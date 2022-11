Le Mexique doit renforcer le soutien et l'autonomisation des femmes artisans : Melissa Flores Alcantara

Melissa Flores Alcantara, designer et femme d'affaires mexicaine souligne que l'autonomisation des femmes artisans est devenue un axe essentiel.

PARIS, ILE DE FRANCE, FRANCE, November 22, 2022 /EINPresswire.com/ -- Livanna, la marque de vêtements pour enfants de la créatrice mexicaine Melissa Flores Alcantara, célèbre les 10 ans de sa fondation et son engagement pour l’autonomisation des femmes artisans.

Selon les chiffres de l'Institut national de statistique et de géographie (INEGI), au Mexique, 65,8 millions de femmes, dont 13,9 millions vivent dans des villes rurales et trouvent dans l'élaboration d’artisanat textile l'un de leurs principaux moyens de subsistance.

Melissa Flores Alcantara, designer et femme d'affaires mexicaine créatrice de la marque Livanna, souligne que l'autonomisation des femmes artisans est devenue un axe essentiel pour le développement des communautés rurales, car ce sont elles qui sont de plus en plus disposées à assumer des rôles de leadership.

« A la recherche d’une émancipation économique, ces femmes ont trouvé à travers leurs traditions et métiers un moyen de générer des réseaux d'entreprenariat économique. En tant que marque et entrepreneur nous nous devons de les soutenir et promouvoir afin qu'elles aient une plus grande visibilité dans le pays. » souligne-t-elle.

C'est un engagement que Livanna, une marque de mode mexicaine qui a récemment célébré ses 10 ans depuis sa fondation, a assumé dès sa création. Elle cherche à avoir un impact positif sur la société en créant une synergie avec diverses associations et organisations créées afin de favoriser l’entrepreneuriat des femmes.

Tel est le cas de la collaboration que la marque entretient depuis plusieurs années avec Kitzin, une entreprise sociale qui, dans le but de renforcer les compétences et les revenus des femmes artisans des États du Chiapas, d'Oaxaca et de Guerrero, favorise le développement intégral de celles-ci dans toutes les dimensions de leur vie.

« Livanna veut créer une prise de conscience afin que chacun de nous agisse pour la planète à sa façon. Notre mission est de contribuer au développement et au bien-être de l'humanité, en générant un cercle vertueux pour la société. Nous croyons fermement que grâce à la collaboration que nous entretenons avec des réseaux de femmes entrepreneures comme Kitzin, nous générerons des changements positifs dans de nombreuses communautés », annonce-t-elle.

La marque mexicaine, qui concentre ses efforts sur l'autonomisation d’un plus grand nombre de femmes, se caractérise également par un sens élevé de la responsabilité sociale, qu'elle cultive tout au long de l'année en s'impliquant dans des projets de développement qui visent à apporter des changements dans différents espaces sociaux tels que Save The Children, AMANC et la Estancia Infantil Vasco de Quiroga.

« Livanna est une entreprise qui se bat pour un monde empreint d'empathie et de générosité. Nous sommes nés avec un objectif : contribuer au développement et au bien-être de l'humanité, et cela sera possible en soutenant des causes qui ont un impact social », a souligné Melissa Flores Alcantara.

Dans le cadre de son dixième anniversaire, Livanna a inauguré le 5 novembre un Pop-Store dans la ville de Oaxaca, où elle a présenté sa nouvelle collection orientée sur la sensibilisation à la préservation et protection de l’environnement et en particulier des espèces endémiques et en voie d'extinction.

La marque Livanna est composée de deux lignes principales Livanna et Livanna Be the Change. Les vêtements de la ligne Livanna, en en cachemire, mérinos et coton biologique, sont destinés principalement aux bébés, alors que la ligne Livanna Be the Change, est plus axée sur la création d'une conscience écologique et de valeurs sociales chez les garçons comme les filles.