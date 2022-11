Specialisti interdisciplinari promuovono lo sviluppo della cultura bioetica in Messico

il CADEBI sarà guidato dalla Direzione dello Sviluppo Istituzionale dell'Università Anáhuac México e si avvarrà della consulenza di un Consiglio consultivo composto da 22 personalità rappresentative nel campo della bioetica

ROMA, ITALIA, November 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- L'attuale contesto globale richiede una maggiore collaborazione interdisciplinare per rispondere alle sfide della bioetica contemporanea, ha dichiarato il dottore Antonio Cabrera Cabrera, direttore del Centro Anáhuac per lo Sviluppo Strategico in Bioetica dell'Università Anáhuac del Messico.

Ciò è avvenuto nell'ambito della presentazione del Centro Anáhuac per lo Sviluppo Strategico in Bioetica (CADEBI) dell'Università Anáhuac del Messico, uno spazio in cui convergeranno diverse organizzazioni e istituzioni accademiche per stabilire e consolidare una comunità interdisciplinare che affronti la complessità delle sfide bioetiche nella società odierna.

La bioetica è stata definita come una branca dello studio sistematico della condotta umana in relazione alla salute e alle scienze della vita.

Con questa premessa, l'Università Anáhuac e il CADEBI promuoveranno sinergie tra diversi attori della società per riflettere, discutere e proporre soluzioni a sfide bioetiche come la difesa della vita, l'intelligenza artificiale, la distribuzione delle risorse durante le emergenze sanitarie, la necessità di cure palliative, la protezione dei più vulnerabili, l'ingiustizia sociale, lo sfruttamento delle risorse naturali, tra le altre.

"Di fronte alla realtà del XXI secolo, la bioetica diventa sempre più necessaria e urgente per guidare le decisioni e le azioni umane in una direzione etica che includa tutti e, allo stesso tempo, si prenda cura e protegga la nostra casa comune". Per questo la bioetica deve avere un ruolo preponderante nello studio, nell'analisi e nella proposta di soluzioni ai gravi problemi sociali", ha dichiarato il dottore Antonio Cabrera Cabrera.

Uno degli obiettivi principali del CADEBI è sostenere, promuovere e diffondere lo sviluppo di progetti interdisciplinari prioritari in bioetica, nonché incoraggiare la creazione e sviluppo di reti di lavoro collaborative e dialogiche a livello nazionale e internazionale.

A tal fine, il CADEBI sarà guidato dalla Direzione dello Sviluppo Istituzionale dell'Università Anáhuac México e si avvarrà della consulenza di un Consiglio consultivo composto da 22 personalità rappresentative nel campo della bioetica, provenienti da Paesi come il Messico, l’Italia, il Porto Rico, la Spagna, il Cile, l’Argentina e Cuba.

Una delle personalità di spicco è il Signore Luis Doporto Alejandre, uomo d'affari messicano e membro del Consiglio consultivo della Facoltà di Bioetica dell'Università Anáhuac, che ha sottolineato come questa iniziativa scaturisca della necessità di sviluppare spazi adeguati in cui prevalgano il dialogo e la volontà di incontrarsi per generare una migliore convivenza sociale in relazione a problemi morali di impatto nazionale e internazionale.

"Per la sua natura aperta, la bioetica mantiene uno stretto legame con i diritti umani ed è una pietra miliare per lo sviluppo e l'integrazione di politiche pubbliche, meccanismi sociali e pratiche che consentono l'allargamento della conoscenza per affrontare esigenze specifiche oppure sfide che possono avere un impatto negativo sulla società", ha dichiarato il Sig. Doporto Alejandre.

Ha inoltre sottolineato che il CADEBI sarà uno spazio di inclusione che manterrà le sue porte aperte in modo tale che accademici, ricercatori, professori, studenti, professionisti, uomini d'affari e la società in generale possano unirsi per costruire una bioetica integrale che avrà un impatto positivo su tutte le sfere dello sviluppo umano.

Tra le principali linee strategiche che il CADEBI promuoverà nella prima fase vi sono la bioetica clinica, il lavoro interdisciplinare per affrontare il problema dell'infertilità, nonché la promozione e la diffusione di una bioetica "per tutti".

Attualmente ci sono collegamenti in più di 32 Paesi con istituzioni pubbliche e private, tra cui il Seminario Interdisciplinare di Bioetica, il Centro di Bioetica dell'Università di Monterrey, l'Accademia Nazionale Messicana di Bioetica, il Centro di Bioetica Giovanni Paolo II di Cuba, l'Università Sechenov di Mosca, l'Università Autonoma di Madrid, l'Università di Glasgow, l'Università Johns Hopkins, l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, l'Università del Cile, l'Università Francisco de Vitoria e l'Università Europea di Roma, solo per citarne alcuni.