L'université Anáhuac favorise les liens internationaux d’études de bioéthique

PARIS, ILE DE FRANCE, FRANCE, November 9, 2022 /EINPresswire.com/ -- Dans le but de contribuer au développement stratégique de la bioéthique centrée sur la personne, ainsi que de promouvoir une transformation positive pour la société par le biais de la participation, l'Université Anáhuac de Mexico a annoncé l'intégration du Centre Anáhuac de développement stratégique en bioéthique (CADEBI), un espace qui favorisera la formation d'une communauté interdisciplinaire internationale pour faire face aux défis bioéthiques de la société contemporaine.

Dirigé par la Direction du Développement Institutionnel de l'Université Anáhuac de México et en collaboration avec les Facultés, Instituts et Centres de Bioéthique du Réseau Universitaire Anáhuac, CADEBI cherche à promouvoir le développement de réseaux de relations à travers des projets interdisciplinaires prioritaires en Bioéthique, ce qui permettra de continuer à établir un pont vers l’avenir dans ce domaine d'étude, a indiqué l'Institution dans un communiqué.

À cet égard, le docteur Antonio Cabrera, directeur du Centre Anáhuac de développement stratégique en bioéthique de l'Université Anáhuac, a souligné l'importance de générer une plus grande collaboration et des liens étroits au niveau international afin de promouvoir l'intégration inter et transdisciplinaire en faveur de la société.

"La bioéthique est essentiellement interdisciplinaire, car elle implique non seulement les sciences biologiques et les soins de santé, mais aussi le droit, la psychologie, l'économie, la philosophie, entre autres domaines d'étude. En rassemblant les travaux universitaires et scientifiques de ces domaines, il est possible de générer un impact positif plus important, tout en ouvrant de nouvelles possibilités pour relever les défis d'aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Parmi les activités qui seront menées par CADEBI et l'Université Anáhuac, la création de réseaux nationaux et internationaux et le développement de projets interdisciplinaires prioritaires en matière de bioéthique se distinguent.

Pour ce faire, un Conseil consultatif a été formé, composé de 22 personnalités représentatives dans le domaine de la bioéthique, provenant de pays tels que le Mexique, l'Italie, Porto Rico, l'Espagne, le Chili, l'Argentine et Cuba.

En ce qui concerne la méthodologie interdisciplinaire proposée par CADEBI, Luis Doporto Alejandre, membre de ce conseil, a souligné qu'il s'agit d'une proposition d'action, d'exécution et de coordination, comme réponse aux phénomènes complexes actuellement vécus, dérivés du développement social et technologique de la science.

"Ce que nous proposons, c'est l'intégration des connaissances pour générer des possibilités d'action plus larges et meilleures face à des défis cycliques, comme la pandémie du COVID-19, ou à des phénomènes permanents qui ont un impact sur le développement et le bien-être de la société. Nous pensons que, grâce à une approche collaborative fondée sur la bioéthique, de nombreux domaines d'action efficaces peuvent être générés", a déclaré M. Doporto Alejandre.

L’Université Anáhuac s'est distinguée comme l'un des principaux promoteurs des études de bioéthique au niveau international. Actuellement, les programmes de troisième cycle de la Faculté de bioéthique de cette université accueillent des étudiants de 32 nationalités différentes, ce qui permet d'établir des relations avec des institutions publiques et privées, parmi lesquelles la Commission nationale de bioéthique (CONBIOÉTICA), le Programme de maîtrise et de doctorat en sciences médicales, dentaires et de la santé (PMDCMOS) de la UNAM, le Séminaire interdisciplinaire de bioéthique (SIB), la Fédération latino-américaine et caribéenne des institutions de bioéthique (Federación Latinoamericana y Caribe de Instituciones de Bioética) ; Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética (FELAIBE) ; Federación Internacional de Bioética Personalista (FIBIP) ; Chaire UNESCO en bioéthique et droits de l'homme ; Istituto Internazionale di Bioetica ; Instituto de Bioética Juan Pablo II de Cuba, Academia Nacional Mexicana de Bioética (ANMB) ; Instituto de Investigaciones en Bioética, et The Doctor as a Humanist, entre autres.

CADEBI a commencé à planifier ces activités en juillet 2021 et elles seront réalisées plus concrètement à partir de 2023.