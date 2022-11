O Gordon’s Moçambique dá as boas-vindas à estrela mais brilhante de Moçambique, Neyma Nacimo

A famosa apresentadora de TV, Neyma Nacimo, juntou-se à família do Gin Gordon numa parceria com marca. A apresentadora é a mais recente estrela africana a juntar-se ao exclusivo círculo internacional de talentos ligado ao Gordon, incluindo a nova artista A famosa apresentadora de TV, Neyma Nacimo, juntou-se à família do Gin Gordon numa parceria com marca. A apresentadora é a mais recente estrela africana a juntar-se ao exclusivo círculo internacional de talentos ligado ao Gordon, incluindo a nova artista A famosa apresentadora de TV, Neyma Nacimo, juntou-se à família do Gin Gordon numa parceria com marca. A apresentadora é a mais recente estrela africana a juntar-se ao exclusivo círculo internacional de talentos ligado ao Gordon, incluindo a nova artista

MAPUTO, MOZAMBIQUE, November 28, 2022 / EINPresswire.com / -- A famosa apresentadora de TV, Neyma Nacimo, juntou-se à família do Gin Gordon numa parceria com marca. A apresentadora é a mais recente estrela africana a juntar-se ao exclusivo círculo internacional de talentos ligado ao Gordon, incluindo a nova artista nigeriana, WurLD, e a actriz ugandesa, Natasha Sinayobye.O gin Gordon’s é conhecido por identificar o poder da cultura, especialmente a partir dos anos 2000 com o célebre chef Gordon Ramsey, que capitalizou esta associação com a sua fama. A assinatura de Neyma com a marca segue-se à sua presença no lançamento exclusivo do Gin Gordon’s Pink, em Maputo, no mês passado, que atraiu a sociedade moçambicana, influenciadores, e animadores, para o maior evento de lifestyle do ano.Neyma, a apresentadora do TvSucesso, é uma das estrelas em ascensão mais brilhantes de Moçambique, e o seu charme e beleza naturais cativam muitos fãs quer na TV, quer nas suas redes sociais.“Estou muito feliz por me juntar à calorosa família Gordon’s Moçambique. É emocionante ter uma marca tão importante a reconhecer e a celebrar o estilo de vida moçambicano moderno, que mostra a nova e aspiracional África”, diz Neyma.A apresentadora vai aparecer em activações importantes e em colaborações nas redes sociais nos próximos meses, e junta-se ao marido, o cantor Nelson Nhachungue, nesta parceria com o Gordon. Nhachungue é actualmente parceiro da Gordon Moçambique, e esta será, de facto, a primeira parceria de "casais" da marca.“Com sua inteligência, beleza e charme Neyma é a parceira perfeita para contar nossa história. Gostamos muito da sua elegância e energia, e do facto de ela representar as mulheres empreendedoras e que realizam os seus sonhos. São mulheres que dão o exemplo e celebram com o Gordon’s Moçambique. Estamos ansiosos por esta grande parceria e jornada juntos”, disse Inês Pascoal, Brand Manager da Gordon’s.