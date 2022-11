L'Università Anáhuac promuove i collegamenti internazionali per gli studi di Bioetica

l'Università Anáhuac Messico ha annunciato l'integrazione del Centro Anáhuac per lo Sviluppo Strategico in Bioetica (CADEBI dal suo acronimo in spagnolo).

ROMA, ROMA, ITALIA, November 9, 2022 /EINPresswire.com/ -- Con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo strategico della bioetica incentrata sulla persona e di promuovere una trasformazione positiva per la società attraverso la collaborazione, l'Università Anáhuac Messico ha annunciato l'integrazione del Centro Anáhuac per lo Sviluppo Strategico in Bioetica (CADEBI dal suo acronimo in spagnolo), uno spazio che promuoverà la formazione di una comunità interdisciplinare internazionale per affrontare le sfide bioetiche vissute nella società contemporanea.

Guidato dalla Direzione dello Sviluppo Istituzionale dell'Università Anáhuac Messico e in collaborazione con le Facoltà, gli Istituti e i Centri di Bioetica della Rete Universitaria Anáhuac, il CADEBI cerca di promuovere lo sviluppo di reti di collegamento attraverso progetti interdisciplinari prioritari in Bioetica, che permetteranno di continuare a stabilire un ponte verso il futuro in questo campo di studi, ha indicato l'istituzione in un comunicato.

A questo proposito, il dottore Antonio Cabrera Cabrera, direttore del Centro Anáhuac per lo Sviluppo Strategico in Bioetica dell'Università Anáhuac, ha sottolineato l'importanza di generare maggiore collaborazione e legami a livello internazionale per promuovere l'integrazione inter e transdisciplinare a favore della società.

"La bioetica è essenzialmente interdisciplinare, poiché coinvolge non solo le scienze biologiche e l'assistenza sanitaria, ma anche il diritto, la psicologia, l'economia, la filosofia e altre aree di studio. Riunendo il lavoro accademico e scientifico di queste aree, è possibile generare un maggiore impatto positivo, aprendo allo stesso tempo nuove opportunità per affrontare le sfide di oggi", ha dichiarato.

Tra le attività che verranno svolte attraverso CADEBI e l'Università Anáhuac, spiccano la creazione di reti di collegamento nazionali e internazionali, e lo sviluppo di progetti interdisciplinari prioritari in Bioetica.

A tal fine, è stato costituito un Consiglio consultivo composto da 22 personalità rappresentative nel campo della bioetica, provenienti da stati come Messico, Italia, Porto Rico, Spagna, Cile, Argentina e Cuba.

Per quanto riguarda la metodologia interdisciplinare proposta da CADEBI, Luis Doporto Alejandre, membro di questo consiglio, ha sottolineato che si tratta di una proposta di azione, esecuzione e coordinamento, come risposta ai fenomeni complessi che si stanno vivendo attualmente, derivati dallo sviluppo sociale e tecnologico della scienza.

"Quello che proponiamo è l'integrazione delle conoscenze per generare maggiori e migliori opportunità di azione di fronte a sfide cicliche, come l'ultima pandemia di COVID-19, o a fenomeni permanenti che hanno un impatto sullo sviluppo e sul benessere della società". Crediamo che, attraverso un approccio collaborativo basato sulla bioetica, si possano generare molte aree di azione efficaci", ha dichiarato Doporto Alejandre.

L'Università Anáhuac si è distinta come uno dei principali promotori degli studi di Bioetica a livello internazionale. Attualmente i programmi post-laurea della Facoltà di Bioetica di questa Università contano studenti di 32 nazionalità che offrono l'opportunità di stabilire rapporti con istituzioni pubbliche e private, tra cui la Commissione Nazionale di Bioetica (CONBIOÉTICA); il Programma di Master e Dottorato in Scienze Mediche, Odontoiatriche e della Salute (PMDCMOS) dell'UNAM; il Seminario Interdisciplinare di Bioetica (SIB); la Federazione Latinoamericana e Caraibica delle Istituzioni di Bioetica (FELAIBE); la Federazione Internazionale di Bioetica Personalista (FIBIP); Cattedra UNESCO in Bioetica e Diritti Umani; Istituto Internazionale di Bioetica; Istituto di Bioetica Giovanni Paolo II di Cuba, Accademia Nazionale Messicana di Bioetica (ANMB); Istituto di Ricerca di Bioetica (IIB dal suo acronimo in spagnolo) e The Doctor as a Humanist.

CADEBI ha iniziato a pianificare queste attività a luglio 2021 e le realizzerà più concretamente a partire dal 2023.