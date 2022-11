Influencer Ortodontik Evangelos Viazis: Qëllimi im është që çdo person të jen në gjendje të buzëqeshë shpejt.

TIRANA, ALBANIA, November 17, 2022 / EINPresswire.com / -- Pyetja e parë që shqetëson të rinjtë dhe të moshuarit kur duan të hyjnë në procesin e trajtimit ortodontik është gjithmonë stereotipike dhe pa kohë. << Kur do t'i heq mbajtëset? >> Vetëm kjo si pyetje ishte një përvojë negative për shumë vite dhe krijoi një psikologji negative për pacientin. Dhe kjo sepse në të kaluarën supozohej se një trajtim ortodontik do të zgjaste 2, 3 apo edhe më shumë vite.Pra, nëse dikush do t'ju thoshte se tashmë është e mundur që trajtimi ortodontik të përfundojë në kohë trajtimi shumë të shkurtër, aq të shkurtër sa që në shumë raste mund të kemi kohë trajtimi rreth 100 ditë, a do ta besoni ? Patjetër që jo. Dhe nëse disa prej jush do ta besonin këtë, sigurisht që do të prisnit që gjatë periudhës së shkurtër kohore që do të zgjasë trajtimi ortodontik, do t'ju duhet të kaloni një përvojë shumë të vështirë si dhimbje dhe vuajtje. Kjo është e natyrshme që dikush të mendojë. Si është e mundur që një trajtim ortodontik që zgjati dy ose më shumë vite dhe gjatë trajtimit shumë herë kishte dhimbje dhe vuajtje, tani mund të bëhet në një kohë shumë më të shkurtër dhe relativisht pa dhimbje?Nga ana tjetër, asnjë proces shërimi në trup nuk zgjat shumë vite. Një plagë për shembull merr disa ditë për t'u shëruar, ndërsa një këmbë e thyer sigurisht që nuk ka nevojë të presë dy ose më shumë vjet për t'u restauruar. E vërteta është se koha e rikuperimit të një kocke të thyer nuk i kalon 60 deri në 90 ditë. Në lëvizjen e dhëmbëve, ndërsa dhëmbët lëvizin, kocka rreth dhëmbëve prishet dhe rindërtohet në mënyrë që dhëmbët të lëvizin. Ky funksion mund të konsiderohet analog me dekonstruksionin (duke thyer) dhe rindërtimin e një këmbë të thyer. Pra, pse lëvizja ortodontike kërkon vite për të përfunduar? Organizmi është ai që do të na tregojë një proces me anë të të cilit i lëviz dhëmbët në pozicionin e tyre të saktë ose gjithsesi në një pozicion dhe sa i duhet organizmit ky proces për ta arritur atë. Pra, cili është ky proces i lëvizjes së dhëmbëve? Dalja e dhëmbëve që ndodh kur jemi të rinj. Dalja e dhëmbëve është procesi që ndodh kur një dhëmb shfaqet në gojë derisa të marrë pozicionin e tij përfundimtar në barrierën dentare.Prandaj, dhëmbët tanë do të vlerësohen pasi dhëmbët të kenë dalë në pozicionin e tyre përfundimtar. Nëse gjithçka është perfekte atëherë padyshim që nuk nevojitet asnjë ndërhyrje njerëzore nga ana jonë dhe për këtë arsye ne nuk vazhdojmë me asnjë ndërhyrje terapeutike ortodontike. Por nëse dhëmbët janë të shtrembër sepse nuk kanë dalë siç duhet (kanë konstatuar ndonjë vështirësi) dhe janë shfaqur në gojë të anuar, anash, të mbivendosur ose në distancë nga njëri-tjetri dhe, si rrjedhojë, kocka alveolare shfaq hipoplazi ose hiperplazi (ortodontozë. Termi anglisht orthodontosis). Prandaj ne duhet të ndërhyjmë më pas dhe të përpiqemi të nxitim lëvizjen në dhëmbët problematikë, që korrespondojnë me daljen normale të dhëmbëve. Me fjalë të tjera, për të ndihmuar dhëmbët që të vazhdojnë daljen e tyre në mënyrën e duhur.A ka ndonjë teknologji moderne që mund të shkaktojë një lëvizje të tillë? A ka ndonjë teknologji që mund të bëjë që dhëmbët të lëvizin në një mënyrë të ngjashme me daljen natyrale të dhëmbëve? domethënë një teknologji që do të lëvizë të gjithë dhëmbin në pozicionin e tij të duhur që nga fillimi i trajtimit, duke lëvizur njëkohësisht rrënjën (pjesën e dhëmbit që nuk shihet) dhe gojën e dhëmbit (pjesën e dhëmbit që është e dukshme) deri në pozicionin e saj përfundimtar, pra vazhdimi i shpërthimit natyror të qiejve; Një teknologji e tillë është më pas, nëse ekziston, do të lëvizë dhëmbët në një kohë të ngjashme me shpërthimin natyral të dhëmbëve, që duhet të theksojmë se zgjat për disa muaj.Pra kjo teknologji jo vetëm që ekziston por ka edhe origjinë greke. E zbuluar nga një profesor ortodontik në Dallas, USA, teknologjia Fastbraces(R) është një risi e vërtetë amerikane që feston 30 vjet e ofrimit të produkteve që ndihmojnë dentistët dhe ortodontët të drejtojnë në mënyrë të sigurt dhëmbët. , shpejt dhe lehtë edhe në rreth 100 ditë. Kjo