HYPERVSNs holografischer 3D-Livestream mit Michael Blackman von der ISE beeindruckt den Talent Knowledge Congress

Live Stream with Mike Blackman

LONDON, UNITED KINGDOM, November 29, 2022 / EINPresswire.com / -- Der Talent Knowledge Congress in Barcelona ist das internationale Forum für Talent- und Wissensmanagement, das von der Stiftung Impulsa Talentum organisiert wird. Es bringt anerkannte Fachleute aus Unternehmen, Verwaltungen, Universitäten, Forschungszentren zusammen. Die branchenübergreifende Veranstaltung soll Organisationen dabei helfen, sich in diesem sich wandelnden und wettbewerbsintensiven Umfeld anzupassen und zu wachsen.Michael Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events, sollte während des Talent Knowledge Congress persönlich als Gewinner des Talent Awards vorgestellt werden, zusammen mit anderen Preisträgern wie Federico Mayor Zaragoza, Ex-Direktor der UNESCO. Leider war Herr Blackman bereits für einen Vortrag auf einer anderen Konferenz im über 7.000 Kilometer entfernten Oman gebucht. Aber dank HYPERVSN konnte er per Live-Stream in 3D in den Talent Knowledge Congress übertragen werden, um seinen Preis entgegenzunehmen.Bisherige Lösungen sind oft voraufgezeichnete Versionen, bei denen der Empfänger nicht mit dem Publikum interagieren kann. Dank des Full Body Live Streaming von HYPERVSN konnte die Verleihung und Entgegennahme dieser besonderen Auszeichnung jedoch live und als 3D-Hologramm übertragen werden. So konnten Michael Blackman und das Team der Talent Knowledge Conference live miteinander interagieren, als wäre Herr Blackman tatsächlich persönlich auf der Konferenz anwesend.„Ich war sehr enttäuscht darüber, dass ich nicht am diesjährigen Talent- und Wissenskongress in Barcelona teilnehmen konnte, da ich bereits eine Verpflichtung zur Teilnahme an der UFI-Konferenz im Oman hatte”, so Blackman. „Nach dem Erfolg des Auftritts als 3D-Bild am Eingang der diesjährigen ISE war die Möglichkeit, mit der Ganzkörper-Live-Streaming-Lösung von HYPERVSN live aufzutreten, nicht nur neu, sondern auch höchst innovativ. Die Organisatoren des Talent- und Wissenskongresses waren mit dem Ergebnis mehr als zufrieden und ich war froh, dank der Technik dabei gewesen zu sein, wenn auch nicht persönlich.”Bru Recolons, Präsident der Stiftung Impulsa Talentum, bestätigt: „Die Gesellschaft verlangt, dass Unternehmen mit mehr Menschlichkeit handeln und dass sie auf ein Ziel hinarbeiten. Deshalb kooperieren wir seit unserer Gründung mit Unternehmen, um diese Werte zu übernehmen. Durch das Management von Talent und Wissen verbessern wir die Welt. Dank Technologien wie HYPERVSN können wir jetzt Persönlichkeiten aus der ganzen Welt zu unseren Veranstaltungen einladen.”Inessa Marmashova, CMO bei HYPERVSN, ergänzt: „Die Verbindung von Menschen auf der ganzen Welt wird mehr und mehr von der Technologie bestimmt, aber der menschliche Kontakt ist wichtiger als je zuvor. Die Ganzkörper-Live-Streaming-Lösung von HYPERVSN bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten im Bildungswesen, bei Veranstaltungen und in vielen anderen Bereichen, in denen eine menschliche Verbindung von entscheidender Bedeutung ist, selbst über eine Entfernung von mehr als 7.000 Kilometern. Vielen Dank an Gordon Dutch von Re-Sauce, Michael Blackman von der ISE und die HYPERVSN-Partner Publigrama in Spanien und DESSCo im Oman, die diese Lösung auf dem Talent Knowledge Congress zum Leben erweckt haben.Weitere Informationen über HYPERVSN auf www.hypervsn.com . HYPERVSN präsentiert seine Lösungen live auf der CES 2023 (Stand 15267) und der ISE 2023 (Halle 5, Stand 5C100).HYPERVSN Full Body Live-Streaming ist eine komplexe Lösung, die holografische Videokonferenzen und Live-Streaming einer Person in Lebensgröße ermöglicht. Obwohl sich Menschen auf der ganzen Welt daran gewöhnt haben, einander täglich auf Bildschirmen zu sehen, fehlt dem Bild die nötige „menschliche Note“. Die Lösung von HYPERVSN ermöglicht den wahrgenommenen holografischen visuellen Effekt des Schwebens in der Luft und verstärkt diesen durch zusätzliche spezielle Ebenen und visuelle Effekte.Über HYPERVSNHYPERVSN ist ein mehrfach ausgezeichnetes britisches Unternehmen und Entwickler des ersten vollintegrierten holografischen 3D-Visualisierungssystems, das Zuschauern eine immersive Erfahrung bietet.Seit seiner offiziellen Einführung 2017 wurde HYPERVSN von Yahoo!, USA Today und Inc Magazine unter die zehn besten Technologien gewählt. Die Technologie wurde von Mark Cuban und Richard Branson unterstützt und ist bei über 25% der 500 umsatzstärksten Unternehmen in mehr als 90 Ländern im Einsatz.Die proprietäre HYPERVSN Hardware bietet Kunden in Verbindung mit der Software Suite eine vollintegrierte Business-Lösung. Die holografischen Systeme von HYPERVSN eignen sich ideal für Digital-Signage-Kampagnen, als holografische Werbetafeln, für digitale Außenwerbung, Themenwelten und Markenevents, Empfangsbereiche von Unternehmen und als 3D-POS-Displays. Weitere Informationen unter www.hypervsn.com HYPERVSN PR & Marketing Kontakt:Alexander Starodetkoa.starodetko@hypervsn.com