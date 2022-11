HYPERVSN präsentiert Digital-Signage-System der Zukunft für die Sportbranche auf der ISPO München 2022

HYPERVSN

LONDON, UNITED KINGDOM, November 22, 2022 / EINPresswire.com / -- Die Sportindustrie trifft sich vom 28. bis 30. November 2022 auf der ISPO Munich 2022 im Trade Fair Center Messe München. Hunderte Marken aus der Sportbranche und tausende sportbegeisterte Besucher treffen sich jedes Jahr auf der Messe, um die neuesten Produktinnovationen zu erleben und die Zukunft des Sports zu gestalten.In diesem Jahr setzt die ISPO München auf HYPERVSN , um die Besucher mit den preisgekrönten Digital-Signage-Lösungen der HYPERVSN SmartV-Familie ins Future Lab zu führen. Das Future Lab ist das Herz der ISPO Munich und die perfekte Arena für Innovationen, Megatrends, digitale Transformation und Konnektivität in der Sportindustrie.Mit seinen kuratierten Bereichen gibt das Future Lab einen Überblick über innovative Produkte, neue Marktteilnehmer, Nachhaltigkeitskonzepte und Lösungsanbieter für das Sportbusiness der Zukunft. Dabei bietet das Future Lab den perfekten Erfahrungsraum für alle Sportbegeisterte, die nach Inspiration suchen. In einem umfangreichen Event-Programm wird parallel zur Messe das Entwicklungspotenzial der Sportindustrie ausgeleuchtet. Am Abend wird das Future Lab zu einem Ort, an dem die Sport-Community gemeinsam feiert.HYPERVSN präsentiert auf seinem Stand B.2368 in Halle B2 die neuesten 3D-Holografielösungen für die Sportindustrie. Dazu gehören die HYPERVSN SmartV Wall, der HYPERVSN Holographic Human und das HYPERVSN SmartV Solo. Zusätzlich wird Rainer Link, HYPERVSN Sales Direktor für Süddeutschland und die Schweiz, am ersten Messetag im Rahmen des Event-Programms im Retail-/Digitize Hub über die Möglichkeiten von Hologrammen für „Retailtainment“ sprechen.Die Herausforderungen von heute lassen sich nicht mit den Lösungen von gestern beantworten. „Daher brauchen wir neue Perspektiven – auf den Markt, die Konsumenten, den Handel und den Sport an sich“, so Tobias Gröber, Leiter der ISPO Group über den Innovationsanspruch der ISPO Munich 2022. Wir zählen die HYPERVSN Lösungen definitiv dazu.Weitere Informationen zur ISPO Munich 2022 finden Sie auf deren Website:Über HYPERVSN: Das prämierte britische Unternehmen HYPERVSN ist der Entwickler des disruptiven und integrierten holografischen 3D-Display-Systems. Dieses System bietet Betrachtern eine immersive, magische Erfahrung.Seit seiner offiziellen Markteinführung 2017 wurde das HYPERVSN System von Yahoo!, USA Today und dem Inc. Magazine zu den Top-10-Technologien gezählt. Unterstützt von Mark Cuban und Richard Branson wurde die Technologie von über 25 % der Fortune-500 Unternehmen in über 900 Ländern erfolgreich eingesetzt.Die proprietäre HYPERVSN Hardware bietet mit ihrer Software-Suite für Kunden eine vollintegrierte Geschäftslösung. Die holografischen Displays von HYPERVSN sind ideal für Digital-Signage-Kampagnen, holografische Anzeigetafeln, digitale Out-of-Home-Medien, Promotion-Aktionen, Empfangsbereiche in Unternehmen und 3D-Point-of-Sale-Displays.Erfahren Sie mehr auf www.hypervsn.com HYPERVSN PR & Marketing contact:Alexander Starodetkoa.starodetko@hypervsn.com