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80٪ من الفلبينيين في الإمارات العربية المتحدة حريصون على الاستثمار خلال ١٢ شهرا

Philippine Property and Investment Exhibition 2022 Survey Result

PPIE 2022 Survey Result Infographic

Dr. Karen Remo, Founder and CEO of New Perspective Media Group

Vince Ang, Chief Operating Officer of New Perspective Media Group

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 3, 2022 /EINPresswire.com/ --



قال 80٪ من الفلبينيين في الإمارات العربية المتحدة إنهم حريصون على الاستثمار في غضون 12 شهرًا، تم تحليل الاستطلاع الذي شمل 3800 مشارك، (84٪) يقيمون في الإمارات العربية المتحدة من 6 سنوات حتى الآن (79٪)، بناءً على ثلاثة مؤشرات مكونة لثقة المستهلك، وهي: الدخل، الاستقرار والاستثمار.

أهم تفضيلاتهم الاستثمارية هي العقارات (61٪) وريادة الأعمال (58٪) والتأمين على الحياة (37٪) والصناديق المشتركة (32٪).

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هذا وفقًا لمسح قامت به مجموعة نيوبريسبيكتيف ميديا، منظم معرض العقارات والاستثمار الفلبيني 2022.

ستقام النسخة الثامنة من أكبر معرض دولي للاستثمار والعقارات في الفلبين في فندق كراون بلازا في الشيخ زايد دبي في نهاية هذا الأسبوع، نوفمبر 5 و6

أظهر استطلاع معرض العقارات والاستثمار الفلبيني 2022 أن 63٪ شهدوا زيادة كبيرة في رواتبهم على مدى السنوات الخمس الماضية منذ عام 2018، مما يدل على زيادة كبيرة في القوة الشرائية.

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تعكس زيادة الأجور بين المشاركين الاقتصاد الإماراتي القوي، والذي من المتوقع أن يسجل أقوى توسع سنوي له منذ عام 2011 بعد زيادة بنسبة 8.2٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وفقًا للبنك المركزي الإماراتي.

يوجد 45% في فئة مرتبات AED5,001-10,000 ؛ و8 في المائة في الفئة AED10,001-20,000 ؛ و 3 في المائة في الفئة AED20,001-40,000 ؛ بينما 2٪ يحصلون على دخل أعلى

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 76 في المائة أصبحوا الآن أكثر دراية من الناحية المالية مما كانوا عليه قبل خمس سنوات (2018-2022) - على دراية بكيفية عمل التضخم في الدورة الاقتصادية الشاملة وأكثر فضولًا بشأن ارتفاع رأس المال.

على الرغم من الضربة الاقتصادية العالمية للوباء، قال 68 في المائة إنهم مستقرون ماليًا أو أكثر استقرارًا ماليًا اليوم مما كان عليه قبل خمس سنوات.

وأظهرت الدراسة أن حافظة أصول المكتب تشمل حاليا الذهب والماس (42 في المائة)، والعقارات/الممتلكات (34 في المائة)، والتأمين على الحياة (32 في المائة)، والصناديق المشتركة (18 في المائة)، والأعمال التجارية الخاصة (11 في المائة).

وقالت الدكتورة كارين ريمو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة نيوريسبيكتيف ميديا: "تمت صياغة الفلبين على أنها" النجم الصاعد لسوق العقارات "في آسيا، وذلك بفضل ارتفاع الأصول الإيجابي المستمر في البلاد ودخل الإيجار. وبالمثل، من المتوقع أن يظل الطلب على العقارات قويًا بين الفلبينيين في الخارج خاصة في الإمارات العربية المتحدة، مدعومًا بإصلاحات التأشيرات الشاملة للبلد المضيف والتي تسمح الآن بالإقامة طويلة الأجل واستقرار التوظيف. يسهل معرض العقارات والاستثمار الفلبيني 2022على الفلبينيين والمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة العثور على العقارات التي تناسب أذواقهم. هذه منصة تجمع العقارات الفلبينية ذات الوزن الثقيل تحت سقف واحد وتقربهم من السوق المستهدف. "

قال فينس أنج، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة نيوريسبيكتيف ميديا: "إن عودة معرض العقارات والاستثمار الفلبيني 2022 في دبي هي مؤشر واضح على قطاع العقارات الفلبيني النابض بالحياة والقوة الشرائية المزدهرة للفلبينيين في الإمارات العربية المتحدة. إنها أيضًا شهادة على سعينا الدؤوب منذ ما يقرب من عقد من الزمان لتمكينهم من خلال الطرق الأساسية لاستثمار أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا لأنفسهم ولأسرهم حتى بعد تقاعدهم. نحن متفائلون بأنه من خلال معرض العقارات والاستثمار الفلبيني 2022، يمكننا المساهمة في اقتصادنا من خلال تشجيع الأفراد على اختيار الفلبين كوجهة استثمارية مفضلة لديهم. "


تنتظر مجموعة من العقارات وحلول وخدمات الأعمال - من مطوري العقارات الرائدين في الفلبين إلى البنوك وشركات التأمين ومؤسسات التمويل والاستثمار والادخار المدعومة من الحكومة والتجارة الإلكترونية ومراكز تحويل الأموال - الحضور في هذا الحدث المجاني.

سيلقي خبراء الصناعة والرؤساء التنفيذيون لكبار مطوري العقارات خطابات رئيسية في منتديات مختلفة، تضم موضوعات مثل الاستثمار العقاري وخيارات الادخار، والقروض الحكومية والفرص التجارية ، وغيرها الكثير.

كما ستنضم إلى الحدث العديد من المنظمات والمدارس التي تتخذ من الإمارات مقراً لها بما في ذلك مدرسة الألفية الفلبينية الخاصة والمدرسة الفلبينية العالمية والمدرسة الفلبينية الخاصة الجديدة ومدرسة الشرق الأقصى الخاصة.

باعتبارها منتدى الأعمال والاستثمار الفلبيني الأكثر ثقة في الشرق الأوسط، دخل معرض العقارات والاستثمار الفلبيني 2022التاريخ في منطقة الخليج من خلال جلب أكثر من 24500 زائر جيد خلال نسخها السبع الماضية.
يمكن للمشاركين التسجيل مجانًا في ppie.ae

Vince Ang
New Perspective Media Group
+971 554739253
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80٪ من الفلبينيين في الإمارات العربية المتحدة حريصون على الاستثمار خلال ١٢ شهرا

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Business & Economy, Conferences & Trade Fairs, Real Estate & Property Management, World & Regional


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