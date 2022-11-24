شراكة بين الاتحاد لائتمان الصادرات و ووكالة تأمين التجارة الأفريقية لتعزيز التجارة والاستثمارات بين الإمارات وأفريقيا
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 24, 2022 /EINPresswire.com/ -- وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة تأمين التجارة الأفريقية، اتفاقية إعادة تأمين متبادلة لتعزيز العلاقات التجارية وتعزيز الصادرات بين البلدين من خلال تسهيل الحصول على تأمين الائتمان التجاري وحلول التمويل للشركات.
وتأتي هذه الصفقة في أعقاب مذكرة التفاهم التي وقعها كلا الكيانين في مارس من العام الماضي لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمصدرين من خلال تعزيز وعيهم بأهمية ائتمان الصادرات وحلول التمويل وحثهم على تجربة الحلول المتاحة للحد من المخاطر التجارية والسياسية.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات و مانويل موسيس الرئيس التنفيذي من ووكالة تأمين التجارة الأفريقية، يتعاون الطرفان لدعم المشاريع الإماراتية والأفريقية المشتركة في بلديهما بالإضافة إلى مبادراتهما التعاونية في بلدان أخرى.
وفي معرض تأكيده على أهمية هذا التحالف الاستراتيجي، قال فالسيوني: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا بعلاقات تجارية ثنائية تاريخية راسخة، ونحن في الاتحاد لائتمان الصادرات فخورون بتعزيز هذه العلاقة من خلال تعاوننا مع وكالة تأمين التجارة الأفريقية. وسيوفر هذا التعاون للمصدرين الإماراتيين ثقة حقيقية للوصول إلى الأسواق والموارد المتنوعة في المنطقة الأفريقية مع ضمانات مدعومة من الدولة ضد المخاطر السياسية والتجارية ".
قال موسيس : "هذه الصفقة مع الاتحاد لائتمان الصادرات هي خطوة رئيسية لتعزيز التزامنا بتوفير حلول المخاطر للشركات والمستثمرين والمقرضين التجاريين المهتمين بممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات وأفريقيا. وتعميق شراكتنا المستمرة، فإن اتفاقية إعادة التأمين هذه ستمهد الطريق إلى فرص تجارية لا مثيل لها للشركات لتحسين قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية. "
سجلت التجارة بين دولة الإمارات وأفريقيا نمواً في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الإمارات رابع أكبر مستثمر في أفريقيا العام الماضي من خلال الاستثمار في 71 مشروعًا مختلفًا بقيمة 5.64 مليار دولار ، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة الاستشارات البحثية نايت فرانك. وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام) أيضا، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وأفريقيا 40.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقابل 36.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، فيما وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 50 مليار دولار في عام 2019 ، مقابل 33 مليار دولار في عام 2015.
تسعى دولة الإمارات بشكل خاص إلى الاستفادة من العديد من القطاعات عالية النمو في البلدان الأفريقية، بما في ذلك السياحة والبنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.
في الآونة الأخيرة ، دخلت الاتحاد لائتمان الصادرات في شراكة مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية لتقديم ضمانات تمويل لمشروع الرعاية الصحية الغاني الذي تبلغ قيمته 540 مليون درهم إماراتي (140 مليون يورو) ، والذي يتضمن بناء أربعة مستشفيات وأول مرفق تخزين طبي مركزي رئيسي في البلاد. يهدف المشروع إلى تعزيز مرافق الرعاية الصحية في غانا ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 3 ملايين مواطن غاني
كما دعمت الاتحاد لائتمان الصادرات ، بالاشتراك مع نظيرتها وكالة تمويل الصادرات البريطانية، مبادرة رئيسية في جمهورية السنغال لتعزيز قدرات القطاعات الوطنية على الاستجابة للطوارئ . مشروع ريديكو سنغال ، بقيمة 540 مليون درهم (140 مليون يورو) ، ممول من بنك ستاندرد تشارترد إلى جانب الإقراض المباشر الجزئي من قبل وكالة تمويل الصادرات البريطانية وبدعم من الاتحاد لائتمان الصادرات بموجب اتفاقية إعادة تأمين بقيمة 348 مليون درهم (90 مليون يورو).
تأسست وكالة تأمين التجارة الأفريقية في عام 2001 من قبل سبع دول من السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) بدعم تقني ومالي من البنك الدولي لتوفير التأمين للشركات والمصدرين ضد المخاطر السياسية والتجارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة.
تعد الكوميسا أكبر تكتل اقتصادي للدول الأفريقية التي تضم 21 دولة عضو، ومن المتوقع أن تنمو الكوميسا لتصبح واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في أفريقيا ، حيث يقدر عدد المستهلكين بنحو 600 مليون بحلول عام 2025. وقد شهدت التجارة بين دولة الإمارات وهذه الدول ارتفاعًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، ومن خلال ترسيخ مكانتها كمركز تجاري رئيسي من وإلى المنطقة ، مهدت دولة الإمارات الطريق لجذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة..
ووكالة تأمين التجارة الأفريقية هي عضو رئيسي في اتحاد برن، وهي منظمة دولية ومجتمع من شركات ائتمان التصدير الرائدة وشركات التأمين ضد المخاطر السياسية - والتي توفر حوالي 2.5 تريليون دولار من حماية مخاطر الدفع للبنوك والمصدرين والمستثمرين سنويًا، وهو ما يمثل أكثر من 13 في المائة من التجارة العالمية عبر الحدود. هذا الشهر ، استضافت ووكالة تأمين التجارة الأفريقية أيضًا الاجتماع العام السنوي لاتحاد برن لعام 2022 في كيغالي ، رواندا ، بما يتماشى مع استراتيجيات الاتحاد لتعزيز دور وإمكانيات ائتمان التصدير في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
Vince Ang
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