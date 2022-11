SISECAM, IL PIÙ GRANDE INVESTITORE TURCO IN ITALIA, FESTEGGIA IL SUO 87° ANNIVERSARIO

Prof. Dr. Ahmet Kırman Sisecam Chairman and Executive Member of The Board

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

İSTANBUL, TURKIYE, November 29, 2022 /EINPresswire.com/ -- Sisecam, uno dei più forti attori globali nei settori del vetro e della chimica con le sue attività produttive in 14 paesi in 4 continenti, festeggia con orgoglio il suo 87° anniversario. Sisecam porta il suo potere di produzione e innovazione nell'arena globale con i suoi prodotti esportati in più di 150 paesi grazie ai suoi oltre 24mila dipendenti e 45 strutture. Sisecam, il più grande investitore turco in Italia, da 17 anni crea valore sostenibile in questo paese a cui attribuisce un'importanza strategica.

Il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Sisecam, Prof. Dr. Ahmet Kırman, ha detto che Sisecam nel suo viaggio di creazione di valore dal 1935 ha svolto un ruolo pionieristico nello sviluppo non solo dei suoi campi di attività, ma anche dei settori trainanti a cui fornisce input e ha affermato quanto segue: "Oggi siamo tra i primi due produttori nel campo degli articoli in vetro e tra i primi cinque produttori nel campo del vetro piano e dei contenitori in vetro. Invece nel campo del carbonato di sodio ci collochiamo tra i primi tre nel mondo. E siamo il leader mondiale nel campo dei prodotti chimici del cromo. In quanto azienda globale gestita con 'il senso comune', stiamo marciando fermamente verso il nostro obiettivo di essere uno dei primi tre attori mondiali nei nostri principali campi di attività."

Continuiamo a muoverci verso i nostri obiettivi forti e creare valore per i nostri stakeholder distinguendoci con l'uso di tecnologie intelligenti, risorse umane competenti e meccanismi decisionali basati sui dati."

Attribuisce un'importanza strategica all'Italia

Kırman ha dichiarato che Sisecam, che opera in Italia dal 2005, è il più grande investitore turco del paese. "Produciamo nei settori del cromo, del vetro piano e dei refrattari in Italia, dove operiamo da 17 anni, e creiamo valore sostenibile con le nostre strutture in Friuli, Emilia e Puglia. Con il contributo dei 550 dipendenti che impieghiamo in Italia, produciamo 400mila tonnellate di vetro piano, 8 milioni di metri quadrati di vetro stratificato e 5 milioni di metri quadrati di vetro rivestito all'anno. Abbiamo fatto il nostro investimento più recente all'inizio di quest'anno acquistando Refel, uno dei principali produttori mondiali di refrattari. Attribuiamo un'importanza strategica all'Italia e miriamo a mantenere la nostra forte presenza e investimenti nel paese per molti anni."