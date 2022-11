EFESO Consulting reçoit la médaille d'or d'EcoVadis pour sa performance et son action RSE

Nous sommes ravis d'avoir été certifié médaille d'or par l'un des leaders de la notation RSE. Une belle reconnaissance du travail au quotidien au côté de nos équipes et de nos clients.” — Roberto Maroncelli, Directeur général EFESO France

PARIS, FRANCE, November 3, 2022 / EINPresswire.com / -- EFESO Consulting a reçu la médaille d'or EcoVadis pour sa performance en tant qu'entreprise éco-responsable, à commencer par son bureau français. Cette certification confirme l'engagement du groupe en faveur de la durabilité environnementale et sociale comme l'un de ses piliers stratégiques. Ce classement place l'entreprise dans le top 5 % de l’ensemble des entreprises évaluées affichant les meilleurs résultats.EcoVadis est un organisme mondial de notation qui évalue la qualité de l’intégration de la RSE dans le système de management d'une entreprise à travers ses politiques, les actions mises en place et les résultats. Sa méthodologie est basée sur des normes internationales RSE telles que la Global Reporting Initiative, le Pacte mondial des Nations Unies et la norme ISO 26000, couvrant plus de 200 catégories d’achat et plus de 175 pays. L’évaluation illustre la performance à travers 21 indicateurs répartis en quatre thèmes : environnement, social et droits humains, éthique et achats responsables.Cette certification EcoVadis reconnaît l'ambition d'EFESO de co-créer un avenir industriel plus éco-responsable. Elle fait écho à notre engagement en matière de développement durable et de RSE qui se concentre sur 12 priorités : 6 sur nos actions et accompagnement de nos clients, et 6 couvrant nos opérations internes. Chez EFESO, nous pensons que la durabilité et la RSE peuvent contribuer à améliorer la croissance, avoir un meilleur contrôle de la chaîne de valeur, et créer un meilleur environnement de travail pour les personnes et un meilleur avenir - avec moins d'émissions de carbone - pour la planète."Au fil des années la durabilité est devenue un sujet clé pour nous et fait partie de tout ce que nous faisons. Nos collaborateurs et nombre de nos clients partagent notre ambition de redéfinir la performance en y incluant les dimensions de développement durable, RSE. Nous devons prendre notre part dans la dynamique pour assurer un avenir plus vertueux en matière environnemental, social et sociétal." Bruno Machiels, Co-CEO EFESO Consulting.« Nous pensons que les opérations industrielles peuvent faire une différence car c'est là que vous pouvez réellement avoir un effet positif pour rendre le monde meilleur, plus éco-responsable. Notre avenir à tous dépend de personnes qui travaillent dans des opérations industrielles innovantes, mondialisées, attrayantes et pleinement durables. Avec notre écosystème, nous voulons contribuer à un monde meilleur et plus durable. Cette certification EcoVadis Or démontre qu’EFESO est bien aligné avec cette ambition. » Luca Lecchi, Co-CEO EFESO Consulting.« Nous sommes ravis d'avoir été certifié médaille d'or par l'un des leaders de la notation RSE. C'est une très belle reconnaissance du travail au quotidien que nous faisons au côté de nos équipes et de nos clients pour avoir un impact réel et positif sur l'environnement, le travail et les droits de l’Homme, l'éthique et les achats responsables. » Roberto Maroncelli, Directeur général EFESO FranceA propos d’EFESO ConsultingEFESO Consulting est un cabinet international de conseil spécialiste de la transformation des entreprises et de l’excellence industrielle et opérationnelle. Notre approche à la fois stratégique et pragmatique nous permet d’accompagner des industriels sur l’ensemble de leur chaîne de valeur (innovation, achats, production, maintenance, supply chain,…). L’impact de notre action au côté de nos clients est réel et visible sur le terrain, à court et long termes. Nous travaillons pour les directions générales et/ou les directions des opérations de multinationales et d’ETI ainsi que pour les Private Equity.