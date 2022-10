Maike produit un film sur l'importance et les contradictions des questions environnementales

Renowned Japanese environmentalist Maike

Maike est très optimiste quant à son nouveau film, qui vise à sensibiliser le public à la pollution de l'environnement et à la nécessité du recyclage.

Mais comment le Japon, un pays où le concept de mottainai, le regret du gaspillage, est si profondément ancré dans la culture, peut-il être l'un des plus grands gaspilleurs de nourriture au monde ?” — Maike

SENDAI, JAPAN, October 26, 2022 / EINPresswire.com / -- Dans le cadre de tous ses efforts et dans sa volonté de provoquer une nouvelle révolution, il a réalisé un film sur les divers problèmes environnementaux auxquels les gens sont régulièrement confrontés.Il met en évidence diverses contradictions dans les questions environnementales actuelles. L'énergie de la biomasse en est un exemple.En 2011, les Nations unies ont indiqué que près d'un tiers de toute la nourriture produite dans le monde était gaspillée.Cette crise colossale du gaspillage alimentaire est une mauvaise nouvelle pour nous et notre planète à plusieurs niveaux. Pour commencer, alors que tant de nourriture est gaspillée, on estime que 820 millions de personnes ont souffert de la faim en 2018.Selon les données du gouvernement japonais, le Japon a gaspillé en 2018 6 millions de tonnes de nourriture propre à la consommation. La récente estimation de l'ONU situe le gaspillage en 2021 à plus de 8 millions de tonnes. La nourriture non désirée brûle un trou dans les décharges du Japon et aussi dans les poches des consommateurs, car l'élimination coûte environ 2 000 milliards de yens par an.Mais comment le Japon, un pays où le concept de mottainai, le regret du gaspillage, est si profondément ancré dans la culture, peut-il être l'un des plus grands gaspilleurs de nourriture au monde ?À travers son film, Maike met astucieusement en évidence les contradictions de l'énergie de la biomasse et s'efforce de mettre en lumière les différents problèmes environnementaux auxquels le monde est confronté. Son film est une tentative pour faire évoluer les esprits. Il dépeint une histoire où il s'agit d'apprendre de ses propres erreurs, de réaliser ses propres erreurs et de comprendre ce qu'il faut faire pour changer les choses.à propos du film :Le film a été créé dans l'espoir de sensibiliser les gens à l'environnement. Maike a été complètement impliqué, il a écrit le scénario, il a réalisé le film et il l'a également produit. Il espère que grâce à ce film, il pourra toucher de plus en plus de personnes. Il espère qu'après avoir vu le film, les gens seront en mesure de comprendre les problèmes sous-jacents.