teknologji është e njohur si për fëmijët ashtu edhe për të rriturit. Teknologjia Fastbraces(R) është tashmë e njohur në mbarë botën dhe përdoret nga mjekë në më shumë se 50 vende ku mijëra pacientë janë trajtuar me sukses.Testuar in vitro dhe in vivo nga universitetet në vitet '90, (in vitro do të thotë jashtë qelizës në një mjedis artificial që është një rindërtim i modelit biologjik ndërsa in vivo do të thotë brenda qelizës në kushte natyrore), sistemet e grepit ortodontik (krape trekëndore ) Teknologjia Fastbraces (R) me performancë të lartë i sjell rrënjët e dhëmbëve drejt në pozicionin , (orthoeruprtion domethënë lëvizje ortodontike e ngjashme me daljen natyrale të dhëmbëve), që në fillim të trajtimit me një tel të vetëm katror dhe kështu të rivendoset morfologjia natyrale e kockave me dhëmbët në pozicionin e tyre drejt. Reduktimi i shqetësimit është një tjetër avantazh i kësaj teknologjie. Në fakt, shpikësi nuk u ka përshkruar kurrë ilaçe kundër dhimbjeve mijëra pacientëve të tij.Teknologjia Fastbraces(R) mbështetet nga tre patenta të reja. Dy nga këto patenta kanë të bëjnë me restaurimin e kockës alveolare dhe trajtimin e gingivitit të dhëmbëve të shtrembër (ortodontit). Këto janë patenta historike që do të ndikojnë në mënyrën se si mjekët trajtojnë anomalitë ortodontike dhe sëmundjet periodontale. Teknologjia e patentuar Fastbraces (R) lejon ofruesit e dhëmbëve të rrisin kockën alveolare rreth dhëmbëve të shpërthyer dobët për t'i drejtuar ato dhe për të shmangur nxjerrjen e dhëmbëve apo ndonjëherë edhe kirurgjinë e nofullës. Përveç kësaj, Teknologjia Fastbraces(R) tani u mundëson higjienistëve dhe dentistëve të diagnostikojnë dhe trajtojnë këtë formë të vazhdueshme të gingivitit edhe në më pak se 100 ditë me bashkëpunim të mirë me pacientët.Ofruesit e dhëmbëve të Fastbraces (R) përdorin një plan të thjeshtë me 7 hapa për të kontrolluar të gjithë trajtimin për t'u dhënë pacientëve të tyre një rezultat cilësor pa u mbështetur në pajtueshmërinë e pacientit, si me telat ortodontikë. Kllapat e teknologjisë Fastbraces(R) përbëhen nga mbështetëse të dizajnuara në mënyrë unike që janë estetikisht transparente ose metalike dhe një tel i lehtë fleksibël nikel-titan i teknologjisë së lartë, i projektuar për të siguruar lëvizjen e menjëhershme të rrënjës që nga fillimi i trajtim që gjithashtu mund të hapë hapësira për implantet edhe në rreth 100 ditë. Kjo teknologji mësohet në një vend të veçantë të quajtur <<Fastbracesuniversity.com Campus>> në Dallas, Teksas dhe në seminare në mbarë botën. E themeluar në vitin 2006, kjo strukturë është e njohur për mijëra dentistë në mbarë botën si shtëpia e Programeve të Trajnimit të Teknologjisë Fastbraces(R).Kush është Dr. Evangelos Viazis Dr. Evangelos Viazis, vëllai i shpikësit, Antonio Viazis, u diplomua në Shkollën Dentare të Universitetit të Athinës në Greqi. Ai zuri vendin e pestë në provimet mbarëkombëtare për pranimin në shkollën e stomatologjisë mes mijëra kandidatëve në të gjithë Greqinë. 2000 sjell teknologjinë Fastbraces(R) në Evropë me sukses të madh. Në janar të vitit 2000, ai hapi ordinancën e tij të parë private në Athinë, ku filloi të ushtrojë edhe stomatologjinë e përgjithshme dhe ortodoncinë. Ai merrte çdo rast ortodontik dhe pothuajse në të gjitha rastet mundi të trajtonte me sukses pacientin pa nxjerrjen e dhëmbëve dhe koha e trajtimit varionte nga 3 muaj deri në rreth një vit. Rastet e tij të përfunduara ishin aq mbresëlënëse dhe pacientët e tij aq të kënaqur me rezultatet, saqë në vitin 2004 ai mori vendimin e madh për të kufizuar praktikën e tij vetëm në ortodonci. Ai hapi praktikën e dytë në Athinë në 2011 dhe të tretën në 2016. Është autor dhe botues i librit Fastbraces(R) Greece, Atlas of Clinical Cases. Faqja e tij profesionale ortodontike në Facebook ka mbi 120,000 fansa. Si anëtar i ekipit mbështetës ndërkombëtar të Orthoworld, Evangelos Viazis këshillon dhe mëson dentistët në mbarë botën për përdorimin e teknologjive Fastbraces(R). Ai ka trajtuar raste që janë publikuar si dhe janë paraqitur nga folësit e Fastbraces(R) në mbarë botën si shembuj të asaj që Teknologjia Fastbraces(R) mund të bëjë për pacientët. Së fundi, ai ka treguar potencialin e teknologjisë Fastbraces(R), veçanërisht për trajtimin e rasteve të skeletit pa kirurgji të nofullës, e cila ishte e panjohur më parë.