes para cambiar la vida de las personas,” señaló Glenn Merry, director ejecutivo de Move United. “Gracias a nuestra asociación de larga data con The Hartford, los participantes, que presentan diversas discapacidades y niveles de experiencia, reciben clases de la más alta calidad que les ayudarán a desarrollar sus habilidades e ir más allá de lo posible.”The Hartford, junto con la atleta estadounidense de los Juegos Paraolímpicos de Invierno más condecorada de la historia, Oksana Masters, y el medallista paralímpico Keith Gabel, sorprenderán a 13 atletas meritorios con equipamiento deportivo adaptado y personalizado que les ayudará a participar y sobresalir en los deportes adaptados. Durante los últimos cinco años a través de su programa de deportes adaptados (Adaptive Sports program), The Hartford ha entregado 4,200 equipamientos deportivos adaptados que han beneficiado a más de 42,000 personas de 43 comunidades a lo largo de los Estados Unidos.“Hemos visto con nuestros propios ojos el poder que tienen los deportes adaptados para ayudar a mejorar la vida de las personas y nos enorgullece ser el patrocinador oficial de The Hartford Ski Spectacular por vigésimo noveno año consecutivo,” señaló Jonathan Bennett, director de beneficios grupales (Group Benefits) de The Hartford. "Nuestra empresa es impulsada por la convicción arraigada de que las personas deben ser definidas por lo que pueden hacer y no por las percepciones limitadas de los demás. Junto con nuestro socio Move United, es un honor ayudar a reunir a jóvenes y adultos con discapacidades para que experimenten el vigor que brinda este evento deportivo en la nieve.”Como parte de su rehabilitación, 70 veteranos militares heridos, miembros en servicio activo, familiares y personal médico militar del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed (Walter Reed National Military Medical Center), del Centro Médico Militar de San Antonio (San Antonio Military Medical Center), de la Unidad de Recuperación de Soldados de Fort Carson (Fort Carson Soldier Recovery Unit), del Hospital de Veteranos de Tampa (Tampa VA) y de distintas comunidades a lo largo de los Estados Unidos participarán en el evento. Desde 2003, Move United ha ayudado a más de 18,000 veteranos gravemente heridos, miembros en servicio activo y familiares ofreciendo programas deportivos adaptados en 45 estados que incluyen más de 70 deportes a través de una red nacional de más de 200 organizaciones afiliadas.“Bajar por la montaña me da una sensación de libertad,” señaló el soldado retirado de la armada primera clase, Orlando Pérez, quien sufrió una lesión en la columna vertebral por un tumor mientras servía en las fuerzas armadas y se convirtió en el primer atleta en representar a Puerto Rico en los Juegos Paralímpicos de Invierno. “La sensación de deslizarme en mi monoesquí por la nieve es como volar. Puedo avanzar igual de rápido e incluso más rápido que las personas que no tienen discapacidades. Gracias a la belleza de las montañas, los amaneceres y las familias felices que se encuentran en las pistas de esquí, puedo ver lo bueno de la vida mientras esquío.”The Hartford Ski Spectacular también fortalece y amplía los programas deportivos adaptados en la nieve que se encuentran a disposición de las comunidades del país mediante la formación de los trabajadores y voluntarios de las organizaciones de afiliados de Move United a través de la Academia de Instructores Ski Spectacular (Ski Spectacular Instructor Academy). Además, la academia de instructores de esquí, respaldada por los Instructores Profesionales de Esquí de Estados Unidos y la Asociación Estadounidense de Instructores de Snowboard (Professional Ski Instructors of America-American Association of Snowboard Instructors) (PSIA-AASI), ofrece formación a los instructores sobre las técnicas adaptadas de snowboard y esquí más recientes y seguras para las personas con discapacidades.Además del patrocinador oficial The Hartford, otros patrocinadores del evento son Veritas Capital, Oshkosh Defense, Wash Depot, Tee It Up for the Troops, Beaver Run Resort & Conference Center, Breckenridge Ski Resort y Breck Sports. Asimismo, el evento es financiado en parte con una subvención del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos (VA). Gracias a esta subvención, Move United recibe fondos para aumentar, ampliar y potenciar la cantidad y calidad de las actividades deportivas adaptadas disponibles para veteranos discapacitados y miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU. para que participen en actividades físicas en sus comunidades de origen y en programas deportivos adaptados y paralímpicos más avanzados a nivel regional y nacional. La VA también entrega equipamiento esencial y soporte técnico a The Hartford Ski Spectacular.La organización afiliada a Move United, Breckenridge Outdoor Education Center, será el anfitrión del evento. Otros miembros contribuyentes al evento incluyen a Waterville Valley Adaptive Sports, New England Disabled Sports y Spaulding Rehabilitation Network. Algunas organizaciones asociadas son el Centro Médico para Veteranos de Grand Junction (Grand Junction VA Medical Center), los Instructores Profesionales de Esquí de Estados Unidos y la Asociación Estadounidense de Instructores de Snowboard (Professional Ski Instructors of America-American Association of Snowboard Instructors) (PSIA-AASI) y la Fundación de Deportes Adaptados de Colorado (Colorado Adaptive Sports Foundation).Siga a Move United y a #skispec en Twitter, Facebook, TikTok e Instagram para no perderse la acción de The Hartford Ski Spectacular. Para más información, visite https://www.moveunitedsport.org