Neuer interaktiver digitaler Avatar von HYPERVSN

LONDON, UK, November 8, 2022 / EINPresswire.com / -- Mit der Veröffentlichung von HYPERVSN SmartV Digital Avatar , einer neuen Lösung, die 2-Wege-Interaktion mit einem digital gerenderten menschlichen Avatar ermöglicht, beginnt die Zukunft des interaktiven AVs. Der HYPERVSN SmartV Digital Avatar ist eine Lösung, die das physische Kundenerlebnis völlig revolutionieren wird – vom Bankwesen über das Gesundheitswesen bis hin zum Edutainment-Bereich. HYPERVSN zeigt den HYPERVSN SmartV Digital Avatar auf der ISPO 2022, die vom 28. bis 30. November in München stattfindet, am HYPERVSN- Stand 368 in Halle B2.Die Lösung besteht aus mehreren HYPERVSN SmartV-Geräten. Sie ist einfach zu installieren und bietet Kunden die Möglichkeit, einfach eigene Markeninhalte zu erstellen, um ein leistungsstarkes Benutzererlebnis zu schaffen. Basierend auf der HYPERVSN Holographic Human Lösung, die auf voraufgezeichneten Inhalten läuft, geht der Digital Avatar einen Schritt weiter und ermöglicht dank interaktiver KI-Funktionen und dem skalierbaren „Human Touch“ Gespräche mit Kunden in Echtzeit.Der HYPERVSN SmartV Digital Avatar ist eine 24/7-Lösung, so dass Unternehmen ihren Kunden-Service zu jeder Tages- und Nachtzeit rund um die Uhr bieten können. Mit dieser hochmodernen Technologie und unendlichen Inhaltsoptionen können Unternehmen die Kreativität und Innovation ihrer Marke unter Beweis stellen. Angefangen bei Navigationshilfen für Ladenbesucher über POS-Anwendungen bis hin zu Hotel-Check-in-Assistenten – die Zahl der Einsatzgebiete ist unbegrenzt.„Indem Unternehmen ihren Chatbot oder ihrer NLP-Plattform ein menschliches Gesicht geben, fördern sie die Kundeninteraktion und geben ihrer Marke ein attraktives Upgrade für das 21. Jahrhundert. Zudem kann das Metaversum auf den physischen Raum ausgedehnt werden, indem die Person sowohl im digitalen als auch im HYPERVSN dargestellt ist. Letzten Endes wollen Menschen mit Menschen sprechen und sich mit ihnen verbinden – unser HYPERVSN Digital Avatar ermöglicht genau dies."Kiryk Chykeyuk - HYPERVSN Co-FounderHYPERVSN zeigt den Digital Avatar am HYPERVSN-Stand auf der ISPO in München (28. bis 30. November) sowie auf den HYPERVSN-Ständen der IAAPA 2022, CES 2023, ISE 2023, NRF 2023, Euroshop 2023 und Infocomm 2023. Wenn Sie eine Demo mit Digital Avatar vereinbaren möchten, wenden Sie sich an HYPERVSN unter info@hypervsn.com.Über HYPERVSNHYPERVSN ist ein mehrfach ausgezeichnetes britisches Unternehmen und Entwickler des ersten vollintegrierten holografischen 3D-Visualisierungssystems, das Zuschauern eine immersive Erfahrung bietet.Seit seiner offiziellen Einführung 2017 wurde HYPERVSN von Yahoo!, USA Today und Inc Magazine unter die zehn besten Technologien gewählt. Die Technologie wurde von Mark Cuban und Richard Branson unterstützt und ist bei über 25% der 500 umsatzstärksten Unternehmen in mehr als 90 Ländern im Einsatz.Die proprietäre HYPERVSN Hardware bietet Kunden in Verbindung mit der Software Suite eine vollintegrierte Business-Lösung. Die holografischen Systeme von HYPERVSN eignen sich ideal für Digital-Signage-Kampagnen, als holografische Werbetafeln, für digitale Außenwerbung, Themenwelten und Markenevents, Empfangsbereiche von Unternehmen und als 3D-POS-Displays. Weitere Informationen unter www.hypervsn.com HYPERVSN PR & Marketing Kontakt:Alexander Starodetkoa.starodetko@hypervsn.com