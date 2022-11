COPEL - EBITDA ajustado de R$ 1,1 bilhão no 3T22 e R$ 4,1 bilhões no 9M22 (+3,4% vs. 9M21)

CURITIBA, PARANá, BRASIL, November 11, 2022 / EINPresswire.com / -- O EBITDA ajustado, excluídos os itens não recorrentes, atingiu R$ 1.134,9 milhões no 3T22, montante 11,8% inferior aos R$ 1.286,6 milhões registrados no 3T21. Essa redução deve-se, sobretudo, a redução da receita de suprimento de energia elétrica, dado que a UTE Araucária não realizou despacho no período (ante 641 GWh despachados no 3T21) e pelo efeito negativo do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor – Amplo) sobre os ativos de transmissão (IPCA de -1,32% no 3T22 ante 3,02% no 3T21), parcialmente compensados, principalmente, pelo melhor resultado da Copel Distribuição (EBITDA ajustado de R$ 529,8 milhões no 3T22, ante R$ 466,8 milhões no 3T21) e pelo impacto positivo da melhora do cenário hidrológico nos ativos de geração de energia. Destaca-se que os custos gerenciáveis, excetuando-se provisões e reversões, tiveram redução de 6,3%, em termos reais.Os principais fatores que explicam o resultado são:(i) o decréscimo de R$ 117,3 milhões no resultado de equivalência patrimonial, em decorrência, principalmente, do impacto negativo do IPCA sobre os ativos de transmissão dos empreendimentos controlados em conjunto; e(ii) o aumento de R$ 32,8 milhões com “serviços de terceiros”, em virtude, basicamente, de maiores despesas com manutenção do sistema elétrico, call center e serviços de consultoria.Esses eventos foram parcialmente compensados por:(i) um melhor desempenho da Copel Distribuição, em razão, principalmente, do crescimento de 1,0% do mercado fio no período (considerando a energia compensada de Mini e Micro Geração Distribuída – MMGD), do reajuste tarifário, que teve efeito médio de 16,5% nas tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD), e da maior remuneração com arrendamento e aluguéis, com destaque para o maior volume de compartilhamento de postes/pontos de fixação e do reajuste contratual pelo índice Geral de Preços ao Mercado - IGP-M;(ii) um melhor resultado na compra e venda de energia elétrica, em razão, essencialmente, do cenário hidrológico mais favorável no 3T22, com GSF médio de 75,10%, ante 51,25% no 3T21;(iii) a entrada do Complexo Eólico Vilas no portfólio de geração, ativo adquirido em 30 de novembro de 2021.A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.comTeleconferência: 11/11/2022 – Sexta-feiraPortuguês: 10h00 – Horário de BrasíliaSerá transmitida via internet(Tradução simultânea em inglês)Transmissão ao vivo no site ri.copel.com