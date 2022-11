Dealscribe announces full coverage of Carlyle US collateralized loan obligations

Investors can now find deal terms for all Carlyle's 66 US collateralized loan obligations on Dealscribe, helping liquidity in the secondary market

LONDON, UNITED KINGDOM, November 28, 2022 / EINPresswire.com / -- Dealscribe is pleased to announce that it has completed its analysis of US collateralized loan obligations (CLOs) managed by the Carlyle Group. This means that investors can now use Dealscribe to track all deal terms for the largest US CLO manager. Carlyle’s acquisition of CBAM this year gives it a total of 66 CLOs currently under management (listed below). Dealscribe has also published a report analyzing Carlyle’s evolving documentation style.Dealscribe’s London-based team of researchers reads the governing document of each deal and extracts standardized deal terms. Using an intuitive web system, investors can compare these terms across deals and navigate to them in the original document. The service, which now covers almost 2,000 CLOs, helps buyers to make quicker investing decisions andimproves liquidity in the secondary CLO market.Deal name – closing dateCarlyle US CLO 2022-5 – 16 Sep 2022Carlyle US CLO 2022-4 – 1 Sep 2022Carlyle US CLO 2022-3 – 27 Jul 2022Carlyle US CLO 2022-2 – 23 May 2022Carlyle US CLO 2022-1 – 26 Apr 2022Carlyle US CLO 2021-11 – 30 Dec 2021CBAM 2021-15 – 3 Dec 2021Carlyle US CLO 2021-10 – 23 Nov 2021CBAM 2019-11R – 19 Nov 2021Carlyle US CLO 2021-9 – 28 Oct 2021Carlyle US CLO 2021-8 – 29 Sep 2021Carlyle US CLO 2021-7 – 23 Sep 2021Carlyle US CLO 2021-6 – 12 Aug 2021Carlyle US CLO 2021-5 – 8 Jul 2021Carlyle US CLO 2021-4 – 14 May 2021CBAM 2021-14 – 8 Apr 2021Carlyle US CLO 2021-3S – 31 Mar 2021Carlyle US CLO 2021-2 – 31 Mar 2021Carlyle US CLO 2021-1 – 16 Mar 2021CBAM 2020-13 – 16 Dec 2020Carlyle US CLO 2020-2 – 24 Nov 2020 (reset 23 Nov 2021)Carlyle US CLO 2020-1 – 27 Aug 2020 (reset 20 Jul 2021)CBAM 2020-12 – 7 Aug 2020 (reset 20 Jul 2021)Carlyle US CLO 2019-4 – 9 Jan 2020 (reset 16 Feb 2022)Carlyle US CLO 2019-3 – 27 Sep 19 (refi 23 Dec 2021)Carlyle US CLO 2019-2 – 25 Jul 19 (refi 21 Dec 2021)CBAM 2019-10 – 30 Apr 19 (refi 20 April 2021)Carlyle US CLO 2019-1 – 28 Mar 19 (refi 20 Oct 2021)CBAM 2019-9 – 12 Feb 19Carlyle US CLO 2018-4 – 18 Dec 18Carlyle US CLO 2018-3 – 29 Oct 18CBAM 2018-8 – 10 Oct 18Carlyle US CLO 2018-2 – 5 Sep 18CBAM 2018-7 – 12 Jul 18Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-4-R – 29 Jun 18CBAM 2018-6 – 15 Jun 18 (reset 6 Dec 2019)Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R – 12 Jun 18Carlyle US CLO 2018-1 – 30 May 18Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2-R – 24 May 18CBAM 2018-5 – 29 Mar 18Carlyle US CLO 2017-5 – 30 Jan 18CBAM 2017-4 – 6 Dec 17Carlyle US CLO 2017-4 – 30 Nov 17CBAM 2017-3 – 29 Sep 17 (reset 19 Jul 2021)CBAM 2017-2 – 29 Aug 17 (reset 24 Jun 2021)Carlyle US CLO 2017-3 – 2 Aug 17 (refi 9 Mar 2021)CBAM 2017-1 – 29 Jun 17 (refi 19 Aug 2020)Carlyle US CLO 2017-2 – 28 Jun 17 (refi 20 Apr 2021)Carlyle US CLO 2017-1 – 19 Apr 17 (refi 20 Jul 2021)Carlyle US CLO 2016-4 – 1 Dec 16 (refi 22 Oct 2018)Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-3 – 13 Sep 16 (reset 1 Jul 2021)Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 – 20 Apr 16 (reset 13 May 2021)Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-5 – 22 Dec 15 (reset 27 Feb 2019, refi 29 Sep 2021)Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 – 24 Nov 15 (reset 5 Jun 2019)Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 – 6 Aug 15 (refi 30 Jul 2018)Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 – 7 May 15 (refi 31 May 2018)Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 – 10 Mar 15 (reset 22 Jul 2019, refi 14 May 2021)Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 – 4 Dec 14 (reset 14 Sep 2018)Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 – 25 Mar 14 (reset 6 Apr 2018)Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-4 – 7 Nov 13 (reset 1 Mar 2018)Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 – 27 Jun 13 (reset 6 Dec 2017)Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 – 28 Mar 13 (reset 7 Dec 2017)Carlyle C17 CLO – 21 Feb 13 (reset 10 May 2018)Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-1 – 14 Feb 13 (reset 14 Aug 2017, refi 1 Jul 2021)Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 – 12 Dec 12 (reset 22 Apr 2019, refi 21 Sep 2021)Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-3 – 28 Sep 12 (reset 17 Dec 2018)