L'art contemporain de Cesare Catania va au-delà de la peinture et se transforme en un message social

Affiche de l'exposition personnelle de Cesare Catania au Palazzo Pirelli Cesare Catania accompagne les enfants pour dessiner au Palazzo Pirelli Cesare Catania décrit le projet de l'Étreinte au public du Palazzo Pirelli

MILAN, LOMBARDIE, ITALIE, November 18, 2022 /EINPresswire.com/ -- Grand succès hier pour la première étape du projet intitulé "Étreinte", un projet d'origine socioculturelle qui tire son origine de l'œuvre homonyme et célèbre créée par Cesare Catania. Un projet inclusif qui embrassera diverses villes grâce à des collaborations vertueuses avec des institutions locales, aujourd'hui plus que jamais au cœur des enjeux touchant les segments les plus fragiles de l'après-pandémie qui sont et représentent à la fois notre espoir pour l'avenir. Ce projet a commencé son voyage depuis la ligne d'horizon au 31e étage du Palazzo Pirelli, l'un des lieux emblématiques d'une ville et d'un pays italien qui n'en reste pas moins tourné vers l'avenir.

"Après une si longue période pendant laquelle la crise sanitaire nous a habitués à la distanciation sociale, le moment est venu de s'embrasser" explique ainsi l'artiste. « Avec ce projet et avec la présentation de cette tapisserie, mon espoir est de réveiller chez chacun le désir naturel de s'embrasser à nouveau. D'une manière simple... sans peur... en donnant ce qui nous a été enlevé... notre capacité à démontrer notre amour, notre sentiment. Notre bien simple aux personnes les plus proches de nous. C'est pourquoi le projet s'adressait avant tout aux enfants, notre pure énergie, notre être primordial sans conditionnement. Avec eux, nous avons rendu l'œuvre vivante parmi nous, coloriant, jouant, riant ; chaque enfant a reçu une copie du câlin en noir et blanc et avec son imagination et sa créativité, il a pu créer une mini-œuvre unique et devenir un merveilleux petit artiste avec les autres.

Au cours de la matinée, une trentaine d'élèves du primaire ont rejoint le projet animé par le Conseil Régional de Lombardie en coloriant une version en noir et blanc du tableau de l'étreinte, une huile sur toile tapisserie créée en 2016 par Cesare Catane qui représente à la rigueur le "câlin entre un homme et une femme et dans un sens plus large l'étreinte entre deux personnes de couleurs différentes. Les œuvres coloriées par les enfants ont été réunies en une seule œuvre collective cosignée par tous les enfants et l'artiste lui-même, une œuvre intitulée « L'étreinte des enfants ».

Le président du conseil régional de Lombardie, Alessandro Fermi, a également salué les "petits artistes" au cours de la matinée créative, qui a remercié à la fois l'artiste Cesare Catania pour avoir apporté un projet aussi important à la communauté et l'association San Babila pour avoir soutenu l'artiste lui-même. La Fondation Akbaraly, une fondation malgache qui lutte depuis des années contre l'extrême pauvreté et les inégalités, a également adressé ses salutations aux enfants impliqués et au projet.

« Je suis vraiment satisfait de la manière dont les institutions et le public, jeunes et moins jeunes, ont apporté leur participation et leur soutien. La confirmation que le moment est bien venu de se retrouver en partageant la beauté de la vie que l'Art a toujours eu l'honneur et le devoir de représenter. Quand nous sommes tous ensemble, les beaux projets prennent des couleurs et des valeurs plus variées, de nouveaux espaces se trouvent dans la diversité, des horizons d'avenir encore à découvrir dans les fusions et les partenariats. Un merci spécial à toutes les personnes qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu qui ont contribué à la réussite de cette avant-première du projet L'Étreinte, à tous ceux qui ont assisté à l'événement ou qui en tout cas ont participé avec joie même de loin et avec intensité » poursuit l'Artiste.

La journée s'est poursuivie avec "un étreinte aussi pour les adultes". Dans l'après-midi, à 17 heures, l'exposition a ouvert les portes de la ligne d'horizon du 31e étage du Palazzo Pirelli à des amis, des collectionneurs, la presse et des invités sélectionnés pour expliquer le projet en détail et admirer en direct l'exposition d'art contemporain de Cesare Catania, mise en scène pour l'occasion dans la Sala Belvedere Enzo Jannacci elle-même, une exposition qui présentait une trentaine d'œuvres d'art matériel dont des peintures et des sculptures réalisées entre 2017 et 2022 par le maître Cesare Catania, en plus de la tapisserie déjà mentionnée intitulée "Étreinte" .