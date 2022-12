STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON NEXT STEPS AND LONG TERM SOLUTIONS ON THE ISSUE OF HUMAN TRAFFICKING

Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality ay patuloy na mag-iimbestiga para tuluyang mapanagot ang mga grupo o indibidwal sa BI man o sa MIAA, na nagpahamak sa mga kapwa nating Pilipino. Dapat mapaigting din ang border control dito sa Pilipinas para masigurado na hindi natin ipapasakamay ang ating mga kababayan sa mga sindikato.

Kailangang mapauwi na din muna ang mga Pilipinong naitratraffick papuntang ibang bansa para mangscam. Kailangan ang mabilis na koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gubyerno, tulad ng DFA, DMW, at OWWA, pati na ang ugnayan sa mga pamahalaan sa ibang bansa.

Moving forward, there have to be clear transborder solutions. The Philippines, Thailand, and Malaysia are bound by the ASEAN convention against trafficking in persons kaya dapat mayroong tighter coordination para sugpuin ang krimeng ito. Mainam na may pagtutulungan at koordinasyon din sa mga estado ng US, Canada, Germany, at UK, lalo na at ang mga mamamayan nila ang kadalasang biktima ng mga scams.

Walang agarang solusyon sa hirap ng buhay ng ating mga kababayan na naguudyok sa kanilang makipag-saparalan sa ibang bansa. Kaya dapat ring mapabilis ang pagsagawa ng mga programa at polisiyang talagang makapagbibigay ng disenteng pamumuhay sa bawat Pilipino.