Novità tecnologiche brasiliane saranno distacco a EIMA 2022

Mini Generatore Aerosol a freddo Sistema di irrorazione selettiva con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e telecamere

Programma BMS promuove la partecipazione di sette aziende brasiliane alla fiera italiana, la seconda più importante del continente europeo

SãO PAULO, SP, BRASIL, November 3, 2022 / EINPresswire.com / -- EIMA 2022, in programma dal 9 al 13 novembre, è la più grande fiera internazionale dell’agricoltura di precisione nel continente europeo e la seconda più importante per le macchine per l’agricoltura e il giardinaggio. Ogni anno, la fiera riceve imprenditori di più di 60 paesi a Bologna, in Italia, su un’ area di 375.000 m². Ad ogni edizione, più di 1.900 aziende provenienti di 50 paesi espongono più di 50.000 modelli di macchine e attrezzature per tutti i tipi di operazioni agricole.Quest’anno, il Programma Brazil Machinery Solutions (BMS), una partnership tra ApexBrasil (Agenzia Brasiliana per la Promozione del Commercio e degli Investimenti) e ABIMAQ (Associazione Brasiliana dell’ Industria di Macchine e delle Attrezzature), promuove la partecipazione di sette aziende brasiliane alla fiera, che esporranno le sue principali novità e tecnologie.Il focus dell’azione è fornire visibilità delle macchine agricole brasiliane ai paesi europei e dell’America Latina che faranno parte di EIMA.L’evento conterà con la partecipazione dele aziende brasiliane Colombo, Eirene, Guarany, MagnoJet, Nogueira, São José e Vence Tudo, che esporranno i loro prodotti nel Padiglione Brasil, sponsorizzato dal BMS.La Guarany, che esporta da più di 40 anni e ha una capacità produttiva di oltre 15 milioni di pezzi all’anno, vuole consolidare il proprio marchio e pubblicizzare la sua linea completa di soluzioni durante la fiera. “Per la fiera EIMA, cerchiamo il potenziale per fare networking con nuovi players nel mercato globale, con l’obbiettivo di incrementare la nossa penetrazione nei cinque continenti, e abbiamo come previsione aumentare la quota delle esportazioni del 10% del fatturato annuo dell’azienda”, aferma Alida Bellandi, presidente della società.Tra i prodotti che l’azienda presenterà quest’anno, c’è il MGA - Mini Generatore Aerosol a freddo. L’attrezzatura è appositamente sviluppata per il controllo dei parassiti urbani, compreso le zanzare che causano malattie e vettori di epidemie. Portatile, può essere posizionato nelle carrozerie di piccoli furgoncini per l’irrorazione urbana e rurale. Inoltre, può essere utilizzato in luoghi come industrie, condomini, parchi, edifici pubblici e fognature, e nei locali di difficili accesso come magazzini, discariche di riffiuti, tra altri.La società Eirene, a suo turno, presenterà il SAVEFARM, un sistema di irrorazione selettiva con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e telecamere, che identifica il tipo, le dimensioni e la forma delle piante, spruzzando soltanto dove neccessario. “Si tratta di una innovazione mondiale, essendo uno degli unici sistemi di spruzzatura al mondo ad utilizzare le telecamere a fini commerciali, venduto su larga scala in Brasile”, sottolinea Eduardo Marckmann, CEO dell’azienda.La MagnoJet cerca con la sua partecipazione ad EIMA, l’ingresso del marchio nel mercato europeo. La società è inoltre alla ricerca di distributori nei diversi paesi europei e produttori di macchine (irroratrici) nel continente. Tra le tecnologie presentate in fiera, c’è l’ugello spruzzatore MUG (Magno Ultra Grossa), la cui tecnologia utilizzata riduce dell’1% le gocce derivabili, ovvero, è la punta più sicura per le aplicazioni di erbicidi ormonali.La società São José presenta la linea di arieggiatori, che garantiscono una grande efficienza nella decompattazione del suolo. Come spiega il coordinatore di Marketing Daniel Ribeiro, attualmente il problema più grande per i produttori rurali è la compattazione del suolo causata da macchine di grandi dimensioni, e questo impedisce un buon sviluppo delle radici, con un impatto diretto sulla produzione. “Questa attrezzatura porta la soluzione a questo problema, lavorando direttamente per disgregare lo strato compattato, aiutando lo sviluppo delle radici e garantendo di conseguenza una maggiore produttività”, conclude.Vence Tudo punta il networking, benchmarking e incontri commerciali com gli importatori che saranno presenti in fiera. Secondo il venditore esterno Luiz Henrique Thielke, l’azienda sta cercando di ingressare in Asia nell’Europa orientale. “Intendiamo entrare in questi mercati attraverso la visibilità internazionale che EIMA offrirà al marchio, cercando potenziali clienti”, afferma. L’azienda presenterà in fiera materiale promozionale per la linea di seminatrici no-till (piantaggione diretta) e piataforme per la raccolata del mais.Informazioni su Brazil Machinery Solutions – Il risultato di una partnership tra l’ Agenzia Brasiliana per la Promozione del Commercio e degli Investimenti (ApexBrasil) e l’Associazione Brasiliana dell’Industria dei Macchinari e delle Attrezzature (ABIMAQ), il Programma Brazil Machinery Solutions mira a promuovere le esportazioni brasiliane di macchinari e attrezzature, nonché come rafforzare l’immagine del Brasile come produttore dei beni strumentali meccanici con tecnologia e competitività. Il Programma BMS conta atualmente più di 200 membri, tra industrie di diversi settori, come agricoltura, tessile, estrazione mineraria, plastica, imballaggio, tra altri. Entro ottobre del 2021, le aziende associate al Programma BMS avevano registrato esportazioni in 160 paesi. Maggiori informazioni: www.brazilmachinery.com Informazioni su ABIMAQ – L’Associazione Brasiliana dell’Industria dei Macchinari e Attrezzature (ABIMAQ) è stata fondata nel 1937, com l’obiettivo di agire a favore del rafforzamento dell’industria nazionale, mobilitando il settore, portando avanti azioni insieme agli organismi politici ed economici, stimolando il commercio e la cooperazione internazionale e contribuendo a migliorarne le prestazioni in termini di tecnologia, formazione delle risorse umane e modernizzazione gestionale. Maggiori informazioni: www.abimaq.org.br Informazioni su ApexBrasil – L’Agenzia Brasiliana per la Promozione del Commercio e degli Investimenti (ApexBrasil) ha la missione di sviluppare la competitività delle aziende brasiliane, promuovere l’internazionalizzazione delle loro attività e attrarre degli investimenti diretti esteri. In collaborazione com enti del settore, l’Agenzia organizza azioni di promozioni commerciali, come missioni prospettiche e commerciali, tavole rotonde di affari, supporto per la partecipazione delle aziende brasiliane a fiere internazionali e visite di buyers esteri per conoscere la struttura produttiva brasiliana. Coordina inoltre gli sforzi per attrarre investimenti diretti esteri (IED) nel paese, lavorando per identificare opportunità di business e promuovere eventi strategici e garantendo supporto agli investitori stranieri durante tutto il processo in Brasile. Maggiori informazioni: www.apexbrasil.com.br