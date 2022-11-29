Карина Кибо запустила линию бокалов из даров океана
Осторожно, может тронуть ваши чувства…”Санкт-Петербург, Россия, Россия, November 29, 2022 /EINPresswire.com/ -- Карина Кибо, соучредитель Артес Электроникс запустила собственную линию уникальной посуды. В качестве составных элементов были выбраны жители океана - гребешки(scallops), к ракушкам которых прикрепляется изысканная ножка из муранского стекла. Получился декор, вдохновленный океаном. Изделия имеют широкий спектр применения - от классического бокала для шампанского до подставки для украшений или декоративного элемента в интерьере.
— Карина Кибо
Изысканные бокалы есть в наличии и под заказ.
Для справки: Морские гребешки имеют створки округлой формы, с характерной веерообразной формой. В случае опасности свободно лежащие на дне гребешки могут совершать прыжки, резко смыкая створки. Это действие напоминает стук кастаньет друг о друга. Большинство видов — объекты промысла: мясо гребешков — деликатес, а раковины используют в декоративных целях.
Муранское стекло создается по старинным технологиям, сложившимся и достигшим наивысшего технического и художественного уровня на острове Мурано в Венецианской лагуне. Венецианские стеклоделы традиционно используют наиболее пластичное натриево-известковое стекло, искусно декорируя изделия с использованием различных техник «горячего» формования, а также росписью, золочением, гравировкой и травлением. В XV—XVI веках остров Мурано был главным центром художественного стеклоделия в Европе. Позднее муранские стеклоделы стали лучшими производителями зеркал в Европе.
Ann Goldberg
Artes Electronics
+1 315-636-5213
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